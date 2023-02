Un matrimonio esplosivo Recensione: una rom-com action con Jennifer Lopez

La wedding comedy esiste e così anche il primato di Jennifer Lopez nel genere. Nel giro di un anno la cantante e attrice è stata protagonista di Marry Me (ricorderete la nostra recensione di Marry Me) e di Un matrimonio esplosivo su Amazon Prime Video (anche se è tempo di dare un'occhiata ai film Amazon Prime Video di febbraio 2023. Nel primo l'interprete era una cantante che scopre il tradimento del futuro sposo e sceglie così di prendere dal pubblico di un suo concerto uno spettatore a caso, chiedendogli di diventare suo marito. Impegno che ricade sull'insegnante Owen Wilson, padre di una figlia e poco avvezzo alla musica pop, ma che di fronte alla maestà di Lopez, anche in versione diva musicale nella pellicola (un po' riflesso della sua realtà), non ha potuto che accettare.



Per Un matrimonio esplosivo invece il partner è Josh Duhamel, la coppia è solida nonostante un po' di panico pre-cerimonia, se non fosse che un gruppo di pirati decide di invadere l'isola nelle Filippine in cui i due hanno voluto sposarsi mandando così all'aria tutti i preparativi, trasformando i protagonisti in eroi action.



Jennifer Lopez e il rapporto con la wedding comedy

Due film, Marry me e Un matrimonio esplosivo, che si fondano entrambi sulla figura popolare di Jennifer Lopez, la cui volontà sembra essere quella di tratteggiare sempre più un ritratto professionale che sia coerente e riconducibile alla sua carriera, di cui fanno parte le rom-com classiche, unite quando c'è l'occasione a espedienti nuovi e, apparentemente, originali.

Non che la pellicola di Prime Video abbia chissà quale guizzo o mescoli dettami narrativi imprevisti e mai sperimentati tra loro. Ma è palese il desiderio della piattaforma e dell'attrice stessa di voler proseguire su di una via comica legata all'abito bianco e che le permetta, di volta in volta, di ampliare i suoi orizzonti. Non basandosi principalmente sulla qualità effettiva dell'opera, ma sperando di tirarci almeno fuori un intrattenimento decente. Quello che, alla fin fine, Un matrimonio esplosivo riesce a concedere, non esaltando per picchi di ironia o per una costruzione coinvolgente e scoppiettante della storia. È una visione trascinata quella che trasporta la pellicola, ma che scivola al punto da far arrivare velocemente il pubblico alla conclusione. Senza aver mai avuto momenti di grande divertimento, ma avendolo condotto in un racconto di sopravvivenza tanto materiale, quanto sentimentale, vedendo i protagonisti dividersi tra lo sfuggire dalle minacce dei criminali e il cercare di mandare a monte il matrimonio con tutte le sue promesse e le derivanti paure.



Tra pirati, sangue e amore

Lo sforzo che il personaggio di Josh Duhamel mette nell'allestire il ricevimento perfetto, si nota anche nella performance della sua co-protagonista, la quale poche volte, pur aggirandosi da anni nella commedia, l'ha vista così intenzionata a dare delle caratteristiche marcate e volutamente umoristiche al suo personaggio.

Mostrando un impegno che non sempre viene ripagato rivelando in verità un'interpretazione quasi farsesca che non sembra venirle naturale, cercando di essere più spiritosa possibile non riuscendoci necessariamente. Non generando nemmeno l'effetto contrario, ma rimanendo comunque bloccata in un tentativo comico che in Un matrimonio esplosivo non le riesce in maniera spontanea o spigliata. L'accoppiata Lopez-Duhamel va però comunque abbastanza bene insieme, entrambi sono consapevoli del lavoro e del compito a cui sono chiamati, e questo contribuisce a lasciare che il film si sviluppi verso le sue obbligate conseguenze ossia l'immersione in un'azione che è indubbiamente farlocca e determinata a sembrare nient'altro se non giocosa. Un assicurare agli spettatori una visione disimpegnata e innocua, nonostante il diventare cruenti dei personaggi, i quali non guardano in faccia nessun sul campo d'amore e di battaglia. Un'altra partecipazione di nozze da parte di Jennifer Lopez che sta al pubblico decidere se accettare. Lei che per i festeggiamenti ha portato pirati, fuochi d'artificio e vestiti da sposa leggermente macchiati di sangue.