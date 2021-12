Natale a 8 Bit Recensione: videogiochi e Natale in una commedia godibile

Chi da bambino non ha mai desiderato come regalo di Natale una console per videogiochi? Dagli anni Ottanta in poi possedere un dispositivo videoludico casalingo è diventata una sorta di consuetudine per i piccoli ma anche per i grandi, per un fenomeno che pare destinato a non esaurirsi mai e ormai maturo per consacrare le creazioni in pixel a vere e proprie forme d'arte contemporanea.



Ecco perciò che un film come Natale a 8 bit su Sky assume una forte valenza nostalgica, soprattutto per chi ha qualche anno in più sulle spalle: al centro della vicenda infatti troviamo il mitico NES di casa Nintendo, console che ha segnato un'epoca e che ha contribuito enormemente alla diffusione del medium. In quest'occasione la caccia al suddetto regalo perfetto da parte del giovanissimo protagonista diventa lo spunto per l'ennesima commedia a sfondo natalizio, con tutti i pro e i contro del caso. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a scoprire tutti gli altri film Sky e NOW di dicembre 2021, e se siete alla ricerca di alternative a sfondo natalizio, non fatevi sfuggire le novità Netflix di dicembre 2021.



Natale a 8 bit: un sogno da realizzare

Jake Doyle sta giocando al Nintendo con sua figlia e approfitta dell'occasione per raccontarle un periodo della sua infanzia, di quando aveva per l'esattezza dieci anni e desiderava ad ogni costo quella console ai tempi diffusasi da poco anche negli Stati Uniti dopo il grande successo ottenuto in terra nipponica. Jake frequenta spesso insieme ai suoi compagni di classe la villa di un ricco alunno, il solo in possesso del NES, tanto da aver acquistato anche il Power Glove, un guanto speciale da usare al posto del joypad e che causerà non pochi guai.

Il protagonista spera che i genitori ne regalino anche a lui per l'imminente Natale, ma ogni tentativo di convincerli sembra vano. Quando tutto sembra perduto ecco che un contest scolastico mette in palio l'ambita console come primo premio in quella che sembra essere l'occasione giusta, ma per conquistare l'ambito trofeo Jake dovrà superare un'agguerrita concorrenza...



Divertente quanto basta

Distribuito Oltreoceano a fine novembre su HBO Max e arrivato in Italia su SKY e NOW, Natale a 8 bit è il classico film per ragazzi che però, proprio per via della connotazione nerd e del periodo in cui è ambientata la storia - quell'iconico decennio che continua a rimanere saldo nella memoria di chi l'ha vissuto e affascinante per chi è arrivato dopo - può potenzialmente attirare un range di pubblico più ampio del previsto. Non che l'ora e mezzo di visione brilli per originalità; la missione intrapresa dal piccolo Jake per raggiungere l'obiettivo finisce per seguire alcuni dei più prevedibili step del filone (dalla sfida con l'immancabile bullo - un metallaro sui generis - all'amara sorpresa pre-finale) ma l'epilogo è lieto come da piena tradizione.

Si respira però nel corso della vicenda un'aria piacevolmente frizzantina, con alcune soluzioni visivamente riuscite (come nel surreale caso della console "parlante" che si rivolge al protagonista) e una generale simpatia del cast, che vanta come nomi d'eccellenza in due distinti piani temporali: Neil Patrick Harris e Steve Zahn. Il racconto è accompagnato da un costante voice over e non poteva essere altrimenti trattandosi di un lungo flashback: la sceneggiatura, adattamento dell'omonimo romanzo di Kevin Jakubowski, sa quindi come farsi valere anche a dispetto degli step obbligati disseminati nell'ordito della narrazione.