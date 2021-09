Nightbooks, recensione del film Netflix: Krysten Ritter è una strega

Nightbooks racconta la storia di un bambino. Profondamente turbato dalla propria solitudine e dalle preoccupazioni dei genitori, che preferirebbero un carattere e dei gusti più comuni per il loro figlio, Alex esce di casa sbattendo la porta dietro di sé diretto alla fornace che ringhia sommessamente nelle profondità del condominio. Ha intenzione di dare alle fiamme ciò che la sua mente ha partorito: pagine e pagine di racconti dell'orrore scritti di proprio pugno, qualcosa che gli ha da sempre donato gioia, la penna a sfera che scivola sulla carta bianca creando mondi di mostri e fantasmi, seguendo la passione per l'horror.



Ma la sera del suo compleanno Alex è solo nell'appartamento che insieme ai genitori ha trasformato in casa infestata, e nell'origliare le loro conversazioni si rende conto che la sua passione è ciò che lo tiene lontano dagli altri bambini. Alex è devastato e sfinito dalla solitudine, è pronto a bruciare il vecchio sé stesso per permettersi di crearne uno nuovo: un bambino spensierato, che gioca con gli altri, che indossa ciò che indossano tutti, con gli stessi interessi. Un bambino normale.



L'ascensore che lo trasporta verso il basso ha un sussulto, le porte si aprono lasciandolo vagare per qualche minuto in un corridoio sconosciuto e desolato. In un appartamento alla sua destra la TV sta trasmettendo The Lost Boys, uno dei film che il ragazzino adora, e a portata di mano è poggiata una fetta di torta di zucca per la quale va ghiotto. Alex non resiste, vuole concedere un ultimo morso di vita al vecchio sé stesso che sta per abbandonare. Ma la torta è avvelenata, il bambino crolla a terra privo di sensi e, come nella più classica delle fiabe, al suo risveglio Alex si ritrova rinchiuso nell'antro della strega.



Nightbooks: nessun lieto fine

Nightbooks è un film originale Netflix. La storia è tratta dall'omonimo romanzo di J. A. White, un horror adolescenziale pregno dei soliti temi cari a una generazione di ragazzi che hanno bisogno di sentirsi meno soli.



Infatti bisogna circondarsi di amici sinceri, lasciando da parte quelli di comodo, e perseguire le proprie passioni, per quanto strane possano apparire all'esterno. Infine, avere la consapevolezza che uniti si può superare anche il più insormontabile degli ostacoli. Il film di David Yarovesky, i cui lavori precedenti sono poco noti al pubblico essendo horror dal budget minimo, si compone di un cast risicato all'osso: c'è il protagonista, Alex Mosher (interpretato da Winslow Fegley) che cercherà il modo di evadere dall'appartamento stregato insieme a un'altra prigioniera, Yasmin (Lidya Jewett). Nei panni della strega cattiva troviamo un volto noto delle serie tv: Krysten Ritter, che per l'occasione si sveste dai suoi panni di investigatrice privata della Marvel (qui la nostra recensione dell'ultima stagione di Jessica Jones) per interpretare con sufficiente efficacia un'antagonista annoiata e poco stabile che ha già tenuto prigionieri decine di bambini prima dell'arrivo di Alex.



La strega Natacha tiene intrappolati con la sua magia i ragazzini che si rivelano utili per lei, disfacendosi di quelli incapaci con un destino peggiore della morte. Mentre il ruolo di Yasmin è semplice, deve cioè rassettare casa e preparare i pasti, quello di Alex è più complicato: ogni sera, prima di andare a letto, dovrà leggere alla strega una storia dell'orrore.



La donna, a dispetto delle apparenze, ha centinaia di anni e nella sua biblioteca sono presenti tantissimi libri, che lei ha già letto. Alex sarà dunque costretto a rimettere mano ai suoi quaderni e a cercare l'ispirazione per scrivere qualcosa che fino a poco prima aveva scelto di abbandonare in nome della normalità.

Il ragazzo vivrà l'incubo di ogni scrittore, dovendo fare i conti con la propria vena creativa che sembra essersi esaurita per riuscire a soddisfare la più crudele delle editrici, i cui ritmi sarebbero insostenibili anche per uno Stephen King nei suoi anni migliori.



La tentazione del quotidiano

La narrazione procede a un ritmo sostenuto e costante, eliminando la grossa preoccupazione della stagnazione emotiva. Le scene studiate per il solo approfondimento dei personaggi, che fin troppo spesso ammorbano questo genere di pellicole, sono minime e veloci.



Il film porta sempre avanti la trama, facendo luce ogni tanto sul passato dei due sfortunati protagonisti. Il buon utilizzo della CGI per le animazioni di creature immaginarie (non solo del gatto invisibile dell'inizio) testimonia l'importanza economica dedicata al progetto da parte di Netflix, nonostante non sia stato spinto con veemenza dal marketing.



Nightbooks distorce appena in chiave moderna il canovaccio classico delle fiabe dei fratelli Grimm, risultando allo stesso tempo fresco ma prevedibile. La scelta di due protagonisti solitari e poco ordinari, che imparano a diventare amici proprio in virtù delle loro peculiarità, non è casuale, dato che seguiranno la scia di briciole nella foresta per ripercorrere i passi degli Hansel e Gretel dei giorni nostri.



Degne di nota le musiche originali composte da Michael Abels, celebre per il suo lavoro ai film horror Get Out e Us di Jordan Peele, oltre alla cover di Cry Little Sister del film The Lost Boys, il preferito di Alex (e il remake Ragazzi perduti è stato ufficialmente annunciato). La versione per Nightbooks è a cura dei CHVRCHES, saliti alla ribalta mediatica per la loro partecipazione alla soundtrack di Death Stranding (la sua Director's Cut è in arrivo nei prossimi giorni, qui trovate la nostra anteprima della Director's Cut di Death Stranding). Nonostante un colpo di scena finale estremamente prevedibile, Nightbooks rimane un film piacevole da guardare perché non si ferma mai a riflettere su sé stesso annoiando lo spettatore.

Il suo appartenere al genere horror è tuttavia una questione di relativismo, basti pensare che non viene mai versata nemmeno una goccia di sangue e che nello scontro peggiore di metà pellicola i due protagonisti se la cavano con qualche graffietto superficiale. Il film rientra nel solco dell'horror "per tutti" scavato dalle ultime stagioni di Stranger Things, uno dei titoli di punta con cui Netflix vuole abbracciare la più ampia platea possibile.