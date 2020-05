Mrs. Serial Killer, la recensione del thriller Netflix

La bella Sona si trova in videochiamata con il marito Mrityunjoy e proprio dallo schermo del computer gli annuncia di essere incinta. La coppia è al settimo cielo ma la felicità viene brutalmente interrotta quando l'uomo viene arrestato con l'orribile accusa di essere l'esecutore di alcuni macabri delitti che hanno sconvolto la zona nelle ultime settimane. Le vittime del serial killer erano infatti tutte giovani donne in gravidanza, uccise dopo ore di torture. Le prove contro l'imputato sembrano inattaccabili ma Sona vede nell'eccessiva passione dell'ispettore di polizia Imran Shahid - suo fidanzato di gioventù - qualcosa di anomalo ed è inoltre fermamente convinta dell'innocenza del compagno.

Quest'ultimo, rinchiuso in cella in attesa del processo, le consiglia di contattare un suo amico avvocato - l'unico che potrebbe accettare di difenderlo - e Sona fa così visita al legale, l'anziano e malato Mr. Rastogi. Così prende il via Mrs. Serial Killer, arrivato nel catalogo di Netflix di maggio.

Morti dalle risate?

All'inizio la protagonista si rivolge in camera e parla al pubblico, anticipando una narrazione che si svolge nei giorni precedenti per poi ricongiungersi al prologo, e si comprende subito l'aura tragicomica che caratterizza l'operazione, scelta ulteriormente rimarcata in un paio di battute nella resa dei conti finale. Mrs. Serial Killer vorrebbe infatti giocare su un mix tra atmosfere più drammatiche e tensive e altre più demenziali, ma a conti fatti si prodiga in una superflua esaltazione del ridicolo involontario che banalizza molti topoi stilistici del cinema indiano in una confezione di dubbio gusto.

Il regista e sceneggiatore Shirish Kunder, già dietro la macchina da presa degli inediti Jaan-E-Mann: Let's Fall in Love... Again (2006) e Joker (2012), strizza l'occhio al pubblico autoctono con soluzioni più leggere che alleggeriscono in continuazione una trama dalle marcate sfumature dark, e non è un caso che l'anima action spunti qua e là in sequenze del tutto improbabili.

Un confuso calderone

Assistiamo a coreografie marziali tra campi fioriti, brevi inseguimenti tra le strade cittadine, salti sui muri e fastidiosi ralenti che eliminano qualsiasi livello di verosimiglianza, con le figure femminili a farla da padrone in pose plastiche e sguardi battaglieri in una sorta di derivazione trash dei tipici titoli bollywoodiani di genere. Perché pur a dispetto di un incipit sulla carta ad alto tasso di violenza, Mrs. Serial Killer non si prende mai sul serio, neppure nella reiterazione dei diversi colpi di scena, prevedibili nell'assunto ma assurdi nelle dinamiche, fino a un epilogo che apre le porte a un poco auspicabile sequel.

La fotografia pulita e la bellezza della protagonista Jacqueline Fernandez non bastano a coprire gli evidenti difetti di un film concettualmente risibile e ricco di momenti scult, capaci sì di suscitare un irrazionale divertimento ma solo a patto di approcciarsi al tutto con la consapevolezza di assistere a un disomogeneo baraccone in forte odore di farsa.