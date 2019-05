Maria, la recensione del film originale Netflix

Maria è una giovane donna felicemente sposata e con una figlia piccola, che all'apparenza sembra una tranquilla casalinga pronta a supportare il marito, proprietario di un ristorante e convinto sostenitore del nuovo governatore. Ma la protagonista nasconde in realtà un segreto nel suo passato: era infatti una spietata e implacabile assassina al servizio di un cartello criminale, che ha deciso di tradire e abbandonare poiché rifiutatasi di uccidere una madre con la sua piccola in braccio.

Maria, che un tempo si faceva chiamare Lily, si è finta morta con l'aiuto del suo mentore e ha ricominciato una nuova vita ma, sette anni dopo la sua "rinascita", il passato torna a bussare alla sua porta. Il cartello, nel frattempo alle prese con problemi interni dovuti anche alla salita al potere del succitato politico, scopre infatti che è ancora viva ed è pronto a tutto pur di fargliela pagare, sguinzagliando tutti i suoi adepti al fine di eliminarla.

Tra questi vi è anche l'ex-amante della donna, che non ha mai dimenticato il suo tradimento. Quando la famiglia stessa della killer redenta viene presa di mira, l'unica strada per farsi giustizia sarà un brutale percorso di vendetta.

Lady Vendetta

Ci troviamo davanti all'ennesimo clone del Nikita di Luc Besson, action-movie al femminile che ha segnato una tappa importante nel cinema di genere moderno. Qui la storia è ovviamente rivisitata in diversi passaggi chiave, ma il cuore narrativo non cambia poi molto, con la missione di vendetta intrapresa dall'infallibile protagonista, un'ex assassina che ha cambiato vita salvo scoprire che i propri demoni sono pronti a perseguitarla di nuovo. Maria, titolo del film e nome dell'anti-eroina al centro della vicenda, arriva dalle Filippine e segue la scia del poco precedente BuyBust (2018), anche questo con una gentil donzella a menar le mani nel ruolo principale, ma senza possederne la stessa energia.

I novanta minuti di visione sono infatti troppo ricchi di cliché e di violenza gratuita per originare una storia realmente appassionante e le numerose sequenze marziali sono coreograficamente poco ispirate, per quanto l'impegno della bella e tosta Cristine Reyes appaia palpabile, con la maggior parte delle suddette schermaglie girate senza controfigura.

Tra pulp e noia

Dopo il breve prologo ambientato nel passato, che mette in mostra le doti della protagonista, mascherata da ninja e intenta a sgominare diverse guardie di sicurezza, l'azione si sposta al presente filmico e caratterizza il fresco background della donna, ora perfetta casalinga intenta a preparare la cena per i propri cari. Ma sin dalla prima parte si notano un'eccessiva verbosità e certe forzature nelle dinamiche interpersonali che legano i personaggi, con una caratterizzazione marcata al negativo dei villain coinvolti, autori di brutali interrogatori conditi da torture di vario tipo.

In Maria (disponibile nel catalogo Netflix come originale), il regista Pedring Lopez guarda a influenze pulp stilizzandole però in maniera spesso gratuita, riuscendo solo in parte a creare passaggi ispirati: lo scontro nel bagno delle donne in discoteca con una "collega", o la resa dei conti finale sotto la pioggia battente, reggono sicuramente meglio il peso spettacolare rispetto alla continua disparità numerica nella quale la Nostra si disfa senza troppi problemi di decine di avversari.

La grintosa colonna sonora rockeggiante, curata per gran parte dalla rock band Mr. Bones and the Boneyard Circus, infonde un po' di pathos alle dinamiche action, che vedono coinvolte anche le armi da fuoco (con tanto di cecchino accorso in aiuto nel tour de force finale alle banchine del porto), rendendo leggermente più godibile l'anonima messa in scena.