Memory Recensione: Peter Sarsgaard e Jessica Chastain in un film struggente

In concorso per il Leone d'Oro alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, non ha raggiunto l'ambito riconoscimento ma il protagonista maschile Peter Sarsgaard si è portato a casa la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. D'altronde Memory, un titolo che è già un programma, è un film fortemente basato sulle interpretazioni, con una Jessica Chastain non da meno nel tormentato ruolo di Sylvia.



Per chi conosce il regista messicano Michel Franco questo non è certo una sorpresa, in quanto sa come questi sia abile nel tirare fuori il meglio dai suoi attori, famosi o meno che siano: basti pensare allo sconvolgente dramma adolescenziale di After Lucia (2012) o alla distopica schermaglia sulla lotta di classe di New Order (2020). In quest'occasione si concentra su una storia molto più intima e carica di tenerezza, per quanto scossa da ombre opprimenti che rischiano di soffocare i destini dei personaggi e il loro crescente rapporto. Ma andiamo con ordine.



Memory: ricordami ancora

Sylvia è una madre single che lavora come assistente sociale. La donna frequenta un centro per alcolisti anonimi in quanto ex alcolizzata, in fase di recupero da ormai molti anni. Una sera partecipa controvoglia a un ritrovo di ex compagni di scuola con sua sorella minore Olivia e resta turbata da un uomo che si siede accanto a lei e le sorride, spingendola a lasciare la festa per far ritorno a casa in metropolitana. Durante il tragitto viene seguita, fin sotto il portone del suo palazzo, da quell'individuo misterioso, che il mattino successivo è ancora lì fuori, dopo aver trascorso la notte all'addiaccio.

Sylvia scopre così che si chiama Saul e contatta suo fratello, Isaac, affinché venga a recuperarlo. Arrivati a casa dell'uomo, scopre la drammatica verità: Saul soffre di demenza precoce, che lo rende disorientato e confuso, ostacolando la sua capacità di ricordare o creare ricordi. Inizialmente Sylvia lo scambia per un suo ex compagno di scuola che la avrebbe violentata quando era ancora dodicenne, ma resasi conto del suo errore - uno scambio di persona dovuto a un'infanzia traumatica - gli si avvicina sempre di più, accettando di fargli da infermiera privata. Il legame tra i due cresce giorno dopo giorno, così come la malattia peggiora, dando vita ad un legame unico e melanconico.



Insieme per forza

Abbracciare la vita per abbracciare il futuro, costi quel che costi, anche per un breve arco di felicità. Un epilogo che apre a tanti epiloghi per un racconto che si tinge di note dolce-amare, specchio verosimile di molteplici realtà che ogni giorno affliggono migliaia di persone in ogni angolo del mondo, con lo spettro della malattia mentale e della depressione che rischia di rovinare famiglie e incrinare rapporti.

In Memory una tematica così complessa e sensibile è affrontata senza pietismo ma con un velo di speranza, data da quelle due solitudini che si incrociano per colmare le rispettive mancanze, dai ricordi che svaniscono in un battito di ciglia a quelli così invece così crudi e violenti che ancora rimangono ad anni di distanza, impressi come un marchio a imperitura memoria. Interessante questa complementare, antitetica, dicotomia tra i due protagonisti, che crescono e si assimilano vicendevolmente in un gioco lieto e crudele, fatto di piccoli gesti e poche parole: esplicativa è la scena di sesso, impostata sui silenzi e su un parziale imbarazzo che restituisce al meglio i timori di una delle parti in causa e la voglia di lanciarsi a capofitto dell'altra, nel dubbio che presto sarà tutto dimenticato.

Vedere Saul e la figlioletta di Sylvia giocare a Indovina chi?, un gioco dove proprio le capacità cognitive sono messe, seppur debolmente, alla prova, riporta un senso di nostalgia per quella vita perduta, smarrita nei meandri di una malattia che non risparmia niente e nessuno. O ancora questa madre single che ha un rimosso con la sua di madre, in una partita ancora aperta che cova i suoi germogli in quell'infanzia tradita, amaramente pronta a ripercuotersi nel presente.

Soltanto qualche anno fa era stato un Anthony Hopkins da Oscar, insieme a Olivia Colman e al regista Florian Zeller - se volete sapere di che film stiamo parlando recuperate la nostra recensione di The Father (2021) - ad accompagnarci in una storia dalle apparenti similitudini, ma qui lo stile di Franco è più minimale e meno enfatico, con uno slancio emozionale maggiormente trattenuto e non per questo meno potente e struggente, capace di arrivare al cuore e alla mente dello spettatore, pronto a identificarsi - di più o di meno, a seconda se si siano mai affrontate situazioni speculari - nell'osteggiata love-story dei due protagonisti.



