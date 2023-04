November Recensione: I cinque giorni dopo il Bataclan

La sera del 13 novembre 2015 la Francia intera, e con essa il mondo occidentale, fu sconvolta da una serie di attentati che scatenarono il caos nella città di Parigi, presa di mira da un assalto terroristico senza uguali in Europa. Soltanto al Bataclan, noto locale per spettacoli e concerti, si contarono novanta vittime, con il totale che raggiunse la cifra mostruosa di 137 con le esplosioni e le sparatorie attuate in altri luoghi della capitale. Per giorni l'opinione pubblica si è concentrata sulle indagini, con la cattura degli esecutori diventata una sorta di notizia predominante in tutti i telegiornali, locali ed esteri: November - I cinque giorni dopo il Bataclan, ci racconta di quelle ore concitate e dell'impegno profuso dalle forze di polizia e di sicurezza, con lo scopo di mettere le mani sui colpevoli e consegnarli alla giustizia transalpina il prima possibile.



November: i giorni dell'ira

Una cronistoria che ripercorre la fase investigativa, accompagnandoci laddove uomini e donne hanno profuso senza sosta il loro impegno, con il solo ed unico obiettivo di porre fine a quel clima di terrore e impotenza che stava coinvolgendo non soltanto il suolo francese ma l'intero vecchio continente, con la fuga dei terroristi all'estero che aveva messo in allarme milioni di persone.

November - I cinque giorno dopo il Bataclan si accompagna in un climax tensivo e drammatico dal notevole impatto, pur facendo i conti con una parziale staticità insita nell'approccio: proprio in questo la sceneggiatura è abile a schivare la consapevolezza di quanto effettivamente avvenuto, riuscendo a creare un'avvolgente atmosfera e instillare dosi di suspense pur in una vicenda della quale, anche se non nei dettagli, il grande pubblico conosceva già la conclusione.



Questo grazie all'ottima caratterizzazione delle figure principali, con un nucleo di personaggi a capo delle varie divisioni o sottoposti fondamentali per la loro scaltrezza o furbizia che giocano un ruolo determinante ai fini delle indagini. La componente d'azione, con irruzioni rocambolesche e pedinamenti di sospettati, si affida ad una messa in scena piacevolmente classica ed energica, che guarda a classici a tema senza perdersi in inutili - e potenzialmente fuori luogo - spettacolarizzazioni di sorta.



Corsa contro il tempo

Testimonianze dei sopravvissuti, filmati delle videocamere di sorveglianza, video dei veri attentatori e via dicendo: il film cerca di essere il più fedelmente possibile attiguo a quanto veramente accaduto, anche per il rispetto delle vittime e dei loro familiari. Al medesimo modo si punteggia anche qualche ombra nella gestione dei civili che hanno aiutato gli investigatori ma che per via delle loro origini musulmane hanno rischiato di essere condannati: fondamentale in tal caso la figura di Samia Khelouf - interpretata da un'intensa Lyna Khoudri - che ha deciso di mettersi in gioco per facilitare la cattura dei colpevoli, un caso il suo che ha poi aperto un precedente e modificato un'apposita legge.

Jean Dujardin guida un cast solido e affiatato, dove toni thriller e sussulti da spy-story si ibridano con sobrietà alla drammaticità del contesto: il regista Cédric Jimenez - leggete qui la recensione di Bac Nord, il suo titolo precedente - si è adattato con la giusta sensibilità ad un tema ancora così sentito in patria, con certe ferite che non avranno probabilmente mai modo di rimarginarsi del tutto. Non perdetevi anche gli altri film in sala ad aprile 2023.