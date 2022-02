Ti odio, anzi no, ti amo Recensione: la rom-com su Amazon con Lucy Hale

Lucy Hutton è convinta che l'amore e l'odio partano dalle stesse radici. L'adrenalina che entra in circolo è la medesima, le palpitazioni che suscitano fanno schizzare fuori il cuore dal petto, i meccanismi che si attivano simulano più o meno identiche reazioni dove a cambiare è solamente il valore positivo o negativo di tali attenzioni. Quello che però Lucy ancora non sa è che per odiarsi è possibile stare da soli, ma per amarsi c'è bisogno di fare lavoro di squadra. È quello che la protagonista farà, a proprio modo, fin dall'inizio di Ti odio, anzi no, ti amo!, tratto dal romanzo della scrittrice Sally Thorne e pronto ad arricchire il filone delle commedie romantiche Prime Video nel mese di San Valentino dopo il titolo che vi abbiamo suggerito nella nostra recensione I Want You Back (siete ancora in tempo per recuperare gli altri film Amazon di febbraio 2022 .



Ad interpretare il ruolo della determinata e zuccherosa Lucy è l'omonima Lucy Hale, vestiti colorati e una scrivania piena di gingilli e pupazzi, completamente l'opposto di quella del suo rigido e intransigente collega Joshua, l'attore Austin Stowell. In dinamiche che ripropongono un assetto similare a quello di Come far perdere la testa al capo, Ti odio, anzi no, ti amo! sovverte alcune delle più ferree regole delle pellicole sentimentali, facendo saltare qualche passaggio e, per questo, rendendo da subito più frizzante il racconto.



Odiarsi, attrarsi, amarsi

L'opera si apre con la guerra già dichiarata tra i personaggi di Lucy e Joshua, con un'evidente attrazione che non parte silenziosamente per poi scoppiare all'improvviso, bensì stabilisce fin da subito i termini del rapporto tra i due colleghi e ne porta a compimento la relazione extra lavorativa.

Una forza gravitazionale che spinge immediatamente l'uno nelle braccia nell'altra, mostrando anche l'assetto da battaglia che i protagonisti impostano per raggiungere il proprio obiettivo in ufficio, quello di una promozione che sarà fonte di dubbi e insicurezze sul rapporto dei personaggi. Se quello della protagonista è inizialmente un gioco al massacro, dove il sesso e la seduzione rientrano tra le armi da poter utilizzare, il collega Joshua mostrerà da subito un attaccamento che insieme intenerisce e insospettisce la giovane, facendo dell'uomo un personaggio che dichiara i suoi intenti (anche amorosi) invece che proseguire con i sotterfugi della sua rivale. E così Ti odio, anzi no, ti amo! alternerà i suoi momenti sul continuo avvicinarsi e allontanarsi dei protagonisti, sebbene sia evidente fin dalla prima scena quale sarà il loro destino. Ma è pur sempre divertente seguire il percorso che li porterà dall'essere le proprie nemesi al diventare poi alleati, in una danza della conquista che vuole essere tanto diretta al cuore dell'altro quanto al posto da direttore generale della compagnia per cui lavorano.



Attenti al romanticismo

È soprattutto sull'ottimo ritmo che riescono a dettare tra loro Hale e Stowell che l'intero tono del titolo si scandisce, risposte e contro-risposte che non danno tempo di riflettere allo spettatore, che si ritrova di fronte all'ennesima frecciatina lanciata da Lucy a Joshua nel giro di un solo secondo. Pur avendo comunque già compreso l'affezione dell'uomo nei confronti della collega, la pellicola non può che dare la sensazione di eccedere in un romanticismo di cui non aveva bisogno, dalle crocette su quante volte l'uomo ha desiderato baciare la collega alla tinta della parete della sua camera da letto scelta per essere dello stesso colore degli occhi della ragazza.

Un confine davvero molto labile tra la dolcezza e il bisogno di urlare alla protagonista di scappare, ma che fortunatamente il film riesce a placare ogni volta - anche perché Lucy, in fondo, scrive fan fiction sui Puffi, di certo i personaggi sanno come completarsi a vicenda - dall'astio che si trasforma in vicinanza alla sfida che si tramuta in collaborazione. Ti odio, anzi no, ti amo! attraversa ogni tipo di stato d'animo e ne dona uno simpatico e mieloso alla sua opera, insegnando che si può anche vincere da soli, ma è più bello quando si è insieme a farlo.