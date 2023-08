Non Sei Invitata al mio Bat Mitzvah Recensione: Adam Sandler non diverte

C'è stato un breve periodo, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, durante il quale il mondo cinematografico ha riscoperto le abilità di un attore ormai da tempo destinato al ruolo di fastidioso giullare: dopo aver legato il proprio nome ad un numero spropositato di pessime commedie, Adam Sandler si era infatti riscoperto grande interprete con Uncut Gems, il thriller prodotto da A24 e distribuito direttamente in streaming da Netflix nel nostro Paese (riscoprite il film non celebrato a sufficienza con la nostra recensione di Diamanti Grezzi).



Dopo aver fatto incetta di nomination e vittorie in svariate premiazioni, si era addirittura vociferato di un possibile Oscar per un protagonista risorto dalle ceneri di una filmografia di bassa lega e, sebbene la statuetta d'oro non sia mai arrivata in casa Sandler, tanto è bastato a rinfrancare un nome che sembrava destinato ad un baratro d'oro. L'accordo multimilionario tra Netflix e la star newyorkese non sembra però seguire il nuovo solco tracciato da Uncut Gems (la recensione di Murder Mystery, insieme alla recensione di Murder Mystery 2, ne sono la riprova), e ci restituisce la solita commedia priva di originalità con Non Sei Invitata al mio Bat Mitzvah, un coming of age tutto incentrato sulla famiglia Sandler che, oltre ad una superficiale patina fatta di ebraismo e buone intenzioni, ha davvero poco o nulla da raccontare al suo pubblico di ragazzi.



L'amicizia ai tempi della Torah

Non si offenda nessun rabbino nel constatare una triste verità, ma è scontato che, per una bambina di 12 anni, la festa che celebra l'ingresso nell'età adulta è ben più rilevante di una cerimonia a dir poco essenziale per ogni ebreo praticante.

Imparare a leggere la Torah e seguire le lezioni impartite in sinagoga sono infatti preoccupazioni secondarie nella testa di Stacy Friedman (Sunny Sandler), impegnata nella gravosa organizzazione del party che seguirà il suo Bat Mitzvah: dopo aver scelto il tema del ricevimento e sognato risultati maestosi all'interno della cerchia sociale, la ragazza deve solo sperare che nulla vada storto in quello che si prospetta come il giorno più importante della sua vita. Purtroppo le prime turbe emotive legate all'amore rischiano non solo di mandare tutto all'aria, ma anche di rovinare il suo rapporto con la migliore amica Lydia (Samantha Lorraine), scopertasi improvvisamente rivale proprio a ridosso della grande celebrazione. Le due, inseparabili fin dall'infanzia, impareranno a proprie spese quali sono le cose davvero fondamentali nella vita, andando oltre quelle apparenze che in gioventù sembrano imprescindibili e compiendo un passo concreto verso l'età adulta che le aspetta al varco.



Buone intenzioni, ma poche risate

Basata sul romanzo per giovani adulti scritto da Fiona Rosenbloom nel 2005, Non Sei Invitata al mio Bat Mitzvah è una commedia rivolta ad una platea di ragazzi impegnati nella definizione delle priorità nelle loro vite, e propone una classica storia di maturazione affidandosi ad un umorismo leggero per incorniciare situazioni di vita quotidiana.

La crescita della sua protagonista passa infatti attraverso fasi abbastanza riconoscibili che hanno segnato il cinema di genere - preoccupazioni insensate, incomunicabilità con i genitori, perdita e immancabile riconciliazione con le persone più care -, costruendo il tutto sulla dolcezza di un periodo tutto sommato protetto, sebbene caotico e apparentemente complicato per chi si ritrova a viverlo. Adam Sandler (produttore della pellicola attraverso la casa cinematografica di sua proprietà Happy Madison Production) si accontenta così di un ruolo secondario, quello del padre che osserva la propria figlia crescere tra errori e richieste di perdono, invitando l'intera famiglia a partecipare ad un progetto dalle buone intenzioni, ma che non riesce a incidere a causa di una trama senza spunti davvero originali.



Eliminata una confezione tematica e visiva che non lesina su kippah, nomignoli ebraici e bandiere israeliane, ciò che rimane dell'opera distribuita da Netflix infatti non è che l'ennesimo coming of age a stelle e strisce, scialbo nella sua melensa ed artificiosa ricostruzione di un'infanzia felice, incapace di proporre situazioni davvero interessanti poiché limitato nello svolgimento di un compitino costruito con scarsa inventiva.



Narrazione sconclusionata

Non di rado, durante la visione della pellicola, sembra di assistere ad una riscrittura in chiave ebraica di un film già visto decine di volte, fiaccato da una vena comica impalpabile nonostante alcune routine potenzialmente buffe, ma sfruttate male da un umorismo poco sagace. La mancanza di un vero nucleo personale si palesa con evidenza in una trama che non segue con attenzione le vicende principali della narrazione, saltellando tra scene scollegate tra di loro e creando una confusione di fondo che finisce con lo spezzettare il lungometraggio in una serie di sketch poco divertenti.

Andando oltre le prevedibili vicende che aiuteranno una protagonista stereotipata a fare un passo verso l'età adulta, la scrittura non riesce a tratteggiare con serietà una serie di personaggi secondari che rimangono sempre sullo sfondo, incastonati in una posizione che non consente alcuno sviluppo emotivo. Il cast di giovani protagonisti non risolleva le sorti dell'opera con una recitazione essenziale, mentre la regia dinamica di Sammi Cohen appare spesso fuori luogo: movimenti bruschi della telecamera, zoomate improvvise e scene di ballo al rallentatore condiscono di glamour e pop un'opera evidentemente rivolta ad un pubblico di giovanissimi, come dimostra anche una colonna sonora che puntella in continuazione quasi ogni scena con numerose canzoni festaiole.