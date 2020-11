Nomad: la recensione del documentario di Werner Herzog

Un documentario di Werner Herzog è sempre un modo per parlare di altro, un cavallo di Troia che si insinua da qualche parte, e il suo ultimo lavoro Nomad - In cammino con Bruce Chatwin ancora una volta non fa eccezione.

A pochi giorni dall'arrivo su AppleTV+ del nuovo documentario Fireball, vi parleremo di questa produzione del 2019 giunta nelle sale nel periodo più sfortunato di tutti, ovvero poche ore prima della seconda chiusura imposta dal nuovo dpcm.

Herzog è un Giano Bifronte che è stato capace nel corso della sua decennale carriera di abbattere le differenze fra lungometraggio narrativo e lungometraggio documentaristico, ha un modo tutto suo di avvolgere e tessere trame e mostrare qualcosa per significare altro, e questa costante del cinema herzoghiano si ripete anche in Nomad.

Nel film la passione per il camminare in realtà esplora la forza della memoria e del passato, a livello personale (Herzog e il suo rapporto con Chatwin) e a livello universale (l'umanità, le società, le culture nate attraverso i secoli). Lo anticipiamo fin da subito: è un film meraviglioso, fra i migliori del regista teutonico.



In cammino con Bruce Chatwin

In quello che è sicuramente uno dei lavori più personali della sua lunghissima carriera, Werner Herzog con Nomad - In cammino con Bruce Chatwin ricorda la vita del suo amico citato nel titolo, lo scrittore inglese col quale aveva collaborato in passato per diversi progetti.

Il documentario ripercorre i pellegrinaggi che Chatwin negli anni aveva compiuto alla ricerca dell'anima del mondo, con il regista tedesco che si mette sulle tracce mnemoniche del suo amico e così ci conduce attraverso i continenti, ereditando da Chatwin tanto lo zaino di pelle sulle spalle quanto il desiderio di scoprire.

Il peregrinare di Nomad ci porta alla ricerca del brontosauro in Patagonia, o all'ombra di un relitto di fitzcarraldiana memoria a Punta Arenas, nell'entroterra australiano, nell'oscurità di caverne preistoriche e nel silenzio dei cimiteri indigeni.

Sono i luoghi che Herzog e Chatwin avevano visitato, insieme o separatamente in diversi momenti nel tempo, punti geografici nei quali i loro percorsi si erano incrociati.



Herzog abbellisce le sue straordinarie immagini con le parole contenute nei libri di Chatwin, lette dal regista o dallo stesso scrittore, accompagnato come spesso accade nei documentari dalle testimonianze di biografi, antropologi, archeologi e anche della vedova di Chatwin, Elizabeth.

Tutto è ovviamente filtrato dal suo punto di vista, Herzog è un regista troppo ingombrante e troppo bravo per lasciare una qualunque storia a sprofondare nell'anonimato, e infatti la lunga camminata intorno al mondo per rievocare i momenti trascorsi insieme e lontano dal suo caro amico per lui diventano anche la scusa per riflettere sul proprio cinema, la propria esperienza, passato e memoria.

Un film toccante, riflessivo, forse il più intimo per Herzog dai tempi di Kinski: il mio nemico più caro. Esattamente come accadeva per il leggendario documentario sull'amicizia-rivalità fra il regista e il suo attore feticcio Klaus Kinski uscito nel 1999, con Nomad ancora una volta l'autore si volta verso il passato per dare un'ultima occhiata a chi non c'è più e a chi ha significato tanto per la sua esistenza.

Una triade, quella di Herzog-Kinski-Chatwin, non a caso unita da Cobra Verde, che il regista e l'attore realizzarono partendo da un romanzo dello scrittore-viaggiatore, del quale il cineasta tedesco è rimasto l'unico portabandiera, l'unico che può ricordare. Ed è un piacere incredibile farlo insieme a lui.