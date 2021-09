Mona Lisa and the Blood Moon, recensione: un b-movie mediocre a Venezia

Il Festival di Venezia 2021 passerà alla storia come la rassegna delle donne, della loro narrazione e delle loro difficoltà, una Mostra che ha declinato in mille modi diversi problematiche, drammi, pensieri del mondo femminile, attraverso molti generi e modi differenti. Dopo il biopic glamour Spencer di Pablo Larrain (per immergervi nella storia di Lady D potete leggere la nostra recensione di Spencer), dopo un dramma intimo e privato come L'evénement, ecco che anche la sci-fi più indipendente e personale trova il suo spazio, con Mona Lisa and The Blood Moon di Ana Lily Amirpour.



Superpoteri, una New Orleans degradata e underground, personaggi originali e assolutamente distanti dai cliché, sono gli elementi distintivi e identificativi di una pellicola che gioca con più generi, ma alla fine commette l'errore di non creare nulla di nuovo, niente di particolarmente originale.



Mona Lisa and the Blood Moon: strana coppia a New Orleans

Per Bonnie (Kate Hudson), spogliarellista non più nel fiore degli anni e madre single, la vita non ha riservato grandi novità positive, anzi ogni cosa diventa sempre più difficile e instabile con il passare del tempo. Tutto cambia quando sulla sua strada incrocia una strana ragazza di origini coreane, appena scappata da un istituto psichiatrico, che però appare dotata di superpoteri telecinetici e psichici assurdi, così come totalmente inesperta delle cose del mondo.



Spaventata, agguerrita e piena di curiosità allo stesso tempo, Mona (Jeon Jong-Seo) viene "adottata" da Bonnie e dal figlioletto, finendo per manifestare i suoi poteri, che verranno usati da Bonnie con spregiudicatezza. Intanto però il corpulento e un po' goffo agente di polizia Harold (Craig Robinson) è sulle loro tracce. Il tutto costringerà i vari protagonisti a scelte drastiche, a decidere da che parte stare e cosa fare della propria libertà.



Messa così, la trama di Mona Lisa and the Blood Moon non appare poi tanto dissimile da quella di diversi sci-fi o action visti negli ultimi decenni. Possono venire in mente cult come Leon di Luc Besson, oppure Il Quinto Elemento (e di Luc Besson abbiamo uno speciale dei migliori film), con l'elenco generale delle ispirazioni che sarebbe parecchio lungo. Il che già di per sé è un primo problema per il film della Amirpour: non vi è nulla di nuovo nel suo iter narrativo, nulla che faccia apparire l'insieme come una svolta, come un qualcosa in grado di farci saltare dalla sedia o giustificarne la visione in particolar modo.



Di base, e lo si vuole chiarire fin dall'inizio, questo è un b-movie, ne ha la confezione, lo stile, l'energia, la stessa che si è vista in dozzine di opere indipendenti o sperimentali di genere, magari in Festival nostrani come quello di Trieste.

Ma allora cosa ci fa un b-movie a Venezia 78? Una domanda che non trova una risposta soddisfacente per quanto ci si sforzi.



Un film dall'identità incerta

Jeon Jong-Seo è una delle dive emergenti del cinema coreano. La sua Mona ha molto della Kimiko di The Boys (altro elemento di scarsa novità dell'insieme) e di certo lei è molto brava a muoverne gli incerti e ferali passi da animale spaventato per una New Orleans ben poco cool. Le fa da contraltare una brava Kate Hudson, truccata in modo irriconoscibile, che sa destreggiarsi molto bene nei panni della madre single imbruttita dalla periferia. La chimica tra le due funziona egregiamente, ma rimane per tutta la durata del film molto fine a se stessa.



La sceneggiatura della Amirpour infatti soffre di svariati problemi, più che vivere di omaggi (il che già di solito è indice di scarsa inventiva) si accontenta di piccoli prestiti narrativi da una marea di pellicole diverse, cuciti assieme in modo grossolano. Non serve a molto la pur bella fotografia di Pawel Pogorzelski, mentre risulta alquanto prevedibile la colonna sonora di Daniel Luppi, così come le varie linee narrative, i vari snodi di un racconto che cambia pelle molte volte, senza però decidere esattamente a quale appartiene.

Cos'è in fondo Mona Lisa and the Blood Moon? Uno sci-fi? Una pellicola grottesca? Un adventure sui generis? Vi è ironia, dramma e mistero ma non sempre. Di base l'insieme scricchiola ogni volta che la Amirpour cerca di spingere verso un tema in particolare, che sia la violenza di genere o la metafora della migrazione asiatica clandestina. L'effetto finale è quello di infastidire, di annoiare subito, perché già si intuisce lontano un miglio come andrà a finire, ben prima dell'epilogo.



Un film di genere ben poco creativo

Tra gli elementi narrativi più incoerenti c'è anche il personaggio di Ed Skrein (chiamato a sostituire Zac Efron), un mix tra il Tyler Durden sotto steroidi preso da Fight Club e il Johnny Groove che ha reso famoso il comico nostrano Giovanni Vernia. Questo è solo uno dei tanti elementi che suggeriscono come la sceneggiatura sia abbastanza pretenziosa, basata forse sull'idea che basti lo stile e la giusta regia a compensare idee confuse o poco originali.



Mona Lisa and the Blood Moon strizza sovente l'occhio alla graphic novel, nel ritmo e nell'estetica, che risulta tutto sommato gradevole, ma non decolla mai, ci si ritrova per tutto il tempo ad aspettare una svolta, o perlomeno capire a cosa serva il personaggio di Robinson, ennesimo poliziotto dal cuore d'oro e dallo stomaco di ferro. Anche New Orleans viene poco valorizzata: dato il suo potenziale di città del voodoo e della musica jazz, la sua componente multietnica appare alquanto sopita e strangolata da un racconto che è ambientato in qualche vicolo e in uno strip club.



Purtroppo è tutto qui, tra metafore poco chiare, biscotti della fortuna con frasi collegate a chissà cosa e scene che dovrebbero stupire o divertire, che scivolano addosso come nulla, seguendo Mona e le sue disavventure ben poco adrenaliniche in una città plumbea e oscura. Peccato, perché se recuperate la nostra recensione di The Bad Batch scoprite che la Amirpour aveva fatto intravedere qualcosa di molto interessante. Il sospetto è che sia stato tutto un abbaglio.