Natale in California, la recensione della commedia Netflix

Nel periodo di Natale è facile rimpinzarsi di film o serie televisive basate sull'amore, sull'importanza di festeggiare il 25 dicembre e sui valori della famiglia: è quello che richiede, d'altronde, la stessa festività, che se da noi in Europa assume un senso molto religioso, in America ha una venatura più consumistica e materialista, ma non per questo da condannare.

Ritrovarsi dinanzi a una vistosissima lista di prodotti che recitano nel titolo il trascorrere il Natale in qualche luogo ameno è una prassi che anche in Italia si è consumata, grazie ai cinepanettoni di Massimo Boldi e Christian De Sica. Stavolta, però, la "colpa" è da affibbiare a Netflix, che ha deciso di proporci Natale in California, una commedia diretta da Shaun Paul Piccinino che decide di sorprenderci: nella sua idea di Natale, infatti, il Natale non esiste. Se non nel buon cuore del protagonista.



Natale dove vuoi, senza neve

Joseph, interpretato da Josh Swickard, è il classico Don Giovanni, figlio di una ricca imprenditrice, emancipata e desiderosa di lasciare al proprio erede un'azienda che verrà gestita nel miglior modo possibile.

Dall'altro lato, però, Joseph pensa solo al divertimento, alle belle donne, a una vita arrogante e vissuta con tutte le comodità del caso. È per desiderio della madre, quindi, che sarà costretto a partire in direzione Napa Valley per convincere una scettica e reticente proprietaria di una fattoria a cedere il proprio prezioso terreno poco prima del Natale.

Sebbene la missione possa sembrare facile, soprattutto grazie alle doti persuasive di Joseph nei confronti del gentil sesso, al suo arrivo al ranch l'incontro con Callie (Lauren Swickard) cambia completamente la propria prospettiva e le sue intenzioni: oltre a essere scambiato per il nuovo ranchero e quindi subito messo al lavoro, Joseph svilupperà un interesse profondo e sincero nei confronti di Callie, tale da portarlo a desistere dalla propria missione.



È sorprendente che, nonostante le temperature sempre miti della California siano note a tutti, in un film sul Natale sia assente proprio il Natale: viene da domandarsi quasi perché utilizzare la festività nel titolo, a questo punto, e se il motivo non sia da ritrovare esclusivamente nell'aspetto commerciale.

Sul ranch di Callie batte sempre un forte sole, i protagonisti sono serenamente vestiti in camicia e quasi sbracciati, preoccupandosi di fare pic-nic sull'erba circostante, senza nevicate e altro.

La vicenda raccontata, che già solo leggendo la trama fa capire come finirà, poteva essere ambientata in un qualsiasi altro contesto, anche a Pasqua, e avrebbe sortito il medesimo effetto.

Il problema di Natale in California, però, non è da ricercarsi nel titolo in sé, quanto nella storia raccontata: una danza in bilico sugli stereotipi, che mette da un lato il ricco ereditiero abituato a una vita di sfarzi e dall'altro una ragazza aggressiva, che scaccia ogni possibile uomo perché dilaniata da un dramma che verrà presto a galla.

Che l'amore tra i due nasca è inevitabile, soprattutto nel momento in cui Joseph si rende conto di essere in forte sintonia con Callie e di voler scappare dal mondo da Don Giovanni che si è costruito.

A banalizzare ulteriormente il tutto, però, troviamo anche dei comprimari che non fanno altro che abbassare la soglia dell'originalità: si va dal migliore amico di lei che si ingelosisce perché avrebbe voluto qualcosina in più, fino allo scambio di personalità.



Una commedia che riesce a far sorridere

C'è però da spezzare una lancia in favore dello stratagemma messo in piedi per far passare Joseph come un ranchero: il suo dover effettivamente nascondere e far perdere le tracce di Manny, la persona che avrebbe dovuto presentarsi al ranch per accettare il lavoro, si trasforma in quella linea comica che rende Natale in California meno pedante e asfissiante.

Nel momento in cui, quindi, Piccinino si dimentica di doverci propinare il moralismo dei soldi incapaci di farci avere qualsiasi felicità, Joseph è costretto a improvvisarsi ranchero e inizia a collegarsi telefonicamente con il vero Manny, nel frattempo accasatosi con Leo, l'assistente del protagonista, in una sontuosa villetta poco distante da Napa Valley.



I due protagonisti riescono a mettere in piedi dei siparietti che strappano qualche sorriso, anche per l'incrocio tra due mondi agli antipodi.

Da un lato un damerino, un maggiordomo servizievole e attento a qualsiasi dettaglio, dall'altro un rozzo uomo di campagna, appassionato di videogiochi e con un superpotere che gli permette di riconoscere qualsiasi tipo di vino.

I veri momenti piacevoli della commedia, che altrimenti seguirebbe un filone narrativo molto scontato e prevedibile, nascono quando Joseph si ritrova a dover eseguire le mansioni che gli spettano all'interno del ranch, dettate da Manny col supporto di Leo.



Una chimica familiare

Per il resto della commedia ci ritroviamo con una storia d'amore che è destinata a decollare abbastanza rapidamente, facendo decadere anche gli atteggiamenti della protagonista, che contro ogni possibile previsione decide di rompere presto il muro di ghiaccio che si è costruita.

Quello che tiene in piedi una storia d'amore che altrimenti risulterebbe non solo scontata, ma anche forzata, è la piacevole chimica che intercorre tra i due protagonisti: il loro cognome suggerisce che i due siano marito e moglie, quindi si lasciano accompagnare da un'intesa che esiste anche al di fuori del set. La coppia funziona sin da subito e l'idillio finale sarà anche gradevole, nonostante tutto.

La risoluzione dello snodo narrativo è, infine, un'altra chiamata alla poca originalità: d'altronde il gioco della falsa identità ha sempre un solo risvolto possibile in questo tipo di commedie, ma al protagonista viene richiesta l'opera di convincimento e di autoanalisi che lo riabiliti agli occhi di chi è stato ingannato.

Con una soluzione relativamente interessante, Joseph porta a casa il risultato sperato, anche agli occhi di una madre che, così come avviene per Callie, è protagonista di un cambio repentino di atteggiamento e di opinioni, sintomo del fatto che troppo spesso la psicologia del personaggio viene sacrificata per il benessere della sceneggiatura.