Matilda the Musical di Roald Dahl Recensione: musica e talento su Netflix

La genesi di Matilda ha diverse fasi. Nasce con il romanzo, uno degli scritti più famosi di Roald Dahl (in originale Matilde), il quale diventa poi adattamento cinematografico nel 1996 con uno dei film cult più rappresentativi del panorama per ragazzi degli anni Novanta, giungendo poi persino al musical e vedendo debuttare l'opera alla Royal Shakespeare Company nel 2010. La versione teatrale è ad opera di Dennis Kelly, alla scrittura del libretto dello spettacolo, su musiche e i testi dell'attore, comico e musicista Tim Minchin, per un risultato che li ha portati ad aggiudicarsi premi e riconoscimenti, andando dagli Oliver Award nel 2012 fino ai Tony Award nel 2013.



Il passo successivo sembra quindi inevitabile: ecco che tra i film di dicembre 2022 di Netflix, in uscita proprio il giorno di Natale, giunge sulla piattaforma Matilda The Musical di Roald Dahl, la trasposizione dello show proposto sui palchi di tutto il mondo, che è ora possibile vedere semplicemente con il proprio account sulla piattaforma. Il film non è però la ripresa dal vivo di una delle varie rappresentazioni dell'opera, bensì l'effettivo lavoro di trasformazione e rimodulazione del testo offerto a teatro e che si abbina stavolta al contesto cinematografico.



Dal cast al corpo di ballo

Una sfida, come qualsiasi delle evoluzioni affrontate dal libro, che viene superata anche questa volta nonostante la difficoltà che può incontrare spesso il musical all'interno del panorama mondiale, soprattutto se la componente principale della storia ha un carattere particolarmente fanciullesco, il quale rischia di tramutare il racconto in una favoletta leziosa.

Ma l'ambito musicale sembra abbinarsi sempre con effervescenza e piacere alle narrazioni dell'autore britannico, viste anche le due variante del suo La fabbrica di cioccolato, tanto quella del 1971 con Gene Wilder, quanto quella del 2005 con Johnny Depp diretta da Tim Burton. L'anima bambinesca, in verità, si presenta comunque in Matilda The Musical di Roald Dahl mantenendo però solide le fondamenta delle sue esperienze teatrali, che vengono sprigionate anche nella pellicola con alla regia Matthew Warchus e che vede nel cast nomi risonanti quali Stephen Graham, Lashana Lynch e Andrea Riseborough. Non dimenticando uno dei traumi infantili di ogni lettore di Dahl o amante del film del 1996: la signorina Trinciabue interpretata in tutta la sua nefandezza da una sempre impeccabile Emma Thompson, sopra le righe e fantasiosa nel rendere ripugnante la preside della scuola della protagonista, non sfigurando rispetto all'icona originale.



Anche Alisha Weir, nel ruolo della stessa Matilda, restituisce una prova che non fa sentire la mancanza della precedente Mara Wilson, vero volto di un decennio il quale comprendeva anche la sua partecipazione in pellicole come Mrs. Doubtfire e Miracolo nella 34ª strada. Un ensemble che in Matilda The Musical di Roald Dahl viene sostenuto da un corpo di ballo di un'energia trascinante e che impressiona per la sua grinta e le dinamiche coreografie di Ellen Kane, le quali non solo sono già sbarcate su TikTok, ma donano elettricità per il talento dei giovani performer e per la carica travolgente dei passi di danza.



Disobbedienza e libertà: quando i bambini sono più maturi degli adulti

In questo roteante universo tratteggiato da una delle penne più irriverenti della novellistica sull'immaginazione e la formazione dei ragazzi (e non solo) lettori, Matilda The Musical si accosta in questo periodo a un altro film, stavolta però d'animazione, che porta in alto la bandiera della disobbedienza dei più piccoli per contrastare e sconfiggere l'ottusa violenza dei grandi.

Nella recensione di Pinocchio di Guillermo Del Toro abbiamo trattato della meraviglia dell'opera in stop motion dell'autore messicano, ma oltre alla sua ineccepibile fattura è lo spirito battagliero che conquista, avvicinandolo a quello della sua compagna Matilda. Entrambi decisi a imparare, ma non acconsentendo a soprusi e minacce, i protagonisti trovano nei dispetti e nella maniera anche ingenua di farsi valere la strada per la libertà, quello spazio in cui poter davvero apprendere e crescere, sia per i bambini veri che i burattini di legno. Un invito ad alzare la testa e far valere la propria storia, quella che la protagonista cerca di stendere come un racconto pieno di colpi di scena, gli stessi che la sorprenderanno e la condurranno finalmente verso quell'amore tanto auspicato. Un film sul potere stesso dei racconti, ma anche della propria intelligenza, di un cervello talmente fumante da schizzare fuori dalle orbite e far roteare oggetti e persone, tutto in funzione di un'atmosfera surreale che riprende, però, qualcosa di incredibilmente reale.



Il fatto che ognuno di noi, su questa terra, è un miracolo. Non importa cosa dicano gli altri o se non sono le figure che dovrebbero essere di riferimento a pensarlo (genitori o direttrici). Siamo un miracolo e meritiamo per questo affetto. Che sia da parte di nuovi amici o di insegnanti che riconosceranno il nostro valore, tutto grazie alla forza di alcune intramontabili narrazioni.