Natale a Tutti i Costi Recensione: un cinepanettone svogliato su Netflix

Se da bambini si attende il Natale per scartare i regali e dimenticarsi per qualche giorno della scuola, quando si diventa adulti le festività diventano invece l'occasione perfetta per ritrovarsi in famiglia, con parenti lontani che tornano solo in queste occasioni e amici persi di vista con cui brindare al nuovo anno. I figli sfruttano spesso le ferie lavorative per tornare al nido e riempire di gioia i loro genitori, ma non tutti hanno la stessa allegra considerazione del periodo, e qualcuno potrebbe anche ritenerlo stressante o noioso.



Il nuovo cinepanettone con protagonista Christian de Sica - lo trovate tra i film Netflix di Dicembre 2022 - utilizza proprio il contesto di una famiglia disgregata per costruire una commedia leggera e senza pretese, nella quale il classico scontro generazionale porta all'immancabile riconciliazione finale. Purtroppo Natale a Tutti i Costi si dimostra quasi svogliato nel suo proporre una trama già sentita, incapace di trovare spunti comici degni di questo nome e per questo destinato a diventare una visione monotona.



Natale da milionari

Dopo averli generati, accuditi ed educati con il massimo impegno, ogni genitore è obbligato a lasciare i propri figli liberi di volare in autonomia, in un giorno che si colloca a metà strada tra una liberazione ed una sofferenza.

In mezzo a questi due estremi si muovono anche i sentimenti di Carlo (Christian de Sica) ed Anna (Angela Finocchiaro), che lasciano finalmente alle loro vite Emilio (Claudio Colica) ed Alessandra (Dharma Mangia Woods). I giovani ragazzi si allontanano dalla provincia che li ha cresciti per tentare la fortuna in una grande città, promettendo ai genitori di tornare a trovarli ogni qualvolta sia possibile per non lasciarli soli e tristi. Ad un anno di distanza Anna è però furiosa con la sua prole, proprio non riesce a digerire il fatto che i figli si facciano sentire soltanto quando hanno bisogno di qualcosa, ed è per questo che escogita uno scherzo probabilmente un po' cattivo, ma obbligato dall'eventualità di un Natale trascorso senza di loro: sfruttando la triste dipartita di una parente lontana, finge di aver ricevuto in eredità sei milioni di euro, una somma capace di risolvere qualsiasi problema presente e futuro. Attratti dall'odore dei soldi, i due giovani insensibili diventano immediatamente più affettuosi con i loro genitori, che decidono così di continuare la messinscena e godersi l'amore dei ragazzi almeno fino a Natale.



Un pigro scontro generazionale

È letteralmente un Natale a tutti i costi quello che Anna - con la silenziosa complicità di un non troppo convinto Carlo - impone ad Emilio ed Alessandra, due ragazzi alle prese con problemi personali e lavorativi che verrebbero magicamente cancellati con l'apparizione di una vagonata di soldi.

L'intera narrazione del titolo si poggia quindi sull'aspra battaglia familiare che si consuma da anni, diventata sempre più attuale e accanita con il passare del tempo: i figli che si dimenticano dei genitori appena varcata la soglia di casa, giovani ingrati ed insensibili ai quali dover mendicare anche una telefonata veloce. La pellicola scritta e diretta da Giovanni Bognetti propone la versione italiana di Mes très chers enfants - la commedia francese di Alexandra Leclère - analizzando senza particolare inventiva questo acceso scontro generazionale, in un susseguirsi di evoluzioni abbastanza telefonate che partono dai capricci dei figli per arrivare al classico ribaltamento dei ruoli, fino all'immancabile riconciliazione finale che porta ad un Natale sereno e gioioso.



Appare molto complicato empatizzare con i sottili personaggi di questa commedia priva di fronzoli, anche perché molto spesso le loro reazioni alle svolte dell'ordito sono esagerate (quando non insensate o in netto contrasto tra di loro), mentre la trama viene diluita da un numero elevato di scenette scollegate che quasi sembrano formare un mosaico di episodi già visti in numerosi altri film.



Comicità assente

Essendo una pellicola pensata per essere vista senza un particolare sforzo, figlia di un periodo di rilassatezza che si sposa benissimo con opere leggere e veloci, è possibile soprassedere a cuor leggero sulla qualità di una sceneggiatura dimenticabile, ma è nella caratura della comicità che Natale a Tutti i Costi finisce col deludere le più tiepide aspettative cadendo in un triste anonimato.

Una scrittura spenta non riesce a creare il giusto contesto umoristico con l'utilizzo di situazioni ed eventi ironici, ma delega l'intera responsabilità a protagonisti monodimensionali e privi di humour, i quali recitano "battute" che probabilmente sembreranno arretrate anche alle orecchie di un centenario (non ci riferiamo soltanto alla frase che ha scatenato la polemica con la Regione Abruzzo).



Il cast di personaggi secondari è piatto e il loro minimo contributo alla trama appare inoltre forzato, contribuendo a creare la sensazione di "puzzle comico" che permea l'intera pellicola, sebbene sia da apprezzare la mancanza di quella volgarità eccessiva che da sempre ha caratterizzato i cinepanettone italiani. A causa delle situazioni ritrite e degli sviluppi telefonati, la narrazione appare così fortemente diluita all'interno di un minutaggio comunque contenuto, mentre una colonna sonora letargica completa il quadro spento di una commedia da dimenticare in fretta.