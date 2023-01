Il tuo Natale o il mio? Recensione: una commedia degli equivoci natalizia

Nel catalogo Amazon Prime Video (qui tutti i film Amazon di gennaio 2023) c'è un titolo che mescola insieme la commedia degli equivoci e quello che ormai, a tutti gli effetti, può essere definito come "genere". Si tratta di quello natalizio, in cui l'atmosfera delle feste si fa solitamente tappeto degli avvenimenti dei personaggi, le cui azioni e umori verranno condizionati proprio dal sopraggiungere di una data iconica come il 25 dicembre, ma che siamo ancora in tempo per r. La pellicola è Il mio Natale o il tuo?, opera che ai toni della rom-com giovanile mescola insieme il bagaglio che ognuno di noi porta dietro e che solitamente riguarda la propria famiglia e tutte le conseguenti stranezze.



Scambio di famiglia

Il mio Natale o il tuo? vede i protagonisti James (Asa Butterfield, impegnato nel frattempo alle riprese dello show Sex Education 4 su Netflix) e Hayley (Cora Kirk) salutarsi alla stazione di Londra prima di passare separatamente le vacanze invernali.

Dopo essersi recati ognuno al proprio treno, in entrambi i ragazzi scatterà un folle gesto romantico: scesi dal loro binario, i personaggi si precipiteranno sul vagone del partner per la più bella delle sorprese di Natale. Peccato che, avendo avuto la stessa idea, i due si ritroveranno scambiati nei paesini di provenienza, costretti a dover passare la Vigilia nella famiglia l'uno dell'altra, scoprendo molto di più delle persone che hanno accanto e, soprattutto, segreti che non si aspettavano di trovare. Totalmente leggera come ci si aspetterebbe per una commedia natalizia e goffamente caotica proprio come qualsiasi nucleo famigliare durante il cenone, Il mio Natale o il tuo? è un'idea semplice, ma efficace che porta i suoi protagonisti in contesti in cui creare continui giochi e malintesi, alimentando il divertimento della pellicola. Un gesto romantico tramutato nella presentazione prematura delle loro famiglie, che li costringerà a venire più allo scoperto, portando alla luce facezie come il fatto di essere uno dei papabili eredi al trono (trecentesimo in linea di successione) o di avere già qualche altro interesse amoroso ad aspettarti a casa.



Genitori e figli: tra aspettative e feste natalizie

Poche trovate, ma ben congegnate, per un film che è palese come andrà a finire e quali saranno le tappe della conoscenza dei propri suoceri, ma ancor più come quella lontananza contribuirà in James e Hayley l'apprendere l'importanza di dover essere sinceri reciprocamente, non avendo timore di aprirsi e sapendo di poter contare sull'altro. Perché è quello che fa una vera coppia, perché è così che bisogna fare quando ci si fida di chi si ha accanto. Un insegnamento che i giovani protagonisti riusciranno a impartire anche a quegli adulti che li vedono ancora come dei bambini o che spesso provano una certa difficoltà a comprendere che ogni figlio deve avere l'opportunità di poter scegliere quale strada intraprendere per il futuro.

Nel suo voler essere romantico, Il mio Natale o il tuo? è anche e forse in prima istanza un film che parla di famiglia e di come sia possibile che, nonostante l'affetto, non sempre sia facile convivere insieme con le proprie diversità, ma questo non vuol dire che non si debba tentare. Di quanto il tempo possa allontanarci gradualmente dai nostri genitori, ma che è importante trovare il coraggio di parlare con loro e confrontarsi, non avendo timore nell'esprimere i propri desideri e le proprie paure. Facendo avanti e indietro tra la chiassosa famiglia di Hayley e la rigidità della casata di James, l'opera su Prime Video ci invita tutti a festeggiare insieme, sentendosi una sola, unica, grande famiglia.