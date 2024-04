Monkey Man Recensione: il violentissimo esordio alla regia di Dev Patel

Non è mai facile passare dall'altra parte della barricata, mettersi dietro la macchina da presa pur rimanendo di fronte, protagonista e regista del film. Soprattutto perché si tratta della tua opera prima, che porta spesso con sé ansie e complicazioni, derivate in questo caso anche da una produzione travagliata che Jordan Peele ha salvato all'ultimo, con il rischio concreto che questo film non riuscisse a vedere la luce. Monkey Man di Dev Patel però è arrivato in sala, e si porta dietro proprio tutto il suo travaglio cinematografico, pregno di una volontà chiara di azzannare lo schermo e fare tutto il possibile per arrivare allo spettatore, pur cercando la propria idea di cinema. Un esordio che racchiude tanto, a tratti troppo, ma che non smette mai di rialzarsi di fronte alla difficoltà più grande per un esordiente: trovare la propria voce.



Da John Wick a Monkey Man

La volontà di fare il proprio film pur immergendosi nella contemporaneità action è cristallina fin da subito. Dev Patel si posiziona dichiaratamente nel filone post-John Wick, dimostrando ancora una volta l'importanza della saga per il cinema d'azione odierno.



È come se Monkey Man accettasse la propria anima derivativa mettendolo nero su bianco, perché un revenge movie di questo tipo non riesce ancora (e probabilmente neppure vuole) a smarcarsi dal personaggio interpretato da Keanu Reeves (qua se volete il nostro speciale sull'escalation della violenza in John Wick 4). Fin da subito però Dev Patel inserisce tocchi personali che prova a far germogliare, non sempre riuscendoci, ma una tarda fioritura resta comunque probabile per un giovane di 33 anni che mette subito l'asticella altissima per il suo primo film. E soprattutto che ha fatto benissimo i compiti su uno degli elementi più importanti (e più difficili da affrontare) del cinema post-John Wick: le scene action.



Il giovane regista ha decisamente il senso del ritmo, gira molto bene i combattimenti a mani nude, sfruttando il proprio corpo come veicolo sanguinolento senza mai lesinare sulla violenza (Dev Patel si è anche rotto una mano girando Monkey Man). Scambi corpo a corpo ben coreografati, esplosioni di brutalità istantanee: Monkey Man funziona benissimo quando si tratta di fare ciò per cui tanti pagano il biglietto, caricando i nostri sguardi di adrenalina.



Dev Patel e l'India

In mezzo all'ultraviolenza e a una storia con tutti i crismi del revenge movie, Monkey Man però inserisce altro, tanto altro. C'è l'India contemporanea, che a tratti sembra quasi distopica per come Dev Patel ne racconta le storture del credo cieco verso figure dalla facciata religiosa ma che nascondono tutto il marcio del Paese.



Un'India che però è tristemente vicina alla realtà, con una lotta di classe che ha allargato ancora di più il solco nella società, ulteriormente segnato da uno Stato che si identifica sempre di più con il proprio credo religioso, soffocando nel sangue le minoranze. Dev Patel non sempre riesce ad amalgamare questi due aspetti, nonostante compia diversi tentativi nella giusta direzione, rimanendo però fin troppo in una superficie didascalica quando si tratta di affondare le mani nelle budella dell'ingiustizia sociale. Questo è infatti il problema principale di Monkey Man: nel suo essere volutamente derivativo il film vuole parlare di troppe cose tutte assieme, questioni apicali per l'India di oggi non così fluide nell'abbracciare la vendetta dura e pura di un giovane che sembra non aver più voglia di stare al mondo.



Uno scopo

Nella vendetta che si fa strada ferita dopo ferita sul personaggio di Dev Patel c'è anche una connessione diretta con il suo Paese e il folklore mitologico che lo anima, una sovrapposizione molto pronunciata di una leggenda nazionale che se da un lato esplicita fin troppo la sua natura dall'altro è coerente con la narrazione che ne vuole fare. Monkey Man diventa ciò che il mito racconta, concedendosi anche licenze poetiche sulla sospensione dell'incredulità perché il punto per Dev Patel è un altro: ritrovare il proprio scopo.

Con questo suo esordio il regista sembra voglia parlare direttamente all'India, almeno a quella parte che si sente oppressa dalle distanze etnico-religiose e culturali, e che forse ha perso la voglia di rialzare la testa, nascosta sotto una maschera logora dalla quale fuoriesce spesso sangue. Allora Monkey Man vuole diventare una voce per tanti, anche sbagliando, anche non centrando sempre l'obbiettivo. Ma, alla fine, anche solo con la mente, tornando dove si è stati bene.