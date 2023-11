Napoleon Recensione: audace, anarchico, imperfetto. Come Ridley Scott

Napoleon è un film spaccato a metà. Tra una magnificenza visiva, figlia dell'impeccabile visione cinematografica di Ridley Scott, e un approccio anti-epico, una storia complessa e sfilacciata che pone l'accento solo su alcuni aspetti di una figura storica così sfaccettata. Possiamo dire che il risultato finale sia comunque molto lontano dal complicato House of Gucci (leggete la nostra recensione di House of Gucci per saperne di più), ma è altrettanto distante dal magnifico - e iperpolitico - spaccato medievale di The Last Duel (recensione di The Last Duel, per completezza).



Un'opera insomma controversa, che rimane magnetica e affascinante sotto diversi aspetti, ma che lascia una sensazione di incompiuto, come se il già lungo cut cinematografico non sia sufficiente per esaurire del tutto la visione di Scott.



L'uomo Napoleone

L'intento del film con protagonista Joquin Phoenix comunque è chiaro sin da subito: mettere al centro l'uomo piuttosto che il personaggio storico, l'intimità e la fragile psicologia dietro il vincente, il marito piuttosto che il generale o l'imperatore.

E quindi quella firmata da David Scarpa è una sceneggiatura che vive soprattutto di grandi e lunghe diapositive su diversi momenti isolati della vita privata, militare e politica di Bonaparte. Ogni scena è conseguenza dell'altra, certo. E, a conti fatti, i momenti salienti della vita straordinaria di Napoleone ci sono tutti: l'ascesa al potere come generale dell'esercito francese per riportare l'ordine in un caos perpetrato dalla Rivoluzione, le campagne militari più celebri e memorabili, l'incoronazione, l'esilio, la caduta finale. Ma le tappe fondamentali di quello che divenne il suo Regno non sono che lo sfondo di un racconto più intimo, che sceglie di focalizzarsi su quella che - per Scott e Scarpa - è stata la più grande e micidiale discriminante nella definizione personale, pubblica e politica di Napoleone: la tormentata storia d'amore con sua moglie Giuseppina (Vanessa Kirby).



E quindi al regista de Il Gladiatore e Alien poco importava una rappresentazione canonica, scolastica e didascalica delle gesta belliche e politiche di Napoleone Bonaparte, quanto piuttosto di tratteggiare i limiti e le fragilità di un uomo completamente demitizzato, schiacciato dalla sua stessa idea di grandezza, insicuro e infido. Un omuncolo pieno di sospetti, timori e insicurezze, divorato dal proprio ego ma incapace di soddisfare - emotivamente e fisicamente - la donna che ama. E per questo tanto fragile e impulsivo, soprattutto tra le mura domestiche, quanto astuto e calcolatore in guerra e in politica.



Ma il problema è che quella che possiamo considerare a tutti gli effetti una cifra stilistica, ovvero il prendersi la libertà autoriale di approfondire la parte più delicata dietro il "superuomo" napoleonico, dà vita ad un film poco equilibrato, almeno per quanto riguarda la versione cinematografica. Che è figlia, sulla base delle dichiarazioni di Ridley Scott, di un montaggio ridotto all'osso (nonostante le quasi 2 ore e 40 di durata), non sempre efficace, in cui si avverte la mancanza di materiale che avrebbe dato maggior respiro alla storia.



Luci e ombre di Bonaparte

Napoleon è una pellicola divisa tra due mondi perché, al netto di un soggetto audace ma problematico, compone un magnifico quadro visivo valorizzato dalla splendida fotografia di Dariusz Wolski. Una messinscena che fa respirare un'aria di epica solenne, che fa da contraltare ai toni macchiettistici (e più invasivi) della produzione.



Sul versante scenico, d'altronde, Ridley Scott ribadisce e impera la propria lezione cinematografica, fatta di campi larghissimi e magniloquenti, di battaglie spettacolari e perfettamente leggibili. Sprazzi, momenti preziosi in cui l'autore ci ricorda qual è la summa del suo cinema, un cinema che ha ancora tantissimo da dire.



Scott cuce tutta la messinscena attorno alle figure di Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, co-protagonisti a tutti gli effetti. Una prova attoriale, quella dell'interprete di Joker, che però risulta incolore tanto quanto i toni freddi della fotografia di Wolski. Un effetto voluto, poiché Phoenix lavora soprattutto di sottrazione per spogliare il suo Bonaparte di quelle emozioni e fragilità che esplodono solo raramente in impetuosi picchi istrionici. Una performance sicuramente da apprezzare, ma che non annovererei tra le migliori del Premio Oscar.



La vera luce di Napoleon - in linea con ciò che vuole raccontare la storia - è proprio la Giuseppina di Vanessa Kirby, straordinaria ed intensa, motore della trama e delle azioni di Bonaparte. L'alfa e l'omega di un'epopea volta, per l'appunto, a mostrarci quanto davvero piccolo può essere un uomo che si fa grande. E in questa dinamica, con tutti i crismi del caso, Napoleon può dirsi riuscito, seppur profondamente imperfetto.