Medellín recensione: una commedia Amazon che non propone nulla di nuovo

Partendo dalla leggenda criminale che aleggia lungo le strade di un posto ben noto al grande pubblico, Medellín è uno di quei film che tenta di creare una trama divertente e goliardica, senza mai prendere in considerazione la possibilità di riflettere sul materiale trattato, ma preferendo optare per un approccio narrativo che predilige gli elementi grotteschi rispetto al resto. Tutti conoscono o hanno sentito nominare, almeno una volta, la città colombiana, sia per la storia di Pablo Escobar (trasposta ovunque) sia per quella del suo temutissimo cartello della droga.



Proprio da ciò si origina il racconto in questione diretto da Franck Gastambide, pronto a sfruttare e a proiettare questa grande notorietà nella dimensione dell'assurdo. Il film, infatti, è un'action comedy demenziale e senza alcuna pretesa di logica, cosa che risulta evidente dall'inizio alla fine. Disponibile su Amazon Prime Video, si tratta sicuramente di un prodotto sui generis e fuori dalle righe, anche se per le ragioni sbagliate.



Un rapimento che non ha senso

Le premesse di Medellín sono tanto folli quanto insensate. Il fratello di Reda (Ramzy Bedia) sta cercando di diventare famoso su internet fingendosi il sosia di Pablo Escobar (è un suo grande ammiratore da sempre).

La notorietà online, però, attirerà l'attenzione del vero cartello di Medellín che si sentirà offeso, per poi scegliere di rapirlo. Così Reda, una vera testa calda, deciderà di intervenire personalmente, cercando l'appoggio dei clienti della palestra di pugilato che gestisce. Il suo obiettivo è quello di salvare il fratello a qualunque costo, coinvolgendo i ragazzi che sono con lui in un piano folle e senza senso. Il giorno della partenza per la Colombia, però, si ritroverà in aeroporto con soltanto due persone al suo fianco: il migliore amico Stan (Franck Gastambide) e Chafix (Anouar Toubali), un improbabile alleato dal buon cuore e grande coraggio. I tre non hanno nessuna reale idea di cosa stiano per fare, non hanno un piano e non dispongono né delle risorse e né delle competenze necessarie per affrontare uno dei cartelli della droga più pericolosi di tutti i tempi.



Così la loro ricerca folle e sconclusionata inizia proprio a Medellín, dove, per pura casualità, si imbattono nel figlio del capo dell'attuale cartello e lo rapiscono con l'intento di fare uno scambio. Questa idea sarà alla base dell'intera trama del film, scatenando una serie di situazioni al limite del folle (un approccio simil leggero lo abbiamo visto anche nella recensione di Uno splendido disastro).



Sa soltanto quello che non è

Il problema più grande di Medellín è che non ha una vera e propria identità, preferendo definirsi attraverso una serie di elementi presi da film dello stesso genere (una cosa simile l'abbiamo vista anche nella nostra recensione di Un matrimonio esplosivo), senza mai trovare una vera e propria quadra generale . Di conseguenza, cogliere citazioni da altre pellicole (come Una notte da leoni) risulta più facile che mai, in un percorso narrativo che mescola tanti elementi diversi senza sfruttarli appieno. La leggerezza generale, però, continua a smorzare ogni tentativo di comprensione da parte del pubblico, privilegiando una trasposizione degli eventi che non si prende mai sul serio.

Il regista sfrutta le assurde premesse di un viaggio senza limiti per raccontare un percorso privo di logica, intriso di una comicità demenziale che continua a mettere i protagonisti in situazioni che le persone normali non sarebbero in grado di gestire come avviene sullo schermo. Droghe, inseguimenti in stile Fast and Furious e sparatorie infinite sono solo il contorno di un racconto che gioca continuamente con i suoi personaggi, come farebbe un bambino al parco con dei giocattoli. In Medellín non c'è un vero e proprio messaggio di fondo, preferendo una serie di sviluppi folli e spensierati in cui la logica non trova mai spazio.



Stereotipi e forzature

Medellín è un film dalle facili premesse, una storia che cerca di sfruttare una particolare verve comica per trasporre gli eventi di una crociata totalmente insensata. Nel farlo, utilizza una sceneggiatura avida di stereotipi, attingendo dai modelli di un cinema comedy che stiamo gradualmente lasciandoci alle spalle. Così la trama si riempie di macchiette, di ruoli privi di personalità (come la spalla comica affetta da nanismo o la poliziotta attraente di cui non conosciamo mai davvero nulla), accompagnati da battute e momenti stereotipati, serviti in un minestrone riscaldato che sa di commedia demenziale anni '90.

A nulla è valso il coinvolgimento di Mike Tyson, anche lui costretto nella pelle di un personaggio visto in tantissime altre storie per il piccolo e grande schermo, portando a un finale che si fa action puro, ma per le motivazioni sbagliate, e cercando di inserire alcune riflessioni sulla vita e sulla morte anch'esse stereotipi già visti in altre pellicole molto più interessanti. Così, partendo da un viaggio folle, Medellín prova in tutti i modi a farti empatizzare coi suoi protagonisti, spingendoli nelle situazioni più assurde e illogiche, per poi riflettere sui legami e su una scelta estrema che non riesce ad attecchire come vorrebbe.