Missing Recensione: un sorprendente thriller digitale

Se abbiamo bisogno di cenare e non abbiamo fatto la spesa ci affidiamo a Deliveroo, a Glovo, a JustEat; se invece vogliamo affidarci alla nostra abilità culinaria, ma il rientro dal lavoro a casa non ci permette di occuparci in prima persona della spesa possiamo affidarci ad Amazon Fresh, alle numerose spese online proprietarie delle varie catene della GDO; se abbiamo bisogno che qualcuno, nel fine settimana, venga a pulire la casa contattiamo Helpling o magari ProntoPro per aggiustare quell'interruttore che da mesi non ci fa accendere la luce del corridoio. Insomma, viviamo in un mondo digitale e sembra che l'industria dell'intrattenimento non se ne voglia accorgere nel suo replicare la quotidianità, nel suo proporci una finestra sul mondo che viviamo. Fino a oggi, fino a Missing (al cinema tra le uscite in sala di marzo 2023), che finalmente ha deciso di raccontare una storia contemporanea, reale, credibile. E che ci ha sorpreso.



Un thriller da webcam

June (Storm Reid) a 18 anni soffre ancora per la morte del padre, precoce e che le ha lasciato un vuoto apparentemente incolmabile. Il suo rapporto con la madre Grace (Nia Long) è inficiato dal suo volersi fare una nuova vita, voler andare avanti, coronare il sogno d'amore con un nuovo uomo, Kevin (Ken Leung).

I due stanno preparando una gita in Colombia, nella città natale di lui, ma nel momento in cui June dovrà andare all'aeroporto a recuperarli si accorgerà di un terribile evento che ha condizionato la coppia: sono misteriosamente scomparsi. Tra l'ambiguità delle forze dell'ordine, le giurisdizioni diverse e i limiti linguistici, l'unica cosa che June potrà fare è attivarsi in prima persona per risolvere il mistero, affidandosi a qualsiasi mezzo digitale che possa essere in suo possesso, tutto rimanendo seduti davanti al proprio MacBook. Missing riprende appieno quegli stilemi che appartengono al genere screenlife, anche noto come "computer screen film" (anche Unfriend era del medesimo genere e ne parlavamo nella nostra recensione di Unfriend). Diventato abbastanza famoso nel 2010 grazie ai primi esperimenti che possiamo ritrovare in The Blair Witch Project o Paranormal, è nel 2018 che il genere ha potuto spiccare il volo verso una maggiore notorietà grazie a Profile, un thriller politico che ha ricevuto diversi premi.



Missing non è un sequel diretto di Searching, film del 2018 girato da Aneesh Chaganty (recuperate qui la recensione di Searching), ma è come se lo fosse, vivendo in un medesimo contesto e universo narrativo, raccontandoci tutto attraverso lo schermo di un MacBook, telecamere e FaceTime. Immedesimati nei panni di June, una nativa digitale in grado di avere quel pensiero laterale che in molte situazioni le permetteranno di arrivare a conclusioni e soluzioni che i famosi boomer non avrebbero trovato, ci infileremo in questo vortice di indagini fatto tutto di digital, di videochiamate, di messaggi e di videocamere di sicurezza.



Una regia e una post-produzione sorprendenti

La vicenda viene raccontata in maniera precisa, con una regia sempre accorta a tutto ciò che è necessario fare per rendere credibile e immersiva la trasposizione di un mondo digital. Il diavolo è nei dettagli e Missing riesce a trasferirci il lag e il buffering delle videochiamate, la difficoltà di farsi capire da chi non parla inglese affidandosi a Google Translate, arrivando persino a cercare fattorini che possano, per pochi dollari, portare a termine incarichi che la polizia locale impiegherebbe giorni per risolvere. Nel mondo smart queste sono le soluzioni più immediate, più efficaci per chi vuole agire da sé.

E nonostante il timore che lo stare davanti a un PC possa generare una condizione di staticità, state certi che Missing è in grado di dare dei colpi di reni importanti per creare il giusto ritmo e la giusta attenzione. Entrambe, però, smorzate nel momento in cui la sceneggiatura decide di mostrare il proprio fianco. Sono due, infatti, gli aspetti che proprio non funzionano in Missing. Il primo è da riscontrare nel momento in cui l'intreccio narrativo si imbroda in dialoghi e moralismi che esulano dall'obiettivo finale della vicenda: il rapporto che June instaura con i comprimari è ridondante e inserito nei momenti in cui il ritmo avrebbe bisogno di continuare a essere incessante, tra ricerche Google e tentativi di scoprire la password di qualcun altro.



Sintomo di una sceneggiatura non troppo illuminata e ancora un po' acerba, soprattutto nei dialoghi e nel seminare contenuti che non producono alcun effetto. L'altro, invece, è nel costringere lo spettatore ad accettare dei colpi di scena che sono sempre iperbolici, molto vicini a quella proposta esagerata che finirà per lasciarvi con una reazione basita, per fortuna subito subissata da quel ritmo che decide di non fermarsi mai, per le quasi due ore di film.



Un'analisi sociale sul mondo digitale

Dall'altro lato, per fortuna, c'è un lavoro grafico immenso che localizza l'intero titolo in italiano, qualsiasi ricerca, qualsiasi messaggio inviato alle amiche: tutto ciò che c'è sul desktop del MacBook di June è a nostra disposizione, finisce per essere oggetto di attenta analisi, per curiosare nella vita di una ragazza che assume un'entità profonda e tangibile, che non lascia spazio a nessun aspetto di superficialità.

Questo ci lascerebbe intendere che Missing, nel raccontarci un thriller pieno di sottotrame e di disguidi giudiziari, voglia anche trasmetterci l'esigenza di una critica morale alla società moderna: June rintraccia password come se niente fosse, entra in account privati a risale a contatti con una facilità estrema, segno del fatto che la privacy è diventata oramai un concetto desueto. Tra l'altro, a telefono con l'ambasciata americana in Colombia, nessuno la redarguisce per questo. Insomma, qualche occhio dovrete chiuderlo. Ci sono delle ingenuità, è inevitabile, ma Missing è davvero un prodotto ben confezionato, che intrattiene senza farci mai accusare il tempo di durata e raccontandoci una storia che solo nel finale potrebbe sembrare eccessiva e pedante, ma che tutto sommato offre una buona soluzione. Il genere screenlife, d'altronde, vuole trasmetterci la grande capacità che risiede nel cinema di continuare a innovarsi, di stare al passo con i tempi, di rispettare le generazioni che avanzano e permetterci di avere una finestra sulla contemporaneità, non solo sui futuri distopici che poi non diventano mai realtà.