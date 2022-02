Non Aprite Quella Porta Recensione: Leatherface ritorna su Netflix

I sequel non sono né devono essere mai scontati, soprattutto quando si parla di franchise storici e si mettono in mezzo anche i requel resi famosi dall'ultimo Scream (per fortuna in quel caso è andata bene, come si evince dalla nostra recensione di Scream 5). Restando in ambito horror abbiamo visto anche la rinascita in tal senso del franchise di Halloween, documentata nella recensione di Halloween Kills, ma ciò di cui parleremo ora ha radici molto più ingombranti che affondano nel 1974, ben quattro anni prima di Carpenter e di Craven, che ne trarranno molta ispirazione per le loro pellicole successive.



Ci riferiamo ovviamente a quella che è l'opera forse più seminale per l'horror contemporaneo, a quel Non Aprite Quella Porta di Tobe Hooper che segue per importanza e influenza solo La Notte dei Morti Viventi nella cinematografia dalla New Hollywood in poi (includendo per completezza anche L'Esorcista di Friedkin sempre del '74); un impatto equiparabile a quello impresso dal Nosferatu di Murnau o da Il Gabinetto del Dottor Caligari negli anni del muto.



Capirete, quindi, che un nuovo film di Non Aprite Quella Porta, che di seguiti ne conta già quasi una decina, compresi reboot e prequel, non abbia entusiasmato da subito i fan, ingolositi però dal messaggio di Netflix e Legendary Pictures su un sequel diretto dell'originale che, un po' come accaduto con gli ultimi Halloween, pretende idealmente di fare piazza pulita e di porsi come diretto erede del cult degli anni Settanta. Un'operazione che in questo modo evita di avere a che fare con il disastro di Non Aprite Quella Porta a livello di timeline, e della quale terremo decisamente conto in questa recensione.



Incubo americano

L'opera diretta da Hooper è un vero e proprio capostipite del genere perché in essa sono contenuti i semi dello slasher moderno, nonché una feroce satira dell'America degli anni Settanta, del sud rurale e, per estensione, degli Stati Uniti tutti. Una satira perfettamente bilanciata tra brutalità e humor nero (basti pensare alla cena sul finale, con la macabra parodia della famiglia americana tipo).

Un equilibrio che Hooper declina in maniera deliziosa per offrire il ritratto degli orrori nascosti dietro all'apparente sicurezza e perfezione dello stile di vita statunitense (un percorso iniziato dallo Psycho di Hitchcock, che aveva compromesso prima di tutto la fiducia degli americani nell'intimità più profonda delle proprie abitazioni, quel bagno e quella doccia nei quali siamo più esposti e vulnerabili). La famiglia vittima in qualche modo del capitalismo industriale che ha evoluto persino i processi di macellazione delle bestie, rendendo di fatto obsoleta una professione praticata da decenni, orientandola verso il cannibalismo nei confronti dei malcapitati giunti nei pressi della loro abitazione, è un'evoluzione estrema di quel percorso iniziato un decennio addietro e sfociato interamente nel personaggio di Leatherface, il figlio mentalmente disabile che nasconde la propria insicurezza e la propria condizione dietro una maschera di pelle umana, timoroso nei confronti dei propri parenti, uccidendo chiunque si introduca nella propria abitazione.



L'operazione di Netflix si colloca temporalmente decenni dopo gli eventi del primo film al quale era sopravvissuta solo Sally Hardesty, riuscita a fuggire dalla famiglia cannibale in una scena entrata nella storia del cinema, che vedeva Leatherface disperarsi facendo roteare la propria motosega nel tramonto. La conquista di Sally l'ha portata però a maturare negli anni una vera e propria ossessione per l'assassino del fratello e dei suoi amici, vittime di quel Texas Chainsaw Massacre che ora campeggia sui gadget in vendita nelle stazioni di servizio.

La donna, nel frattempo, è divenuta sceriffo e ha dedicato la sua vita alla caccia a Leatherface, ma di lui non si è più saputo nulla nel corso dei decenni. Incredibilmente, però, il focus di questa pellicola non prevede di integrare il personaggio di Sally in modo costruttivo e ragionato, condannando questo stratagemma narrativo ad un fan service puro e utilitaristico, che non è certo con il passaggio di testimone alla nuova protagonista che assume una propria dignità drammaturgica.



I fantasmi di Harlow

Sì, perché i veri attori di questa nuova pellicola prodotta da Legendary Pictures sono un gruppo di influencer decisi a far rivivere una città fantasma del Texas lucrando sulla vendita degli immobili. Peccato che ad Harlow si nasconda da decenni una minaccia dormiente che ovviamente verrà risvegliata e annegherà nel sangue chiunque si presenti sul suo cammino.

Purtroppo questo nuovo Non Aprite Quella Porta, pur nella sua narrativa lineare e perfettamente consona al genere, si dimentica quasi completamente il proprio retaggio, annichilendo in qualche modo la backstory di Leatherface senza renderci partecipi in alcun modo degli sviluppi che hanno portato a questa situazione. Da fragile e deviata espressione di un disagio esistenziale e mentale, nonché di determinate conseguenze socioeconomiche, l'iconico villain con la motosega si tramuta nell'implacabile antagonista slasher che con i dovuti cambi di contesto e ambientazione potrebbe benissimo essere equiparabile a Michael Myers o a Jason Voohrees, con la differenza che questi ultimi nascono tali da copione. Un'entità che incarna il male assoluto invece che la deviata umanità capace di emozioni altrettanto disturbanti; un nemico silenzioso e invincibile. Troviamo qualcosa di meglio sul fronte dei protagonisti, sebbene sia tutto sempre e troppo funzionale al puzzle di eventi e situazioni che la sceneggiatura di Chris Thomas Devlin cerca di nascondere dietro la critica alle armi con il personaggio di Lila, sopravvissuta alla strage in un liceo, o al cuoco social Dante, la cui questione razziale non va oltre la superficie politically correct.



Anche il merchandising del dolore è cosa già vista e declinata in modo del tutto velleitario, quando già ci aveva pensato Scream 2 ad affondare la lama nell'argomento in maniera più efficace. Il culmine di questo diorama architettato ad hoc per sfruttare le radici del franchise nato dal film di Hooper è però il rispolvero del personaggio che fu di Marilyn Burns (non presente nel cast per il semplice fatto che è scomparsa nel 2014), quella Sally Hardesty che, per restare in tema con il paragone con la saga di Scream, non raggiunge affatto i vertici toccati dal ritorno del cast originale del quinto capitolo del franchise di Craven.



L'introspezione della sua figura si rivela anch'essa drammaturgicamente strumentale, senza approfondire in qualche modo le conseguenze di quell'esperienza spaventosa vissuta nel 1974, armandola semplicemente di una determinazione da eroina action che non trova nessun genere di catarsi necessaria a scatenare la scintilla dell'immedesimazione del pubblico, nemmeno nei fan più accaniti della saga.

Un vero peccato che dal punto di vista dello script questo sequel di diretto abbia solo l'intenzione e la volontà di ridare vita ad un franchise di successo, non provando nemmeno a stabilire quell'equilibrio tra humor nero, horror e satira che era stato il marchio di fabbrica di Hooper, ma decidendo di propendere per lo slasher puro, se così possiamo definirlo. Mentre la regia di David Blue Garcia riesce a tenere il passo nei passaggi più gore e splatter (sì, gli appassionati del genere troveranno pane per i loro denti, senza censure di sorta), si rivela abbastanza di servizio negli altri frangenti, così come le performance di tutto il cast.



Un'occasione sprecata, una sofferenza in qualche modo per chi ha amato e compreso l'onestà intellettuale dell'opera originale, che anche nella messinscena non mancava certo di inventiva e di simbolismo. L'unica certezza che ci resta è che ci troviamo solo all'inizio di una nuova era per questa saga, ma le premesse non sono certo delle migliori.