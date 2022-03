Moonfall Recensione: il disaster movie di Roland Emmerich convince poco

Non molto tempo fa Netflix ci suggeriva di "non guardare in alto" per non vivere un tremendo incubo a occhi aperti, la distruzione del nostro pianeta causata dall'impatto di una gigantesca meteora proveniente dallo spazio (per saperne di più dovreste invece rivolgere lo sguardo alla nostra recensione di Don't Look Up). Con Moonfall, invece, il disastro va affrontato a viso aperto, va guardato negli occhi. Non potrebbe essere altrimenti, come dimostrano i migliori disaster movie, oltre ad essere diretto da chi con le pellicole di genere ha già ampiamente colonizzato Hollywood: il nuovo film di Roland Emmerich è sbarcato finalmente al cinema e, purtroppo, il risultato finale non è dei più incoraggianti.



Una missione suicida per salvare l'umanità

Brian Harper (Patrick Wilson) e Jocinda Fowler (Halle Berry) sono due ex veterani astronauti, il cui proseguimento di carriera è stato molto diverso. Il primo è caduto in disgrazia ed è stato allontanato dalla NASA dopo una missione in orbita finita in tragedia a causa del misterioso attacco di un'entità sconosciuta, la seconda ha invece fatto carriera ma porta sulle spalle le cicatrici di quella drammatica spedizione, della quale purtroppo non ricorda nulla perché priva di coscienza durante l'attacco.

Brian è insomma il solo a sapere cosa accadde davvero quel giorno: una mostruosità fuoriuscita dalla Luna, rimasta sopita a lungo senza che nessuno ne conoscesse l'esistenza. Diversi anni dopo il giovane K.C. (John Bradley, il Sam Tarly di Game of Thrones), aspirante astronauta ed esperto astrologo, fa una scoperta sensazionale che confermerebbe quanto vissuto da Harper tempo addietro, e solo quando riesce a convincere la NASA del pericolo imminente Brian e Jocinda si ritrovano loro malgrado nuovamente colleghi per prevenire una vera e propria catastrofe: una forza sconosciuta, un campo magnetico di cui si ignora la vera natura, sta progressivamente spostando la luna dalla sua orbita, mandandola in rotta di collisione con la Terra. L'umanità è vicina all'estinzione: la forza gravitazionale del satellite sta lentamente prosciugando la superficie terrestre dell'ossigeno, costringendo la popolazione a rintanarsi in attesa del giorno del giudizio.



Ed ecco dunque che Brian, Jocinda e K.C. diventano eroi improbabili di una vera e propria missione suicida: imbarcarsi verso la Luna per scoprire l'origine dell'apocalisse e capire se le teorie su un oscuro segreto riguardante le origini stesse del satellite possa rivelarsi effettivamente realtà. E mentre i tre viaggiano per salvare l'umanità, il campo magnetico terrestre trasforma il pianeta in una landa devastata e prossima all'annientamento, con alcuni personaggi (su tutti Sonny Harper, il figlio di Brian) impegnati a loro volta in una disperata fuga dall'incombere dell'apocalisse.



Moonfall, un disaster movie confuso

Moonfall è purtroppo un film che funziona soltanto a metà, specialmente nella prima parte. Durante il primo atto prende forma la patina di un disaster movie con tocchi di fantascienza realistica, e dobbiamo ammettere che la costruzione narrativa regge almeno durante i primi due atti pur riconoscendo che i problemi di scrittura emergono sin dall'inizio. Emmerich confeziona una pellicola che rappresenta a grandi linee la summa del suo stile cinematografico, in un mix tra commedia vagamente in stile "buddy cop" e dramma ambientale. Elementi che purtroppo, al netto di un climax interessante, non risultano ben bilanciati.

Nell'ultimo atto, invece, Moonfall si trasforma in un action sfrenato, adrenalinico ed esagerato, che alterna sequenze di altissima frenesia sulla Terra all'esplorazione spaziale compassata e misteriosa dei tre protagonisti. Ed è in questa fase che il film di Emmerich diventa fin troppo frettoloso e sopra le righe, con scene d'azione e scelte narrative non proprio in armonia con i toni preliminari dell'opera. Peraltro, le fasi più adrenaliniche sono dirette con piglio fin troppo confusionario, con scelte estetiche discutibili e un utilizzo dell'effettistica francamente di dubbio gusto.



La sensazione è che in Moonfall Roland Emmerich abbia voluto condensare fin troppe anime: una più intima e introspettiva, l'altra di stampo cosmico e mitologico, fino a inerpicarsi in una cornice da action b-movie poco convincente. Il che è un peccato, perché le premesse del racconto erano in partenza molto interessanti, salvo perdersi in una scrittura non troppo efficace, un climax finale estremamente caotico e una rivelazione finale che - pur con implicazioni intriganti - aggiunge all'epilogo del film ulteriori e fin troppo superficiali elementi di trama.