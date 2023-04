Murder Mystery 2 Recensione: il crimine non fa per Sandler e Aniston

La critica considera stereotipato Murder Mystery 2, ma ha promosso Adam Sandler e Jennifer Aniston. Il che ha perfettamente senso, visto che ormai i due attori sono una coppia di nome e di fatto. Non nella vita reale, bensì sullo schermo, dove continuano a funzionare benissimo. E lo dimostrano film dopo film, sembrando sempre di più uno di quei duo in cui gli anni di matrimonio si percepiscono tutti alle spalle, nei loro difetti, ma ancor più negli infiniti pregi, evidenti in Murder Mystery 2 su Netflix, come avevano scritto anche nella precedente recensione di Murder Mystery. Un sequel che non si sposta di molto rispetto alla pellicola del 2019, nonostante il continuo viaggiare per il mondo che ha impostato il loro insolito percorso spionistico nell'ambito cinematografico.



Tanti soldi, poca indagine

Un modus operandi che si ripete anche nella seconda pellicola che li vede interpretare il ruolo di improbabili agenti non così tanto segreti, in un mix che vuole ricordare le indagini di Agatha Christie senza avere mai la presunzione di poter arrivare a tale raffinatezza machiavellica e artistica.

Il problema con Murder Mystery 2, però, è che a prescindere dalla sua dichiarata natura intrattenitiva, non è in grado di funzionare nell'effettività, come invece vorrebbero promettere i suoi intenti. Della pellicola si percepisce la grandezza, l'investimento finanziario, il voler anche stupire con una produzione che concede di spostarsi su di isole esotiche e di far scoppiare bombe e deflagrare esplosioni sulla Torre Eiffel. Ma a cosa serve se poi la parte comica, quella che da sempre interessa lo spirito della filmografia di Sandler, non ha un adeguato spazio di manovra in cui usufruire dei propri trucchetti, funzionando meno di quanto dimostra di saper fare Murder Mystery 2. Poiché, nonostante Adam Sandler ci abbia dato delle ottime dimostrazioni di un talento drammatico a lungo sopito (per capire cosa intendiamo recuperate la recensione di Diamanti grezzi e la recensione di Hustle), è chiaro che sia sempre quella della commedia la spinta propulsiva della sua carriera. In cui da anni ha deciso di coinvolgere quella compagna d'avventure la cui intimità viene resa visibile sullo schermo, pur non essendo abbastanza per decretarli degli agenti idonei alla risoluzione di crimini, rapimenti e omicidi - terreno impari se si considera che dal 2022 devono anche confrontarsi con il loro "collega" Benoit Blanc, come vediamo nella recensione di Glass Onion - Knives Out.



Follia nelle scene action, ma poco coinvolgimento per lo spettatore

Stavolta nemmeno il cast di nomi (non così tanto) altisonanti può contribuire a elevare la portata spettacolare di Murder Mystery, di cui si coglie però all'inverso l'intenzione di non puntare tanto sui volti, quanto sulle scenografie, gli stunt e l'assurdità delle scene action. Sequenze a cui Aniston e Sandler si adattano, ma come per il resto del film si comprende la grande difficoltà che impiegano a farle risultare credibili, pur nella loro ovvia follia.

Il cui sforzo inefficace è altresì quello legato alla risata dell'opera e al suo continuo presentarsi a intermittenza, andando quasi a scomparire man mano che la pellicola procede, rendendo insufficiente la chimica tra i suoi protagonisti e anche quel minimo apporto contrassegnato dalle interpretazioni dei loro attori corali. Un'opera d'azione che mostra tutti i soldi che Netflix, insieme alla Happy Madison Productions di Adam Sandler, ha speso. Ma la riuscita di un'indagine non si compra. Almeno non quando si tratta di Murder Mystery.