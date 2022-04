C'mon C'mon Recensione: il delicato film con Joaquin Phoenix

Ci sono momenti della vita che ci impongono un confronto con coloro che ci circondano, per elaborare il passato, per andare avanti e uscirne in qualche modo rinnovati. Per il protagonista di C'mon C'mon, in sala dal 7 aprile, è l'incontro con il nipote a risvegliare sensazioni e sentimenti anche contrastanti. Il lungometraggio di Mike Mills con Joaquin Phoenix è un viaggio monocromatico solo a livello estetico, perché racchiude in sé le sfumature dell'animo umano, dalle più strazianti alle più confortanti. Insomma, Joaquin Phoenix è uno zio premuroso in C'mon C'mon e anche il giovane Woody Norman ha detto che Joaquin Phoenix è adorabile. Ora che la pellicola prodotta da A24 è pronta per essere proiettata nelle sale italiane, analizziamo nel dettaglio uno dei film più delicati dell'anno.



Il viaggio esistenziale di C'mon C'mon

Il giornalista radiofonico Johnny (Joaquin Phoenix) gira gli Stati Uniti intervistando i bambini sulla loro idea di futuro. Un giorno si ritrova a dover fare i conti con la sorella, con la quale ha quasi tagliato i ponti dalla morte della madre. La donna deve assistere il marito, affetto da disturbi mentali, e chiede l'aiuto di Johnny per badare al figlio Jesse, un ragazzino assai particolare, indomabile nella favella alimentata da un'intelligenza e un'attitudine fuori dal comune, che cozzano con la sua giovane età.

L'introverso Johnny, che affida i propri pensieri a quello stesso registratore che utilizza con i bambini, dovrà imparare a rapportarsi con il nipote col quale non ha praticamente mai avuto contatti, in un viaggio che attraverserà non solo alcuni stati dell'America, ma anche l'inconscio dei protagonisti, mutandoli e legandoli indissolubilmente. Grazie a Johnny, Jesse riuscirà a scendere a patti con se stesso e con alcuni aspetti della sua vita. Grazie a Jesse, Johnny comprenderà il sacrificio del dedicarsi ad un'altra persona, di crescere un figlio, ma anche le ricompense che ciò porta con sé, arrivando a recuperare il rapporto con la sorella ed elaborando le proprie perdite attraverso l'acquisizione di nuovi legami.



Andare avanti per non dimenticare

C'mon C'mon scorre come un fiume placido che nasconde sotto la sua superficie delle correnti dalla forza inaspettata. Le quasi due ore di visione non appesantiscono l'esperienza e allo stesso tempo la sceneggiatura riesce a mantenere un ritmo compassato ma piacevole nella sua regolarità, facendo evolvere con naturalezza il rapporto tra Johnny e Jesse, i protagonisti splendidamente interpretati da un Joaquin Phoenix ispiratissimo e da un Woody Norman in stato di grazia nel ruolo del giovane brillante e tormentato, spiazzante nella sua genuinità.

Un diamante impazzito che deve trovare nei contorni del confronto la chiave per comprendere che è legittimo sentirsi inadeguati, delusi; che non si può sempre pretendere di dare il meglio di sé in ogni circostanza. Ed è sulle emozioni e sui rapporti tra i personaggi che insiste la regia, con una fotografia monocromatica ma non monocorde, che fa del grandangolo il proprio occhio sull'esistenza, che trasuda vita dagli splendidi scorci delle città valorizzandoli rispetto ad una palette tradizionale, proprio perché la sua peculiare estetica permette l'emergere preponderante dei legami e delle dinamiche tra Johnny e Jesse.



Un film sul futuro, questo è C'mon C'mon. Ma non sul futuro in chiave temporale, bensì sul divenire, sull'evoluzione costante del nostro vivere, dei nostri sentimenti, plasmati da incontri, dialoghi, litigi e riappacificazioni. Perché in fondo il futuro siamo e sempre solo noi stessi, più o meno saggi di prima, e la tendenza è sempre quella a pensare al poi, all'oltre, dimenticandoci com'eravamo e come siamo diventati, col rischio di dimenticarcelo, proprio come Johnny rivela a Jesse a viaggio concluso.

E l'unico modo per non perdere questi preziosi frammenti di esistenza è alimentarli giorno per giorno con un saluto, una telefonata o un diario registrato nei momenti di sconforto o di felicità. Perché il futuro non va mai come te lo aspetti; in un modo o nell'altro ti sorprende sempre e l'unico trucco per sopravvivere è andare avanti a furia di "dai, dai, dai!". Tutto il resto è bla, bla, bla.