Il nemico Recensione: su Prime Video una crisi di coppia insufficiente

Stati Uniti Occidentali, anno 2065. Il pianeta Terra è ormai al collasso, con le risorse naturali prossime ad esaurirsi totalmente, e l'umanità ha già progettato l'esplorazione spaziale quale via per il proseguimento della vita. In queste terre desolate e senza più speranza, Junior e sua moglie Henrietta conducono un'esistenza solitaria in un'isolata fattoria fuori città, dovendo fare i conti con un matrimonio in crisi che va di pari passo con quel mondo allo sfascio.



Ma come scopriremo ben presto ne Il nemico, un evento imprevisto è destinato a sconvolgere la loro routine. Una sera infatti ricevono la visita di un certo Terrance, inviato da una misteriosa agenzia governativa allo scopo di informare Junior di un'importante direttiva: è infatti stato scelto per partecipare, obbligatoriamente, a un programma spaziale prossimo ad avviarsi entro un paio d'anni, atto alla sopravvivenza della razza umana anche al di fuori del globo natale. La notizia getta ulteriore scompiglio nel tram-tram coniugale e con il passare dei giorni la voglia di libertà e di fuggire lontano da quell'ingiusta imposizione, che separerà per sempre i due coniugi, viene progressivamente sostituita da una tensione sempre più crescente e pericolosa.



Il nemico: guardarsi alle spalle

Alla base vi è l'omonimo romanzo di Iain Reid, anche co-autore della sceneggiatura per il grande schermo insieme al regista Garth Davis, ma ciò che funzionava su carta rischia di perdere smalto nel suo passaggio in carne e ossa, con tutte le prospettive del caso.

Il nemico infatti parte da una premessa interessante e si rende anche assai cinico e cattivo nel parzialmente sorprendente colpo di scena che sopraggiunge nelle fasi finali, ma si dilunga eccessivamente nei meandri di questa relazione sentimentale in quasi due ore di visione che rischiano di allungare troppo il brodo, quando un taglio di almeno venti minuti sarebbe stato quanto mai necessario alla scorrevolezza del racconto.



Racconto che pone indubbiamente quesiti interessanti e porta il pubblico a riflettere su concetti etici e morali, sui mali di un amore forse malato o forse no, con tutte le idiosincrasie che vanno di pari passo alle tenerezze di una coppia che scoppia, vero e proprio fulcro centrale di una vicenda che per lunga parte sembra inscenare le dinamiche di un ipotetico ménage à trois.

Un triangolo a tema era già stato considerato in un film di qualche anno fa - se volete sapere di cosa stiamo parlando recuperate la nostra recensione di Z for Zachariah - Sopravvissuti (2015) - ma se là ci trovavamo alle prese con una realtà post-apocalittica qui il mondo è ancora vivo ma non troppo vegeto, con le terre aride e desolate che fanno da sfondo al vuoto insito nei personaggi, pronti a svelare i relativi altarini minuto dopo minuto, fino a quell'epilogo più amaro che dolce che si configura ad ogni modo come conclusione più idonea.



Tra spazio e terra

Fantascienza intima e riservata, ambientata per gran parte in interni, ma le scene in spazi aperti non mancano, con la fotografia che esalta in più occasioni i paesaggi quasi lunari dell'outback australiano (ebbene sì, a dispetto dei presunti Stati Uniti occidentali l'effettiva ambientazione è la terra dei canguri) in una manciata di sequenze dallo sguardo immaginifico, dove i due protagonisti risultano come puntini microscopici di fronte alla vastità di quella natura aliena e selvaggia.

Saoirse Ronan e Paul Mescal, senza dimenticare il subdolo terzo incomodo di Aaron Pierre, danno tutto quello che hanno, sintonia tra loro inclusa, ma devono fare i conti con dei personaggi che risultano essere una sorta di bozzoli pronti a trasformarsi in crisalide, paradossalmente scelta sì consapevole visti gli eventi a venire ma che rischia di depotenziare l'approccio empatico da parte dello spettatore, sempre in attesa che la storia evolva ulteriormente e offra qualcosa di più di una crisi di coppia in un contesto da sci-fi quanto mai terrena.

E quando il gioco diventa una sorta di disfida tra doppelganger, quasi che la lezione di Moon (2009) non sia stata appresa appieno, il racconto perde infine mordente, spingendo chi guarda a chiedersi se il tempo maturato in precedenza per arrivare fin lì non sia stato più perso che altro.



