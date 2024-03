Mea Culpa Recensione: su Netflix un thriller imbarazzante

Già definito da più parti come il peggior film Netflix di questo inizio 2024, nonostante le molte critiche negative sia da parte della stampa specializzata che nei commenti del pubblico, Mea Culpa ha in ogni caso scalato la classifica dei titoli più visti nel catalogo della piattaforma stazionando anche per diversi giorni addirittura al primo posto. Certo i misteri dello streaming sono infiniti e non deve sorprendere come sin dalla sua genesi si sia data molto importanza alla componente erotica dell'operazione, nella speranza di cavalcare i clamorosi successi di altre produzioni a tema non certamente memorabili.



La memoria riporta immediatamente all'exploit del polacco 365 giorni (2020) - qui la nostra recensione di 365 giorni - che proprio puntando forte sull'elemento sessuale è diventato un caso globale, tanto da generare ben due sequel che hanno adattato gli omonimi romanzi, e con un quarto capitolo in sospeso ma assai probabile, dato l'epilogo lasciato volutamente aperto. Nel caso di Mea Culpa non vi è nessuna fonte letteraria alla base e la sceneggiatura non a caso si rivela incongruente e velleitaria, come stiamo per raccontarvi.



Mea Culpa: di nome e di fatto

L'avvocata Mea Harper sta affrontando una profonda crisi coniugale con il marito Kal Hawthorne, rampollo di una ricca famiglia. Sua suocera è malata di cancro, mentre il cognato Ray è un procuratore distrettuale che intende annunciare la sua candidatura a sindaco della città. Con le difficoltà economiche che minano la stabilità della coppia e la presenza di una vecchia amica del compagno che la fa ingelosire, Mea decide di accettare un caso controverso e assume la difesa dell'artista Zyair Malloy, accusato di aver ucciso la sua fidanzata.

Un beffardo scherzo del destino fa sì che a sostenere l'accusa in tribunale sia proprio Ray, che intende sfruttare l'eco mediatico del processo per favorire la sua possibile elezione al ruolo di primo cittadino; ciò nonostante, in astio con la famiglia del marito, Mea si convince ancor di più ad assumersi l'incarico e comincia a cercare gli indizi che provino l'innocenza del suo assistito. Ma con il passare dei giorni, lavorando fianco a fianco, tra la donna e il pittore nasce un feeling sempre maggiore e potenzialmente pericoloso, che rischia di mettere Mea in una situazione di estremo pericolo, nella quale non potrà fidarsi di niente e nessuno.



La fiera degli errori

Il film è scritto e diretto da Tyler Perry, attore e regista noto per i suoi lavori nel cinema indipendente e per aver creato e interpretato il personaggio di Mable "Madea" Earlene Simmons, protagonista di diversi film e spettacoli teatrali. Assai incostante quando si trova dietro la macchina da presa, Perry qui ha dato vita a un'operazione sbilenca e improbabile, che finisce per sfaldarsi progressivamente minuto dopo minuto, fino a quella mezzora finale dove si rasentano e si superano i limiti dell'assurdo, con un susseguirsi di colpi di scena via via più inverosimili a traghettarci verso un epilogo quanto mai anonimo.

La parte investigativa è ridotta ai minimi e risulta infine superflua, mentre lo stesso contorno hot così tanto pubblicizzato si limita ad un paio di sequenze spinte prive di eros e sensualità, meccaniche nel forzato uso di colori da pittura e di tecniche sadomaso, con il solo fascino dell'ex Destiny's Child Kelly Rowland a garantire un po' di pepe. Lo script paga dei problemi evidenti, come se gli eventi che si avvicendano siano privi di un effettivo collante, mentre i paradossi acquistano sempre più spazio e lo spettatore comincia ad aspettarsi di tutto e di più, ma non certo in un senso positivo.



Basti pensare al sottoscala del palazzo nel quale si tengono contro ogni logica ritrovi di persone che copulano selvaggiamente nella più totale libertà in un luogo aperto e raggiungibile da chiunque o ancora alla comparsa di un personaggio chiave che appare nell'ultima parte soltanto perché la protagonista ha fatto una vacanza in tal posto: una coincidenza che va ben oltre il miracolo e lascia esterrefatti.

Le due, esasperanti e ingiustificate, ore di visione sono piene di sciocchezze assortite, senza per altro un minimo di tensione degna di tal nome a supporto; anzi si scade ripetutamente nel ridicolo involontario, tra tentativi di seduzione manichei e telefonate rivelatrici dell'ultimo minuto, in un'esaltazione del nonsense che sarebbe forse potuta andar bene in un film comico/farsesco ma non certo in un thriller giudiziario, che finisce così per agonizzare su sé stesso.



Per altri titoli arrivati recentemente nel catalogo della piattaforma di streaming, recuperate qui la nostra rubrica sulle uscite Netflix di febbraio 2024.