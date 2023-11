Il migliore dei mondi Recensione: Maccio Capatonda colpisce ancora su Prime

Il Maccio Capatonda che non ti aspetti quello de Il migliore dei mondi, pronto a prendersi maggiormente sul serio e a trascinare quel pubblico che tanto lo ama per la sua comicità unica e peculiare in un'operazione tragicomica, che sfrutta sì alcuni dei dinamismi consolidati ma all'interno di una struttura narrativa più solida e meno segmentata, capace di citare un immaginario fantastico conosciuto, cioè quello dei viaggi nel tempo. In realtà qui più che andare indietro o avanti negli anni si sfrutta il tema delle dimensioni parallele, ma il fatto che il protagonista si ritrovi catapultato in un'altra realtà dove il Millennium Bug - sì, proprio lo spauracchio che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso all'alba del nuovo millennio - ha provocato danni catastrofici, fa sì che la tecnologia sia rimasta ferma a quella di un ventennio prima, con tutte le conseguenze del caso.



Maccio, che oltre ad aver firmato la regia a sei mani insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana è anche co-autore della sceneggiatura, ha operato un viaggio nel passato, (ri)prendendo a piene mani da un immaginario comune di chi ha vissuto e/o è cresciuto in quel periodo, con un afflato nostalgico e paradossale, assai ricolmo di significati dietro la forma di una satira più dosata del previsto. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Omicidio all'italiana (2017), suo secondo lavoro per il grande schermo.



Il migliore dei mondi: a velocità ridotta

Ennio Storto - un nome un programma - gestisce un negozietto di elettronica insieme al fratello Alfredo, piccolo spacciatore. Ennio ha una vita programmata in tutto e per tutto dalla tecnologia, a cominciare proprio dagli incontri romantici: tutte le donne che incontra sono conosciute esclusivamente su Tinder e lui si considera un grande latin lover.

Una sera in discoteca incontra Viola, una ragazza che comincia a flirtare con lui, ma spaventato dalla situazione inaspettata abbandona il locale per far ritorno a casa. La rivedrà qualche giorno più tardi, quando lei si presenta in negozio per far riparare un vecchio modello di modem 56K: la giovane infatti vive in un ex ospedale psichiatrico occupato e insieme ai suoi amici cerca di mantenere uno stile di vita sostenibile e démodé, allergico alla frenesia del mondo moderno. Nel tentativo di aggiustare quel vetusto apparecchio, Ennio si ritrova catapultato in un 2023 alternativo dove il progresso tecnologico si è fermato agli Anni Novanta, in seguito ai danni provocati dal succitato Millennium Bug. Dopo l'iniziale e comprensibile spaesamento e aver preso confidenza con quella realtà, Ennio si convince come il solo modo per tornare nella propria sia quello di ritrovare la Viola di questo mondo e il suo modem, nella speranza di fare il percorso inverso. Ma non sarà per nulla semplice.



Questione di tempo

La tecnologia ha indubbiamente semplificato la vita di tutti noi, ma ci ha anche anestetizzato - chi più chi meno - spingendoci a trascorrere diverso tempo davanti allo schermo di uno smartphone o un computer. D'altronde tutto, dal vedere un film ad ascoltare la musica e anche leggere un libro, passa attraverso questo flusso di dati inarrestabile, che le nuove connessioni a fibra ottica hanno aumentato a dismisura e reso a portata di tutti. Ecco perciò che ha un sapore più amaro del previsto, quasi malinconico, questo viaggio compiuto da Ennio/Maccio in un'altra dimensione rimasta indietro, con tutti i pro e i contro del caso.

Dalle perversioni erotiche che devono fare i conti con foto a luci rosse - video neanche a parlarne - che caricano lentamente sullo schermo fino ai negozi di Blockbuster ancora aperti e pienissimi di clienti, questo percorso a ritroso trova suggestioni inedite, alcune sopra le righe e altre più ricercate, in una sorta di sguardo "ponte" tra il nostro Oggi e quello Ieri apparentemente così vicino eppur così distante, segno che l'evoluzione in molti ambiti ha fatto passi da gigante anche ben oltre le relative aspettative.



Il migliore dei mondi è un titolo volutamente ambivalente, giacché alla fine dei conti la disavventura vissuta dal protagonista permette di riflettere su similitudini e differenze con uno spirito sì giocoso ma mai totalmente demenziale, all'interno di una sceneggiatura ragionata che si permette anche di citare grandi classici - ovviamente cult fantascientifici come Terminator e Ritorno al futuro, ma anche rimandi più raffinati come a La conversazione (1974) di Francis Ford Coppola - e di tirare in ballo compiante personalità di spicco, non vi diciamo chi per non anticiparvi la sorpresa.

Lo stesso Maccio Capatonda è più misurato del solito, evolvendo il suo stile su nuove sfumature e trovando adeguate risposte dal resto dell'eterogeneo cast, in particolar modo dalla sparring partner romantica - ebbene sì, ci sono anche momenti di inaspettata tenerezza - Martina Gatti, già vista nella serie SKAM e Anna nel Padre Pio (2022) di Abel Ferrara, e dal sempre sul pezzo Pietro Sermonti.



Si ride e si sorride, un mix inedito che però spinge anche a rivalutare l'odierna contemporaneità, dove si va a mangiare in un ristorante soltanto perché ha buoni voti e non si sa più utilizzare una cartina stradale, ormai abituati alle indicazioni dei navigatori satellitari.

Senza giudicare se era meglio prima o sia meglio adesso, ma con uno sguardo acuto che sfrutta la comicità per raccontare un qualcosa forse andato perduto per sempre, per la serie "si stava meglio quando si stava peggio": ecco, forse questo famoso detto spesso in voga è il modo migliore per racchiudere il significato intrinseco di un'operazione come Il migliore dei mondi.



