Mindcage - Mente Criminale Recensione: un thriller discreto ma inverosimile

La città e l'opinione pubblica sono sconvolti da alcuni truci delitti di giovani donne, i cui corpi senza vita vengono ritrovati addobbati in vesti sfarzose e teatrali nonché in luoghi sempre diversi, come chiese o sponde dei fiumi: tutto sembra far pensare alla mano di un serial killer e il modus operandi ricorda il medesimo utilizzato da un certo The Artist, un assassino che si trova già dietro le sbarre da tempo. In Mindcage - Mente criminale le indagini vengono affidate alla coppia di detective formata da Mary Kelly e Jake Doyle. Lei ha da tempo perso la fede e ha un rapporto contrastato con il padre malato, lui si era già occupato della precedente scia di delitti compiuta in passato dallo psicopatico. Non è perciò entusiasta quando nel tentativo di risolvere il caso si decide di chiedere una fondamentale consulenza proprio a The Artist, il quale sembra sviluppare una profonda ossessione proprio per Mary...



Mindcage: nella mente dell'assassino

Mary, la madre di Dio, non è certo un nome casuale per la protagonista, in quanto la narrazione di Mindcage - Mente criminale è infarcita di riferimenti a figure bibliche e della religione cattolica, con gli stessi delitti che possiedono un ché di atavico nella loro effettiva messa in atto.

Ci troviamo davanti ad un thriller che guarda a prototipi alti come Seven (1995) - la nostra recensione di Seven è a portata di clic - e Il silenzio degli innocenti (1991) nella reiterazione di certi stereotipi e cliché. Dalla violenza dei macabri delitti, spesso lasciata fuori campo per non turbare troppo lo spettatore medio, alla collaborazione - chiave ai fini della trama - tra il personaggio della tormentata detective e il subdolo serial killer, ricalcata su quella tra Clarice Starling e Hannibal Lecter.



Credere o non credere

La sceneggiatura va detto chiede una massiccia dose di sospensione dell'incredulità a chi guarda, in quanto nella rocambolesca rivelazione finale entrano in gioco elementi sovrannaturali che non potrebbero piacere a tutti, soprattutto perché appaiono come una sorta di forzatura quando non si sapeva più su dove indirizzare il racconto: un colpo di scena inverosimile, che rovina in parte la discreta atmosfera generata in precedenza e castrante sul nascere i potenziali sospettati fino ad allora inquadrati dal pubblico.

Un paio di flashback qua e là, la figura del "terzo incomodo" giocata dal collega detective di Martin Lawrence e la fugace presenza di figure secondarie cercano di ingarbugliare parzialmente le carte, ma non si può non notare come tutto si risolva in quel coup de théâtre poco applicabile a un contesto filo-credibile. Discreta l'alchimia tra la bella e bionda Melissa Roxburgh - l'abbiamo vista tra gli altri nella serie Manifest - e il mentore / villain di John Malkovich, alle prese con l'ennesimo personaggio psycho di una carriera costellata da diversi ruoli sopra le righe. Mindcage - Mente criminale si perde così in un bicchiere d'acqua, più mezzo vuoto che mezzo pieno, e lo stesso epilogo appare come una chiusura ulteriormente improbabile di una vicenda che nella sua ricerca di sorprendere a tutti i costi sbanda clamorosamente, rovinando anche quello di buono visto fino ad allora imbastito. Il regista Mauro Borrelli, nostro connazionale, bazzica da tempo Oltreoceano, come potete anche leggere nella nostra recensione di The Recall (2018), incursione sci-fi con protagonista Wesley Snipes.



