Nanny recensione: un horror su Amazon che non spaventa per nulla

Il problema più grande di Nanny, tra i film di dicembre 2022 di Amazon Prime Video, è che ha troppe cose da dire. Dei concetti troppo estesi su cui si vuole aggrappare, con altrettante soluzioni narrative e visive da voler utilizzare. La pellicola di Nikyatu Jusu, presentata in anteprima al Sundance, ha tutto il portato delle opere horror che racchiudono all'interno del loro racconto un trauma che viene esplicato secondo scelte spaventose e immaginifiche, che stavolta però surclassano le tappe del racconto e di cui la regista, anche autrice della sceneggiatura, si fa carico col loro eccesso.



Non ricercando la maniera di terrorizzare lo spettatore solo per voler strafare o quando non ce n'è il bisogno, bensì dimostrando di aver tanto da voler dire e facendolo attraverso ogni mezzo che le sembri abbastanza metaforico e impressionistico - meglio comunque del debutto di Marianna Diallo sempre con un horror su Prime Video come visto nella recensione di Master.



Madre e tata

La storia è quella di Aisha (Anna Diop), mamma senegalese trasferitasi in America per cercare di trovare una vita migliore per sé e il proprio bambino. Il piccolo Lamine (Jahleel Kamara), rimasto con la sua famiglia nel paese d'origine, il quale la donna può vedere per il momento solo in video e che spera di portare negli Stati Uniti per il suo compleanno. Sarà accudendo un'altra bambina, l'affettuosa Rose (Rose Decker), che Aisha guadagnerà facendole da tata e insegnandole il francese. Un impegno che risucchierà moltissimo del suo tempo e la metterà a confronto con dei datori di lavoro negligenti e irrispettosi, ma per cui la donna dovrà continuare a offrire i propri servizi così da poter guadagnare abbastanza per riabbracciare Lamine.



Le questioni messe in ballo da Nanny sono dunque la genitorialità, che viene sottratta a un bambino e data in cambio ad un figlio che non è il proprio. C'è anche la gelosia di una madre continuamente assente, che vede in Aisha quel nido che Rose non ricondurrà mai a lei. E c'è poi lo sfruttamento di un lavoro che non viene retribuito adeguatamente e che si collega in modo trasversale alla condizione di semi-schiavitù a cui spesso molti dipendenti devono sottostare, posizione che riverbera ancora più forte per le origini senegalesi della protagonista.



Troppe suggestioni, poca sostanza

Una moltitudine di argomenti che Nikyatu Jusu riesce comunque a integrare e a mantenere in buon equilibro durante la stesura del racconto, ma la cui differenza sostanziale da tema e tema depotenzia il significato di ognuno e la portata che possono rappresentare.

Un mettere in discussione molto, eppure lasciando la sensazione che non si sia approfondito mai veramente nulla. Lasciando più alla casualità la spiegazioni dell'epilogo che attenderà Aisha e il pubblico sul finale, il quale aggiunge anche un elemento come quello del sovrannaturale e dei messaggi che la vita può mandarci tramite inspiegabili suggestioni. Ogni aspetto viene tenuto con minuzia nella gestione della storia di Nanny, la quale cerca di donare un certo respiro ai momenti horror-contemplativi della pellicola, in cui l'apporto autoriale è sempre dietro a ogni elemento spaventoso, rendendolo forse proprio per questo motivo un po' meno agghiacciante del dovuto. È più la compostezza dell'immagine che Nikyatu Jusu ricerca, pur non dimenticando di mettere al centro la protagonista con la sua vicenda. Un voler sollecitare più lo sguardo portando poi al colpo di scena della conclusione, facendo dell'attenta concentrazione sull'estetica un punto a sfavore. Un dolore che travalica i mari e che colpisce una madre ovunque si trovi. Una sofferenza che non sopraggiunge mai nello spettatore, il quale rimane distaccato invece di sprofondare.