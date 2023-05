Muti Recensione: Morgan Freeman in un thriller anonimo

Il detective Boyd non è riuscito a superare la morte della figlia: una tragedia che lo ha sconvolto nel profondo, facendo crollare a pezzi la sua famiglia e la sua psiche già instabile. Da quell'infausto giorno l'uomo non riesce più ad agire razionalmente e quando si ritrova alle prese con un caso di rapimento finisce per uccidere a sangue freddo il sequestratore, venendo poi coperto dalla sua collega e scagionato in quanto avente dichiarato di aver agito per legittima difesa.



Ma ben presto, come scopriremo in Muti, l'uomo rischia di essere nuovamente catapultato nell'incubo quando in città iniziano ad avere luogo strani e inquietanti omicidi apparentemente legati alla mano di un serial killer, che segue un particolare rituale derivante dalle più remote zone dell'Africa, secondo il quale sarebbe possibile ottenere potere estirpandolo energia alla giovani vittime. Boyd conduce le sue indagini parallelamente a quelle di un collega che a Roma sta da tempo dando la caccia al medesimo assassino...



Muti: niente da dichiarare

Difficile dire perché un film come Muti - discutibile titolo che rischia di allontanare potenziali spettatori - faccia la sua uscita addirittura in sala, dato che ci troviamo dinanzi ad un tipico b-movie di cassetta senza nessun guizzo particolare a livello narrativo o artistico, salvo la presenza in un ruolo di primo piano - ma non tale da giustificarne l'effettiva distribuzione - di una star del calibro di Morgan Freeman (avete già letto 5 curiosità su Morgan Freeman?). L'anziano attore afroamericano d'altronde si rivela il solo motivo di interesse di una visione altrimenti anonima e banale, un film come tanti che deve inoltre pagare un protagonista poco carismatico quale Cole Hauser, incapace di reggere il peso della pellicola sulle sue spalle.

Certo dietro le quinte è assai presente l'impronta dei nostri connazionali, con la sceneggiatura - scritta addirittura a dodici mani - che conta la presenza di Francesco Cinquemani, Giorgia Iannone, Luca Giliberto e Ferdinando Dell'Omo, mentre dietro la macchina da presa troviamo George Gallo, una notevole esperienza nel cinema di genere, dalle chiare origini italiane. Non è perciò un caso che una sottotrama parallela a quella principale sia ambientata proprio a Roma e sfrutti il fascino notturno della Città Eterna.



Antropologia portami via

Per il resto Muti si rivela fallace nelle sue inutilmente contorte svolte narrative, che vanno a tirare in ballo antiche credenze africane qui banalizzate in una confezione da thriller di bassa lega, con un'indagine del tutto priva di mordente e di suspense anche per via delle scelte spesso poco intelligenti dei vari personaggi in gioco, buoni o cattivi che siano: sembra tutto impostato a tavolino, tra forzature varie, per dare il via a sequenze d'azione o ad altre più tensive in maniera del tutto gratuita.

Una resa dei conti che manca di un climax vero e proprio, con un epilogo che aggiunge un'inutile ambiguità al già intuito colpo di scena, una caterva di personaggi secondari pressoché inutili ai fini del quadro generale: con una storia irricevibile che riflette in maniera superficiale per non dire imbarazzante su risvolti antropologici di sorta, il film si rivela un flop su tutti i fronti.



