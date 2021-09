My Little Pony: Una nuova generazione, il potere dell'amicizia su Netflix

Con questo film siamo alla quinta generazione di piccoli pony colorati e a quarant'anni dal loro debutto si può dire che il franchise di casa Hasbro non ha perso la voglia di trottare. My little pony: una nuova generazione è il primo film girato completamente in CG del loro marchio e questi nuovi pony fanno sapere a tutto il loro pubblico che sono tornati, più glitterati che mai.



Purtroppo, però, in un'ora e mezza la pellicola in streaming nel catalogo Netflix di settembre promette più di quanto sia riuscita a trasmettere. Molti i presupposti lasciati in sospeso, molti i dubbi sulle caratterizzazioni dei personaggi, elemento su cui si è sempre basata al contrario la celeberrima serie My little pony: L'amicizia è magica. E non pensate che bisognasse aspettarselo per un film riservato a bambini e famiglie, perché allora vuol dire che non conoscete il potere dell'amicizia.



My little pony: il potere del fandom

Per leggere questa recensione, si dà infatti per assodato sapere che i my little pony non sono simpatici quadrupedi dai colori sgargianti: i my little pony sono un simbolo.

Dal momento che il 10 ottobre 2010 hanno debuttato negli Stati Uniti con il nuovo look gentilmente offerto da Lauren Faust, il mondo (dei cartoni animati occidentali) è cambiato. Quello che era un giocattolo per bambine, ben presto è diventato un fenomeno di fama internazionale per adolescenti e adulti. I pony vantano eserciti di fan, ribattezzati "bronies", che il Time ha definito persino come il nono miglior fenomeno di Internet del 2011.

Ma i "bronies" sono tanti e variegati, e si annoverano all'interno del loro fandom anche casi estremi, dalla pornografia a vere sindromi alienanti. Ciò che la nuova proliferazione di pony ha probabilmente voluto accentuare con My little pony: una nuova generazione è dunque una tematica molto più infantile. I conflitti sono ridotti al minimo, a far paura sono le dirette sui social e gli scontri sono perlopiù "capricci", talvolta risolti con mosse di ballo, in pieno stile Dance dance revolution. Non esiste neppure un vero e proprio villain, ciò che è da sconfiggere sono i pregiudizi.



La vera magia

La trama riprende un futuro molto, molto lontano dagli ultimi avvenimenti della serie televisiva. Le vicende di Twilight Sparkle e delle sue amiche non sono nient'altro che storie perdute alla stregua di leggende. Persino il loro valore più importante, l'amicizia, è scomparso: infatti le diverse tipologie di pony sono nemici.

Pony terrestri, Pegasus e Unicorni si odiano reciprocamente, tutti e tre vivono in città separate e hanno false convinzioni sui loro conti. Per esempio, i pony terrestri pensano che i Pegasus e gli Unicorni siano esseri spregevoli, capaci di rapirli o fulminarli con i loro poteri magici. Ma ben presto si scopre che la magia nel nuovo regno di Equestria non esiste più. Il pony terrestre Sunny Starscout, ispirata dalle storie che suo padre le raccontava sin da piccola, è convinta che si possa ancora essere amici di Pegasus e Unicorni. Non la pensa allo stesso modo il suo amico Hitch Trailblazer, sceriffo di Maretime Bay, ma nel tentativo di fermarla viene coinvolto da Sunny alla ricerca del modo di far tornare la magia, dopo aver incontrato l'unicorno Izzy Moonbow. Nel corso del viaggio, apparirà un nutrito numero di personaggi, comprese le Pegasus Ruby Petalosa e Zipp, determinate a riacquistare i loro poteri.



Le disavventure si presentano in piccoli momenti di incomprensioni e di esitazione, nulla più, la carica di "malvagità e caos" che imperversava in alcune stagioni dell'omonima serie si è ridotta a stacchetti in cui tutto si risolve velocemente. È vero che una pellicola è limitata rispetto a una serie dato il fattore tempo, ma è inevitabile chiedersi se i registi Robert Cullen e José Ucha, alla loro prima esperienza, avrebbero potuto fare di più.



Le basi c'erano: musiche, colori, scenografie, CG curata, tutto è effettivamente "magico". Manca quel tocco in più che, al contrario, c'è stato nel primo film del franchise, My Little Pony: il Film. Nonostante i realizzatori di My Little pony: una nuova generazione abbiano dichiarato di essersi ispirati a diverse stagioni della serie, si è percepito un passo indietro dal punto di vista narrativo, pur essendo in linea con il target presupposto della fascia infantile.



Ma il film, in pieno stile My little pony, strizza più volte l'occhio al suo pubblico adulto, a partire dalle citazioni per niente velate di Terminator, Lo Squalo e Star Wars. Per questo i suoi fan più grandicelli non possono fare a meno di porsi alcune domande a un certo punto della storia.



Un nuovo inizio

La Hasbro ha già comunque pronte tutte le risposte per il prossimo futuro. My little pony: una nuova generazione era originariamente previsto per essere distribuito nelle sale dalla Paramount Pictures. Ma a causa della pandemia, gli animatori hanno dovuto terminare i lavori da casa e i diritti di distribuzione sono stati venduti a Netflix.

Sempre su Netflix, la Hasbro vuole quindi realizzare una serie televisiva dal prossimo anno, riprendendo le avventure di Sunny e dei suoi amici dopo gli eventi del film. E così quel "una nuova generazione" conferma ancora di più un nuovo inizio nella cangiante carriera dei pony più famosi del mondo.