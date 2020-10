L'occhio del male, la recensione dell'horror Blumhouse su Prime Video

Usha Khatri è una madre apprensiva di Delhi che attende da tempo che la figlia Pallavi, trasferitasi negli Stati Uniti a New Orleans, si sposi. Se la ragazza non convolerà a giuste nozze prima del suo trentesimo compleanno, secondo la madre un terribile presagio potrebbe abbattersi sulla sua vita futura.

Usha organizza così a distanza degli incontri combinati ma la ragazza sembra invece trovare l'uomo della sua vita tramite un approccio casuale: Sandeep è ricco, premuroso e la riempe di ogni tipo di attenzioni. Usha però, che nel frattempo continua a essere vittima di inquietanti visioni legate a un evento tragico del suo passato, non è convinta sulla scelta del futuro genero e decide di indagare sul ragazzo.



Senza paura

L'andazzo delle produzioni Welcome to Blumhouse, frutto della collaborazione tra la casa produttrice di Jason Blum e il servizio di streaming di Amazon Prime Video (dove queste sono disponibili in esclusiva), ha utilizzato almeno nelle sue prime incarnazioni il termine horror come specchietto per le allodole.

Dopo i toni alla Black Mirror di Ritrova te stesso (2020) e il dramma familiare di La bugia (2020) ci troviamo infatti davanti a un altro titolo che in comune con il relativo genere cinematografico ha poco o nulla.

L'occhio del male sfrutta sì l'elemento sovrannaturale, in quest'occasione legato alle superstizioni e alle credenze indiane, ma il risultato dal punto di vista narrativo e di messa in scena non presenta sequenze o atmosfere riconducibili alla classica paura che amiamo vivere sullo schermo.

I novanta minuti di visione sono infatti giocati per la pressoché totalità sui rapporti umani, con accesi contrasti tra madre e figlia sulla decisione presa dalla seconda.



False aspettative

Il grosso problema del film è proprio quello di rivolgersi, almeno nelle intenzioni promozionali, a un pubblico che difficilmente digerirà uno sviluppo più affine alla soap-opera che al sano terrore, e l'insieme generale soffre proprio di uno schematismo di idee e situazioni che avrebbe trovato maggior incisività in una durata da mediometraggio.

L'occhio del male è infatti spesso statico e incolore, con la sceneggiatura che allunga oltremisura una trama risaputa fino all'altrettanto scontata sequenza d'epilogo, che apre potenzialmente le porte a un sequel che con certezza non verrà mai realizzato. I richiami al misticismo indigeno, con il dualismo tra le ambientazioni a Delhi e New Orleans, finiscono per sminuire il fascino del suddetto folklore e dimostrano la scarsa affinità dei registi - fratelli gemelli - Rajeev ed Elan Dassani con un certo tipo di atmosfere.

Lo stesso cast non fa nulla per appassionare alla vicenda, con la sola esclusione di Sarita Choudhury - attrice di lungo corso che ha lavorato in carriera con pesi massimi come Mira Nair, M. Night Shyamalan e Spike Lee - che infonde la corretta intensità alla figura dell'ansiata madre.