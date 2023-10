Nowhere Recensione: tensione a pacchi, ma Netflix vuole strafare

Vorrebbe almeno sulla carta porsi a metafora di certe dinamiche del mondo contemporaneo, con il tema dell'immigrazione e della relativa intolleranza diffondentesi che si fanno sempre più presenti non soltanto nei telegiornali ma nella concezione di questa nuova Europa, ogni giorno più divisa e schiava di ideologie contrapposte. Ma nella sua rappresentazione di un ipotetico regime futuro, dove non soltanto le persone considerate potenzialmente poco produttive per la società ma anche nuovi nati e individui giovani e in salute finiscono nel mirino di una nuova dittatura, Nowhere rischia di costruire un background troppo forzato per risultare anche credibile, togliendo almeno in parte fascino a una premessa che pur vorrebbe farsi metaforica.



Questa produzione spagnola ha scalato la classifica dei titoli più visti su Netflix - per altre proposte ecco qui la rubrica sulle uscite Netflix di ottobre - offrendo agli abbonati una storia ad alto tasso drammatico, un vero e proprio survival-movie in piena regola che, tolto l'incipit rocambolesco e (in)volontariamente caricaturale, vede la coriacea protagonista impegnata per gran parte del minutaggio in solitaria, come vedremo ora anticipandovi il passaggio clou della trama.



In cerca di un mondo migliore

In Nowhere infatti Mia e Nico sono una coppia che sta cercando di abbandonare una Spagna ormai vittima di un governo tirannico, che non esita a eliminare chiunque non rientri nei propri piano, secondo direttive europee che hanno stabilito come non vi siano più risorse per tutti - con già delle situazioni specchiate alle politiche di respingimento di migranti all'ordine del giorno nella nostra realtà - e selezionato un range di popolazione sacrificabile.

Mia è incinta e lei e il compagno sono reduci da una tragedia personale, che li ha visti far fronte alle perdite della loro primogenita, ancora piccola e il cui destino è loro ignoto. Il piano dei due è quello di fuggire su un container a bordo di alcune navi dirette in Irlanda, dopo ovviamente aver pagato dei loschi trafficanti di esseri umani, ma alla partenza un incidente li divide l'uno dall'altra. Mia resta così da sola, unica sopravvissuta a un posto di blocco poiché nascostasi all'ultimo secondo, e riesce a prendere il largo a bordo di quel cargo che per lei significa sia prigionia che potenziale salvezza. Ma quando la nave su cui viaggia perde il controllo in seguito a una violenta tempesta, Mia si ritrova alla deriva in quel contenitore di ferro, impegnata in una disperata lotta per la sopravvivenza durante la quale dovrà anche fare i conti con quella nascitura che scalcia sempre di più nel suo pancione e vuole venire alla luce...



Senza fine

L'esasperazione nel suo stato più primordiale, con una serie di coincidenze sempre più sfortunate che mettono la Nostra di fronte a una sfida dal sapore quasi biblico, come fosse su una novella Arca destinata a raggiungere la salvezza per il bene del mondo tutto. E dopo l'evento chiave che vede Mia non essere più completamente sola, ma madre dalle sfaccettature universali di un futuro migliore, con i figli destinati a correggere gli errori dei genitori, Nowhere diventa un'epopea ancora più disperata ed estrema, certamente emozionante nel suo farsi magma struggente ma anche esagerata nel suo concentrato di sfighe e drammi assortiti ai quali la protagonista si trova ad andare incontro.

Che sia la furia degli elementi, con tempeste che sballottano quella claustrofobica location e l'acqua che rischia di riempire il cargo a livelli sempre maggiori, o telefonate rivelatrici che aggiungono ulteriore supplizio alla già improba missione personale, la sceneggiatura è particolarmente sadica nei confronti del personaggio principale, tanto da spingere il pubblico - con quel pizzico di furba retorica a tema - a tifare per quel lieto fine che appare via via apparentemente più irraggiungibile.



Un grido in mezzo al nulla

Stoica l'interpretazione di Anna Castillo - che solo qualche anno prima aveva vestito un ruolo simile ma realistico come potete leggere nella nostra recensione di Open Arms - La legge del mare (2021) - che qui si offre fisicamente e psicologicamente ad un ruolo arduo, e anche se il suo campo d'azione non è ristretto come quello di Ryan Reynolds in Buried - Sepolto (2010) ha comunque un che di opprimente o ossessivo, giacché anche una volta all'esterno la salvezza è tutto fuorché a portata di mano.

Dispersa in mezzo all'oceano con una neonata da proteggere a ogni costo, ferita e assetata, affamata e allo stremo, la protagonista finirà per fare i conti con il suo tragico passato in una toccante e visionaria sequenza nella speranza di un nuovo domani, in quell'Irlanda terra di ideale libertà, dove la gente non cede alle ingiustizie perché beve birra scura - come sottolineato in un dialogo iniziale. Ennesima forzatura di una trama che gioca troppo sugli scherzi e le provvidenzialità del destino per risultare anche credibile, per quanto non avara di emozioni.