Men Recensione: i peccati dell'uomo secondo Alex Garland

Anche solo preso come sceneggiatore, Alex Garland ha sempre provato a interrogarsi sulla natura più oscura dell'animo umano nelle sue opere cinematografiche, per altro spaziando molto nei generi. Il suo ultimo e brillante Men non fa differenza e anzi marca qui il suo tanto amato tratto thriller-orrorifico, rendendolo più psicologico e metaforico ed ermetico del passato. È comunque dal suo esordio letterario con The Beach che Garland riflette con firma introspettiva e sagace sulla complessità delle emozioni e la relativa manipolazione, anche in opere più fantasy o sci-fi tour court come 28 giorni dopo e Sunshine. Non a caso ama(va) collaborare con Danny Boyle e non a caso il suo stile è mutato ed evoluto e raffinatosi anche attorno al weird fantasy e al new weird, opera dove natura e inconoscibile, orrore e intimità si mescolano per creare un prodotto completo e complesso.



Ve ne parlavamo già nella recensione di Annientamento e anche in uno speciale dedicato alla sua miracolosa Devs, ma con Men questa volta Garland si è spinto oltre, unendo insieme non solo tutti gli aspetti sopra elencati ma anche una profonda e apparentemente persino viscerale critica alla mascolinità tossica. Ha infatti scelto di mettere proprio al centro del racconto gli uomini e i loro atavici peccati, vissuti però per intero dal punto di vista femminile della grande protagonista interpretata da Jesse Buckley, attrice ormai aficionadas a queste produzioni dove è soprattutto il sotto testo a formare, valorizzare e spiegare il contesto della storia (vi invitiamo a leggere la recensione di Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman)



In campagna nessuno potrà sentirti urlare

Men racconta di Harper Marlowe e della sua villeggiatura a Cotson, piccolo paesino sperduto nella verdeggiante campagna inglese. È lì per superare il trauma della morte del marito, deceduto mentre lei aveva deciso di divorziare da lui a causa della sua gelosia e possessività, soprattutto per i continui abusi psicologici.

Una volta giunta a Cotson, però, dopo una solitaria passeggiata nei boschi, Harper comincia a essere seguita da un uomo completamente nudo e ricoperto di tagli dalla testa ai piedi, per altro con il volto identico al suo strambo locatore, Geoffrey, e a tutti gli altri uomini del paese, dal poliziotto al barista, dal prete fino all'unico bambino incontrato nella zona. Cosa si nasconde realmente a Cotson? E perché sembrano tutti così interessati ad Harper?

Un titolo estremamente interessante, Men, che va però analizzato all'interno della stessa analogia socio-psicologica che tratta, imprescindibile dalla stessa. Garland crea grande cinema d'atmosfera con ricercata raffinatezza, imbastendo un ritmo volutamente compassato in un film a suo modo circoscritto e composto e per nulla pomposo in termini di durata e virtuosismi delle immagini, solo rifinito qui e lì per ragionare a dovere sugli aspetti più essenziali di questo piccolo ma importante trattato cinematografico sugli orrori del patriarcato.



E di base sta tutto qui, dentro questa macro-critica d'autore agli aspetti più meschini e comuni e sbagliati dell'uomo, senza salvezza alcuna, dal più piccolo al più grande, dal più spaventoso al più retto e impensabile. Con sguardo pagano - ma anche cristiano - alla natura stessa del peccato originale della tossicità maschile più esasperata, Garland crea un evocativo caso studio sulla tragicamente feconda e venefica ereditarietà di un modo di pensare e agire che sembra ciclico e immortale, "fallato" in ogni sua accezione, relativa allo sbaglio e al sesso.

È un modo di fare cinema che sembra abbracciare tanto stile e sensibilità garlandiane quanto qualcosa di Kaufman o Aronofsky. Vuole essere vero e diretto ma anche immaginifico e sconvolgente, trovando un'ottimale quadra nella giusta distanza tra i due mondi, pur rappresentando di fatto l'opera forse più estrema - in un certo senso - dell'autore di Ex-Machina.



Una sequenza in particolare sembra essere sintesi perfetta e adeguata delle intenzioni e della cinematografia tanto ipnotica quanto disturbante del regista, che in un silenzio dialogico sconquassante riesce a esprimere al massimo della sua potenzialità l'essenza stessa di una fertilità corrotta e aberrante che perpetra senza soluzione di continuità il male più atavico e ancestrale di un'ideologia venefica talmente insediata nel cuore dell'uomo da non conoscere reali distinzioni di sorta.

In questo senso, Men può essere considerato anche un titolo relativamente importante, perché ci mette di fronte all'evidenza di un'omertà e di una società ancora troppo maschilista e forse persino più ipocrita del passato. A modo suo è addirittura vicino al fenomenale Nope di Jordan Peele, specie nell'elaborato pensiero dell'identificazione di massa in un singolo problema, che in entrambi i film - sostanzialmente - siamo noi.