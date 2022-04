Meglio Nate Che Niente Recensione: il divertente film musicale su Disney+

"Lasciamo perdere New York, sto cercando di sopravvivere alla seconda media.". Se Libby avesse dato retta al suo amico Nate, probabilmente il ragazzino non sarebbe mai riuscito a inseguire il suo sogno. Quello di diventare una grande star, di solcare i palcoscenici di Broadway, di poter cantare e ballare immaginandosi nel musical Wicked o in uno spettacolo in produzione di cui potrebbe diventare il protagonista. Sicuramente a conquistare la scena è Meglio Nate Che Niente, nel catalogo di aprile 2022 dei film di Disney+, per un originale della piattaforma che pone i suoi riflettori su un personaggio tenero quanto bizzarro, che farà uso della sua stravaganza per intrattenere gli spettatori.



Meglio Nate Che Niente: un titolo piacevole e confortante

Una commedia divertente e famigliare quella che la finestra streaming propone, un risultato sopraggiunto dalla scrittura della sceneggiatura di Tim Federle, curatore del progetto in tutto e per tutto. Il librettista, autore, regista e sceneggiatore americano basa infatti l'adattamento cinematografico di Meglio Nate Che Niente dal suo libro pubblicato nel 2013, che decide anche di dirigere scegliendo come attori il giovane Rueby Wood, Aria Brooks e Joshua Bassett.

Quest'ultimo direttamente dalla schiera di protagonisti di High School Musical: The Musical - La serie di cui Federle è ideatore e produttore esecutivo - non perdete Rodrigo e Bassett che cantano I Think I Kinda You Know. L'anima disneyniana è indubbiamente predominante all'interno della pellicola musicale, che non zucchera troppo la narrazione di Nate, ma come da tradizione la rende la più positiva e accogliente possibile. È l'accettazione del proprio destino e del compimento dei propri desideri che viene danzato e intonato all'interno dell'opera, il credere così tanto di potercela fare da non poter che spingere il pubblico a fare il tifo per gli obiettivi gloriosi del protagonista. Un Rueby Wood che sa perfettamente come farsi adorare, così come la sua migliore amica Aria Brooks, in un raggiungimento della propria meta in cui ogni ostacolo è superabile. Perché Meglio Nate Che Niente ha quello spirito di benevolenza e simpatia che contribuisce alla sua riuscita pur dando allo spettatore ciò che immaginava e che, alla fine, vuole fin dall'inizio. Un film confortevole in cui trovare un bacino sconfinato di affetto e sentimenti, dove lo scopo di Nate è quello di ricoprire il ruolo che da sempre sente appartenergli e, così, anche il pubblico: quello di spettatore silente di fronte ad un'opera inclusiva e piacevole che alla sua conclusione fa sentire più sereni di prima.



Tra sogni, amicizia e famiglia

La stramberia del protagonista e l'accettazione da parte di se stesso e dei suoi amici e familiari contribuisce a esternare l'animo buffo di Nate fino a scene comiche e insieme di sconfinata dolcezza, soprattutto nella comprensione di non volere altro nella vita se non calcare finalmente un palco. Non sono da meno i suoi co-protagonisti: dalla testardaggine dell'amica Libby alla scoperta di un fratello maggiore attento e interessato al suo bene, Nate si circonda di personaggi che vorremmo avere nella nostra vita con il medesimo amore e supporto. Complice anche l'infinita affettuosità della zia Heidi interpretata da Lisa Kudrow, per una riflessione sulla famiglia e su quanto sia importante fare il primo passo per ricongiungerci ai nostri cari.

Dal trattamento di una sessualità che la Disney non vuole necessariamente celare, ma che utilizza come sottotesto per non mettere in secondo piano le aspirazioni del protagonista, con sequenze di provini che daranno uno spaccato finzionale eppure comunque spassoso di Broadway, Meglio Nate Che Niente è pronto a trascinarci per le strade di New York e a commuoverci tra le poltrone di un teatro. A stare dalla parte del giovane Nate, augurandogli che ogni suo sogno possa realmente avverarsi. A ripensare a cosa ci appassiona nella vita e cercare di afferrarla ad ogni costo. È questa la lezione che può darci un ragazzino di tredici anni e che noi siamo pronti ad ascoltare.