Meander Recensione: l'horror claustrofobico erede di Cube supera la prova?

Lisa si trova sul ciglio della strada, prossima a farsi investire: dopo aver perso la figlia per una tragica fatalità, della quale però si ritiene diretta responsabile, la donna è infatti intenzionata a farla finita. Un attimo prima che il veicolo passi ha però un ripensamento e decide di levarsi da morte certa, finendo poi per accettare un passaggio dallo sconosciuto al volante.



Non certo la scelta più saggia, come scoprirà a proprie spese la protagonista di Meander: il guidatore è infatti Adam, ricercato dalla polizia per un duplice omicidio e ora in fuga. Non fa tempo a scoprirne l'identità che viene sballottata dall'uomo all'interno della vettura e perde conoscenza. Al suo risveglio rinviene in una stanza minuscola, con indosso una tuta aderente bianca e nera e un braccialetto con un timer al braccio. Soltanto l'inizio di un labirinto nel quale Lisa si ritroverà imprigionata e dove per cercare una via d'uscita sarà costretta ad affrontare pericoli sempre maggiori. Ma chi o cosa l'ha intrappolata lì e soprattutto perché?



Meander: trappola mortale

Qualche anno fa vi avevamo parlato del suo film d'esordio, come potete leggere nella nostra recensione di Hostile (2017), e per il suo secondo lavoro il regista Mathieu Turi è tornato sul luogo del delitto, a livello di situazioni e ambientazioni, dove la protagonista è impegnata in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Nella pellicola precedente era una macchina, dove la Nostra doveva difendersi da una creatura cannibale in un contesto post-apocalittico, in quest'occasione è invece una struttura labirintica dove a giocare un ruolo fondamentale sembrano essere ipotetici alieni: in entrambi i casi abbiamo a che fare con archetipi del cinema fantascientifico dirottati in una veste da survival-movie, dove le domande sono più delle risposte alla ricerca di suggestioni più o meno affascinanti.



Prigioni e fantasmi

In onda questa sera in prima serata su RAI4, Meander può a conti fatti essere considerato come un moderno erede della prigione geometrica di Cube - Il cubo (la nostra recensione di Cube è a portata di clic), tanto che ben presto Lisa scopre di dover fare affidamento su una serie di simboli e codici nella speranza di poter finalmente raggiungere quella libertà che sembra essere lì, a portata di mano, ma che non può essere raggiunta senza sudore e sofferenza.

Ed ecco così cunicoli sempre più piccoli e claustrofobici che si restringono secondo dopo secondo, esseri mostruosi che sembrano usciti dalle profondità dell'inferno, pozze d'acido e così via, con tanto di stanza dei ricordi a insinuare l'anima melodrammatica e quella morale spiccia che rende il tutto parzialmente improbabile. Perché se a livello di atmosfera il film funziona, condividendo alcuni spunti con l'omologo Rupture (2016) - ecco qui la nostra recensione di Rupture - è a livello narrativo che emergono le pecche maggiori, soprattutto quando tutti i nodi dovrebbero venire al pettine e si risolvono in un nulla di fatto con tanto di morale esile, appiccicata "tanto per. Un epilogo che chiude in maniera improbabile un'ora e mezza altrimenti carica di un discreto livello tensivo.