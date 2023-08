Non così vicino Recensione: Tom Hanks in un remake deludente

Gli spettatori più onnivori e aperti al cinema europeo ricorderanno un piacevole film di qualche anno fa, diventato a suo modo un piccolo cult, quale Mr. Ove (2015). Pellicola svedese che adattava per il grande schermo il romanzo L'uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman e che vedeva per l'appunto protagonista il personaggio del titolo, un burbero anziano rimasto vedovo che conduceva una grigia e monotona esistenza in un quartiere residenziale della sua città.



Un notevole successo di pubblico e anche di critica, tanto da essere candidato all'Oscar come miglior film straniero - premio che quell'anno andò a Il cliente (2017) di Asghar Farhadi - e da attirarsi l'interesse dei produttori hollywoodiani, che hanno deciso di metterne in cantiere un remake con Tom Hanks nel ruolo principale, arrivato nelle sale nel febbraio di quest'anno e ora pronto a intrattenere anche il pubblico casalingo con la sua recente distribuzione nel catalogo di Amazon Prime Video, dove ha immediatamente scalato la classifica dei più visti.



Luoghi e modi

Il sessantatreenne Otto Anderson vive in una zona periferica di Pittsburgh in totale solitudine, dopo la tragica scomparsa della moglie che lo ha lasciato in uno stato di profonda depressione. Apatico e poco incline a sviluppare rapporti sociali con le altre persone, Otto sta pensando di impiccarsi quando viene interrotto dall'improvviso quanto salvifico arrivo dei nuovi vicini, che suonano alla porta per presentarsi. Sono Marisol, di origine messicana, e suo marito Tommy, genitori di due bambine ancora piccole.

Inizialmente Otto non sopporta la presenza dei nuovi arrivati e tenta altre volte di togliersi la vita con soluzioni più o meno improvvisate, ma con il trascorrere dei giorni finisce per affezionarsi particolarmente a Marisol e alle sue figlie - per le quali diventa una sorta di nonno - cominciando a riaprirsi progressivamente al mondo e facendo finalmente i conti con i propri demoni. Sarà proprio lui a rivelarsi fondamentale in diverse questioni, più o meno drammatiche, che riguardano il vicinato, ma Otto sta nascondendo a tutti un segreto...



L'arte del copiare

Quando si va a parlare di un rifacimento, perlopiù arrivato a un tempo relativamente breve dall'originale, il confronto è doveroso per scoprire quanto la riscrittura fosse effettivamente necessaria e come spesso in altre occasioni si arriva a una conclusione univoca: ovvero di come la copia sia superflua rispetto al prototipo.

Intendiamoci, Non così vicino rimane un'operazione godibile e discretamente emozionante, capace di conquistare con una certa furbizia quel pubblico all'oscuro del libro e del relativo primo adattamento, ma chiunque abbia già visto e apprezzato Mr. Ove difficilmente troverà qui altri spunti di interesse, in quella che è una sorta di aggiornamento che non si prende rischi e anzi esaspera certe sottotrame, all'insegna di un'inclusività forzata ad ogni costo. La vicina di casa questa volta non è un'immigrata di origini iraniane - nazionalità che apriva a interessanti differenze culturali a specchio del nostro contemporaneo - ma bensì una donna che arriva dal Messico, sempre più irritante per via di una caratterizzazione caricaturale che stanca in breve tempo.



Allo stesso modo il variegato parterre di figure secondarie che ruotano intorno al protagonista vive su accenti macchiettistici fin troppo marcati, con quell'aura tragicomica poco equilibrata nella sua alternanza. Perché oltre all'anima leggera vi è anche una preponderante spinta melodrammatica che si espande nei numerosi flashback ambientati nel passato, che ci mostrano un giovane Otto alle prese con quella che diverrà sua moglie: melasse di retorica tipicamente a stelle e strisce, con piccoli drammi accessori disseminati qua e là, che non possiedono la spigliatezza della controparte scandinava, più abile a destreggiarsi tra le due anime narrative.

Ecco allora che Non così vicino trova il suo principale motivo d'essere nella solida performance di un Tom Hanks - sapete quali sono i 3 migliori film di Tom Hanks? - che mai come in quest'occasione si affida ad un navigato mestiere, dando sfogo a surplus espressivi di sorta in un crescendo emotivo del personaggio, che finisce per essere il magma pulsante di tutto il racconto.