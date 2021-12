Mia moglie è un fantasma Recensione: una commedia priva di idee

Le parole hanno un potere inimmaginabile. Quello di costruire mondi e distruggere universi, di stravolgere delle vite o crearne di nuove. E se in Espiazione il correre della fantasia di una giovane Briony frantumerà in mille pezzi il sogno di un futuro di Robbie e Cecilia, in Ruby Sparks l'inchiostro impresso sulla carta sarà fucina creativa dalla quale sorgerà un nuovo respiro e con esso la donna perfetta di un autore in crisi (trovate qui la nostra recensione di Ruby Sparks).



Ma per Charles Condomine (Dan Stevens), protagonista di Mia moglie è un fantasma, nessuna parola prende corpo sul foglio. Bloccato nella temibile bolla della crisi d'ispirazione, il motore della sua fantasia produce solo ansia e frustrazione. Posizionati nel limbo della creatività, i suoi personaggi sono in eterna attesa di rinascere e vivere una nuova vita, prima di insediarsi nel corpo di divi acclamati che incarneranno le loro avventure sul grande schermo.



Ma i giorni passano, i fogli vengono accartocciati, e il divario tra Charles e la moglie Ruth (figlia del produttore che ha commissionato la sceneggiatura al protagonista) si fa sempre più ampio e incolmabile. Ci vorrà un intervento divino, per mezzo di una medium pasticciona (Judi Dench) che tutto stravolge, perché il fantasma di Elvira, moglie defunta di Charles, farà la sua comparsa e le parole torneranno a scorrere, la fantasia a galoppare, e il profumo del successo a inebriare un'atmosfera che odora già di problemi, ostacoli e vendetta.



Richiamare il fantasma delle commedie passate

Tratto dalla pièce teatrale Spirito allegro di Noël Coward, (già tradotto al cinema nel 1945 da David Lean) Mia moglie è un fantasma vive della più pura commedia sofisticata da cinema classico hollywoodiano, assimilando e facendo propri gli stilemi del genere.

Ma in questa commistione temporale, dove il livello della verosimiglianza lascia spazio a quello della spettacolarità più pura basata su misteri, rapporti fantasmatici, giochi metafilmici (e metafisici) e slanci colmi di ambizione, il risultato finale è un'opera costruita sui fasti dell'epoca classica senza sconfinare nell'eterna riuscita. Divertissement senza molte pretese, il film diretto da Edward Hall gioca su una semplicità che funzionava in un'epoca come quella degli anni Trenta, dove lo sguardo di uno spettatore passivo si poneva alla ricerca di un semplice diversivo dall'opprimente quotidianità. C'era voglia e bisogno di straniarsi dal mondo circostante ai tempi, senza impegnarsi ma solo godendo di una forma di puro intrattenimento. Il cinema si faceva strumento di distrazione, lontano da quel compito di sguardo impegnato sulla realtà, e strumento di denuncia sociale che ricopre oggi.



Ecco perché questa pura forma di commedia che nulla pretende e nulla offre fa di Mia moglie è un fantasma un'opera priva di id, fuori contesto e superata. Dietro gli scherzi, gli imprevisti e le lotte di genere delle più tipiche screwball comedies, non si cela nessun monito, nessun riferimento alla nostra attualità, impoverendo un testo sì capace di allietare momentaneamente il proprio pubblico, senza però imprimersi nella sua memoria spettatoriale.



Citare, senza invenzione

Che Mia moglie è un fantasma viva sugli slanci esistenziali delle commedie del passato lo dimostra anche il suo comparto visivo. La regia di Hall è canonica, classica, priva di grandi movimenti di macchina o riprese ambiziose. Tutto gioca su un timido minimalismo, limitato da una paura incessante di osare e andare oltre ai canoni imposti dal genere della commedia sofisticata. Lo stesso montaggio si contiene entro i confini di un semplice gioco di campo contro-campo, non apportando alcunché di inventivo o interessante nel gioco dei raccordi.

Discorso analogo può facilmente applicarsi all'analisi di una fotografia colorata e composta di toni accesi, luminosi, pennello cangiante di una galleria di quadri in cui mai e poi mai possono farsi spazio ombre tenebrose o inquietanti chiaroscuri. Nulla deve distrarre lo sguardo dello spettatore ora retrocesso al ruolo di osservatore passivo, incapace di farsi pedina e parte integrante del gioco dei misteri e delle (dis)avventure dei protagonisti sullo schermo. Un ostacolo insormontabile impedisce all'universo extra-diegetico di insidiarsi in quello cinematografico, forte di un infantilismo narrativo e formale che fa di questa pellicola un puro e semplice pattern di richiami e rimandi al passato, come una medium che richiama a sé i fantasmi degli amanti che furono.



Presta-corpi in overacting

Hanno un qualcosa di magico e metafisico, gli attori in scena; fanno la loro comparsa facendosi in un qualche modo contenitori di spettri nati sotto forma di inchiostro e bloccati nella forma bidimensionale di pensieri, fantasia e natura immaginifica. Eppure, qualcosa va storto in questo processo di immersione e possessione.Dan Stevens punta la propria performance prendendo in prestito i caratteri di attori quali Cary Grant, o James Stewart, nella speranza di riconsegnare barlumi tipici dell'ilarità più pura delle commedie del tempo. Ciò che ne consegue è invece una performance sopra le righe, alquanto caricata e irreale, perché costruita su una serie di espressioni marcate sconfinanti nell'overacting.

Deliziosa ed elegante, Isla Fischer sembra appartenere a un'altra epoca. Come aveva già ampiamente dimostrato ne Il grande Gatsby di Baz Luhrmann (recuperate qui la nostra recensione de Il grande Gatsby, il suo modo di porsi sullo schermo sembra provenire dai Roaring Twenties. In lei sussiste un aspetto camaleontico che le permette di costruire personaggi atepmporali, tanto contemporanei, quanto relegati ai fasti del passato.



Judi Dench, da parte sua, diverte e rallegra nei panni della medium Madame Arcati, redigendo con la forza dello sguardo un saggio su come far sorridere senza per questo cadere nella forzatura espressiva, o in una performance sovraccaricata. Perfettamente a suo agio e in completa sintonia con la commedia originale è anche Leslie Mann, cinica, spietata, incurante dei sentimenti altrui, e per questo ottima nel ruolo del fantasma di Elvira.



Mia moglie è un fantasma: commedia inafferrabile e incorporea

È l'ombra del suo originale, il fantasma dell'adattamento presente di un'opera classica come quella di Coward, Mia moglie è un fantasma. Un compito eseguito con superficialità e il minimo sforzo, limitandosi ad afferrare nel calderone delle realizzazioni passate i suggerimenti basilari per costruire un lungometraggio che fa sorridere, ma non ridere.

Una pellicola che compare magicamente dinnanzi allo spettatore ma con fare incorporeo, inafferrabile, facilmente dimenticabile, come uno spettro pronto a scomparire velocemente dalla mente del suo interlocutore, senza salutare, ma volgendo le spalle e andandosene via in silenzio, senza pretese, senza originalità, lasciando dietro di sé un odore di vecchio, obsoleto, dimenticato.