Nemici a Natale Recensione, su Netflix una brutta commedia natalizia

A meno di non essere dei veri e propri appassionati di cinema messicano, difficilmente si sarà a conoscenza di una pellicola autoctona del 2016 dal titolo Un Padre No Tan Padre. Il film raccontava le vicende di una bizzarra famiglia, il cui membro pù anziano - il vedovo don Servando - si trasferiva in casa del figlio dopo essere stato espulso dalla casa di riposo dove si trovava per via dei suoi comportamenti eccentrici.



Un buon successo di pubblico in patria, con alcuni discreti spunti capaci di renderlo un piccolo cult e giustificare la realizzazione di un sequel, Nemici a Natale, che arriva a cinque anni di distanza e sbarca direttamente nel catalogo di Netflix come original (leggete qui il catalogo dei film Netflix di dicembre 2021). Una scelta parzialmente controversa vista la mancanza dell'originale, ma comprensibile per via dello sfondo natalizio che fa ambientazione a questa nuova disavventura di Servando & Co.



Nemici a Natale: senza esclusione di colpi

Il protagonista è questa volta alle prese con qualcosa che mai avrebbe pensato di dover affrontare negli ultimi anni della sua vita, ossia una lotta di opinioni sul Natale. Ma questo è quello a cui va incontro dopo che insieme al figlio Fernando e alla di lui moglie Alma decidono di passare il periodo dicembrino nella casa sulla spiaggia della zia di lei, la vedova Alicia.

Una donna altrettanto testarda che fin da subito non accetta le intemperanze del nuovo arrivato: Servando infatti cerca di imporre le sue regole, andando incontro ad un muro. Tra i due ha così luogo una vera e propria lotta all'ultimo dispetto su come gestire le imminenti feste e nessuno dei due è intenzionato a perdere. Ma nel frattempo molte altre vicissitudini di questa numerosa famiglia allargata rischiano di complicare ulteriormente la situazione e rovinare l'atmosfera gioiosa che in tale periodo dovrebbe essere un classico.



Il Natale che non vorrei

Il background dei protagonisti e un breve riassunto di quanto avvenuto al capostipite ha luogo nei minuti iniziali, quando tramite la bizzarra messa in scena di una sorta di album di famiglia ha luogo un recap del recente passato. Veniamo così a conoscenza del burbero carattere di don Servando e degli altri personaggi di contorno, prima che l'azione si trasferisca nell'effettivo "campo di battaglia" che caratterizza questo nuovo episodio.

Nemici a Natale prende poi la strada di una commedia senile senza arte né parte, incapace di replicare con la medesima ispirazione i trucchi che ebbero fortuna nel film originale: qui tutto appare scontato e prevedibile, senza un effettivo guizzo che doni un po' di verve alla banale resa dei conti tra i due principali antagonisti. Battute equivoche, eventi corollari aggiunti tanto per allungare il minutaggio e gli inevitabili risvolti romantici, con quello primario che risulta quantomeno forzato, per quanto visto soltanto pochi istanti prima.



Lo stesso sottofondo natalizio è un pretestuoso orpello, atto esclusivamente a giustificare l'inizio della bagarre e a consegnare al grande pubblico quel canonico, inevitabile, lieto fine che un prodotto a tema doveva ovviamente garantire. Ma vi è modo e modo per farlo e Nemici a Natale finisce per risultare più stantio del previsto.