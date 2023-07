Il morso del coniglio Recensione: un thriller psicologico tinto di horror

Sarah è una ginecologa, madre single della piccola Mia, avuta da una precedente relazione. La donna cresce da sola la bambina in seguito alla separazione dall'ex marito Pete, il quale fa loro spesso visita. Un giorno nei pressi di casa Mia trova un coniglio bianco e la sera stessa Sarah finisce per essere morsa dall'animale, un evento in seguito al quale inizieranno ad avvenire una strana serie di accadimenti.



Ne Il morso del coniglio su Netflix, infatti, Mia comincia a sostenere di non essere lei ma bensì Alice, la sorella di Sarah scomparsa nel nulla quando aveva la sua stessa età. Al punto che dopo aver visto delle foto di Joan, la nonna mai conosciuta e chiusa in una casa di cura da tempo, asserisce che questa sia la sua vera genitrice. Un'ossessione che diventa sempre più invasiva e che rischia di compromettere il già fragile equilibrio familiare: Sarah non potrà far altro che far visita alla madre malata e fare così i conti con una pagina rimossa del proprio passato.



Il morso del coniglio: ricordi di famiglia

Un'atmosfera malsana di un disagio in progressivo divenire permea la prima parte del film, salvo poi non essere ampiamente ripagata da un prosieguo che si perde in una serie di soluzioni archetipiche e non appena compreso il gioco narrativo e il relativo colpo di scena, palese già molto prima del preventivato, l'operazione perde di mordente, trascinandosi in una stanca reiterazione di topoi drammatici che contaminano il delirio psicologico con un pizzico di sovrannaturale.

Produzione australiana sbarcata nel catalogo Netflix come original - per altri titoli in arrivo sulla piattaforma, leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di luglio 2023 - Il morso del coniglio poggia su una trama elementare e a conti fatti fin troppo lineare, giacché la rivelazione si evidenzia come suddetto fin troppo presto, trasformando l'anima horror in un contorto gioco mentale che scava nel rimosso della protagonista, costretta finalmente a venire a patti con i propri demoni.



Aria funesta

Il clima uggioso prima e l'immensità - barra desolazione - dei deserti australiani, quell'outback più volte ripreso dall'alto, poi, consegnano uno sfondo ideale per la discesa nell'incubo di Sarah, tanto preoccupata per la saluta della bambina quanto esasperata dai comportamenti di questa, senza contare la figura dell'anziana madre che soffre di demenza senile e ha un chiodo fisso legato a una tragedia che ha sconvolto l'intera famiglia.

Anziana madre interpretata da un'irriconoscibile Greta Scacchi, mentre la parte della leonessa è affidata a una Sarah Snook che, reduce dal plauso della critica per quanto visto in Succession - la nostra recensione di Succession 4 parla da sé e vi ricorda perché Succession è un capolavoro - si conferma ancora una volta interprete talentuosa e intensa, anche qui capace di sfumare un personaggio potenzialmente respingente con lo scorrere dei minuti. Come una storia che si smorza proprio sul passaggio clou e si chiude in maniera apertamente drastica e ambigua, lasciando allo spettatore il compito di trovarsi un proprio epilogo ad una storia di fantasmi, personali o reali che siano, vivente su un'atmosfera torbida e amara, rischiando però di affondare nella propria eccessiva insalubrità.