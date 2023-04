I Migliori Giorni Recensione: una commedia amara, ma non abbastanza

Quanti abbracci sentiti; quanti saluti calorosi, e quanti sorrisi onesti vivono nello spazio di una festa comandata? Forse tanti, forse pochi; ciononostante, nel mondo dove tutto e tutti sono connessi, e gli schermi sono sempre accesi, si fa sempre più insistente quella chiamata a fingersi felici, spensierati, perfettamente aderenti allo spirito di una celebrazione. Eppure un'onda di angoscia, paura, fragilità incalzante si fa sempre più spazio in questi casi, muovendosi tra gli strati epidermici dell'essere umano. Le lacrime a stento si trattengono, mentre una piccola smorfia di onesta emozione, o il tono sincero di parole dettate da emozioni represse, fanno minacciosamente capolino con il rischio di rovinare quella maschera indossata ai fini dell'accettazione altrui.



Questo modo di vivere così contrapposto, quasi bipolare, tra le mani di Edoardo Leo (attore apprezzato anche nella nostra recensione di Era Ora) e Massimiliano Bruno diventa materiale perfetto di una commedia acre, aspra, che irrita la lingua e brucia nello stomaco dal titolo I migliori giorni. Film a episodi, l'opera si tramuta in un calendario delle feste in linguaggio cinematografico, dove ogni evento si fa saggio onesto dei vizi e virtù di una società sempre più egocentrica, narcisistica, superficiale, ma soprattutto sola.



La tombola della rivelazione

Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo si svestono dei loro abiti appariscenti, per mostrarsi nudi e spogli nelle loro essenziali verità. Scoperte le carte, adesso quell'ipocrisia celata, nascosta sotto strati di buonismo si rivela come un giocattolo impacchettato sotto l'albero. I rapporti interpersonali tra famigliari, amanti, amici e colleghi si assottigliano fino ad annullarsi: erede di quel dipinto domestico di caustico umorismo che è Parenti Serpenti di Mario Monicelli, I migliori giorni riduce fino al grado 0 quel calore umano alimentato da fuochi di non detti e incendi interiori tenuti sotto controllo da emozioni rimosse e segreti soffocanti. Tra le mani di Edoardo Leo, e Massimiliano Bruno, gli episodi di questo calendario festivo si fanno piccole rappresentazioni della difficoltà di comprendere e comprendersi, finendo per rimanere incastrati in una catena di montaggio dove ogni azione, pensiero, o emozione, si fa automatismo privo di anima.

I fratelli divisi da pensieri etici divergenti riguardanti il vaccino per il Covid (Natale), l'imprenditore avaro dalla famiglia disfunzionale (Capodanno), il marito fedifrago e l'amante perennemente illusa (San Valentino), la conduttrice pseudo femminista (8 marzo) si fanno tutti portavoce di vizi e virtù dell'essere umano, qui enfatizzati nella loro portata (auto)distruttiva da quelle ricorrenze che più si adattano nei contenuti agli errori commessi, e ai comportamenti reiterati, per poi ribaltarli dall'interno.



L'amore festeggiato a San Valentino viene ridotto a teatrino di affetti masochistici; il Natale da riunione di famiglia si fa lotta intestina combattuta su fronti di pensieri contrapposti; il Capodanno, da momento di speranza e gioia per il futuro si tramuta in una bomba a orologeria tra ricchi e poveri, traditi e traditori; e infine, la festa della donna va a denunciare come la figura femminile venga limitata e discriminata sul posto di lavoro. Specchi per allodole solitarie e anaffettive, le festività con i loro rituali ormai privi di spensieratezza, diventano denunce di un buonismo dilagante, che va a coprire, come un tappeto logorato, ammassi polverosi di non detti e recriminazioni passate.



Le maschere cadono e gli attori si rivelano

Tetralogia episodica di uomini e donne che calcano la vita di tutti i giorni come attori sul palcoscenico dell'ipocrisia, la forza di questa commedia amara all'italiana risiede tutta in un comparto attoriale perfettamente in parte: a sorprendere sono soprattutto la triade di fratelli in combutta di Edoardo Leo, Anna Foglietta e Massimiliano Bruno (così reali, così commoventi, così devastanti) e una Claudia Gerini che investe lo schermo come fuoco pronto a espandersi in un bruciante incendio.

Occhi sgranati, gestualità costante, toni fin troppo accesi: la performance dell'attrice poteva scadere nella macchietta, invece quello della Gerini (regista recentemente di Tapirulan) è una costruzione multristrato, capace di nascondere dietro il manto apparente di ogni parola urlata, la stanchezza di una donna chiamata sempre dal sistema maschilista che la circonda, a scendere a compromessi pur di arrivare là dove altri uomini giungerebbero con estrema leggerezza e facilità. Mai invadenti, ma sempre attenti ad accompagnare la portata sottesa degli umori che si vivono sulla scena, i movimenti di macchina passano da una certa immobilità di azione (perfetto riflesso della freddezza affettiva instauratasi tra i personaggi che immortala) a un dinamismo mai pressante, ma limitato a inseguire i propri personaggi, captandone la radice profonda di emozioni e dolori pronti a fuoriuscire come gramigna tra le rocce.



Comfort zone di dolorosi sentimenti

Si dice che chiunque può imparare dai propri errori, così da poter crescere, maturare, diventare una persona migliore. Ma forse, quelli immortalati da I migliori giorni, sono figli di quella volontà masochista di rimanere nella propria comfort zone di dolore e insoddisfazione, perché quella è la sola bolla che si è scelta di abitare; quello è il solo mondo che si vuole conoscere, e costruir e, mattone dopo mattone, delusione dopo delusione.



Imprigionati nella propria incompletezza, i personaggi diventano pertanto protagonisti di un'opera senza epilogo, sospesa, messa in pausa, proprio come un punto di svolta personale incapace di attualizzarsi. Una scelta coerente e in linea con il substrato umano qui raccolto dagli autori, che d'improvviso si perde nella propria compattezza, ammantando di un pizzico di falsa retorica e poca cattiveria i punti finali di quattro episodi amari, pungenti, ma incapaci di colpire proprio quando erano chiamati a ferire.