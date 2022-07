Old Henry Recensione: il ritorno del western duro e puro

Il western è tornato, anche se forse non è davvero mai andato via. Uno dei generi principali dell'industria cinematografica dai suoi albori, sembra oggi volersi staccare dalle contaminazioni degli ultimi decenni, percorrendo pian piano la strada di una destrutturazione dall'interno, pur restando fedele a se stesso e ai suoi stilemi. E così facendo evolvendosi e acquisendo linfa vitale. Esso sembra godere di una nuova giovinezza grazie ad opere che ne hanno saputo coglierne lo spirito primigenio, come la crudezza incontrollata da una parte (leggi la nostra recensione di Bone Tomahawk di Craig Zahler) e i legami familiari nel ranch dall'altra (qui la recensione de Il Potere del Cane di Jane Campion). Tra esse, una delle più recenti è senz'altro Old Henry dell'esordiente Potsy Ponciroli, presentata alla 78ª edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e da noi inserita tra i migliori Blu-ray e DVD di luglio 2022.



Le vicende narrate sono quelle del vecchio agricoltore Henry del titolo e di suo figlio Wyatt. I due vengono sorpresi dal ritrovamento di un corpo, ancora vivo ma ferito da un'arma da fuoco. Vicino ad esso una borsa piena di soldi. Dopo un iniziale presa di posizione e di distanza, l'uomo torna indietro e decide che la scelta più giusta sia quella di aiutare il ferito e prendere la borsa. Il padre però sa bene che quel passo è soltanto l'inizio di una serie di eventi che metteranno in pericolo la sua famiglia, tra ambiguità, doppi giochi e segreti pronti a venire a galla e capovolgere ogni cosa.



Riscrivere la tradizione



Per tutta la sua durata,rischia tantissimo di risultare derivativo e "vecchio". Ma l'esordio in un lungometraggio di Ponciroli è il, a patto di sapere come mostrarlo e raccontarlo, avendo in mente che identità e taglio voler dare al proprio prodotto. E fin dall'inizio, dalla concitata sequenza d'apertura, la storia che ci racconta è quella del western classico, quello duro e puro fatto di spari, cacce all'uomo e situazioni estreme che mettono alla prova la coscienza di personaggi che hanno tanto da dire e da dare.

E c'è un momento, probabilmente il migliore, del film - quando un uomo semplice accetta di mettere in pericolo tutto ciò che ha costruito solo per qualcosa che sente di dover fare, di una redenzione che passa attraverso quel gesto - che chiarisce tutti gli obbiettivi dell'opera e ci lascia comprendere cosa sia Old Henry, ovvero da una parte il western classico che non disdegna il cliché e lo stereotipo della tradizione, valorizzandolo con una regia e una scrittura sempre all'altezza; dall'altra, un po' fra le righe e nei momenti di distensione (forse i migliori), la riflessione su un passato che torna sempre a chiedere il conto (con conseguenze distruttive per la vita dei protagonisti che invece cercano la quiete) e che, con le dovute differenze nella poetica e nelle intenzioni, non può non ricordare, anche solo vagamente, uno dei topoi principali del cinema di Paul Schrader.



Il passato, quando meno te l'aspetti



Perché nel suo piccolo riesce ad essere molto altro oltre che cavalli, campagna e pistole: dietro il vecchio Henry c'è una storia di violenza e riscatto personale che minuto dopo minuto inizia a delinearsi e con essa si sviluppa un interessante quanto teso rapporto con gli altri personaggi.

Almeno fino a quei dieci minuti finali - tra i meno riusciti di tutta la pellicola - che, con la loro volontà di stupire e piazzare twist improvvisi, perdono parzialmente di vista l'asciutta intensità di ciò che si era visto: un individuo a confronto con il passato e con la paura di ciò che proprio quel passato può fare al suo futuro e alla barriera che aveva posto tra quest'ultimo e la sua vita precedente. Non è una novità e lo abbiamo già trovato in tantissimi titoli prima d'ora (il già citato cinema di Schrader o, tra gli altri, Carlito's Way) ma, se utilizzato con cognizione ed equilibrio è innegabilmente sempre un modello drammaturgico straordinario. A farlo funzionare, qui, non solo una messa in scena minimale ma estremamente funzionale (che gestisce abilmente gli ambienti e gli spazi, specie quelli dell'abitazione, e sfodera un ottimo uso di luci e colori) per quanto narrato - piacevolmente bilanciato tra toni diretti e note crepuscolari e più sommesse - ma soprattutto un interprete fuori scala come Tim Blake Nelson, abilissimo caratterista che qui trova finalmente il ruolo da protagonista di cui aveva bisogno.



Molto si deve infatti alle capacità dell'attore de La ballata di Buster Scruggs di far capire tutto del suo personaggio senza bisogno di parlare, ancora prima di svelarci di più attraverso le parole e i fatti: recita sfruttando tutte le sottigliezze dell'accento e gestendo perfettamente il corpo - dagli occhi alla camminata - e con esso ci dice qualcosa di diverso rispetto a ciò che si percepisce, muovendosi e compiendo scelte delicate con una sicurezza tale da ribaltare l'apparenza del mite agricoltore, instillando da subito un dubbio. Old Henry impiega così al massimo Tim Blake Nelson e la sua intensità per arrivare sempre dritto al punto con precisione e senza fronzoli, anche attraverso una narrazione che esplora la tradizione e prova ad indagarla, sicuramente già vista ma tremendamente ancora affascinante.