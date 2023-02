Marcel the Shell Recensione: in sala il mockumentary più tenero dell'anno

Un documentario, o meglio un finto documentario - quello che comunemente è noto come mockumentary - su una conchiglia, con un solo occhio e un paio di scarpe. Non è uno scherzo, quanto invece l'ennesima sorpresa di A24 che arriva in Italia grazie a Lucky Red dal 9 febbraio (scoprite i film in sala a febbraio 2023). Marcel the Shell (il cu titolo italiano, purtroppo, omette il caratteristico with the Shoes On originale) è uno di quei titoli sui quali nessuno scommetterebbe prima di vedere, rivelandosi poi qualcosa di più. Nato da una serie di cortometraggi - che avranno un ruolo chiave anche nell'opera in questione - il film è riuscito ad entrare nella cinquina per il miglior lungometraggio animato nelle nomination agli Oscar 2023 (preferito a titoli come Inu-Oh, Wendell & Wild e Apollo 10 e mezzo).



Una casa in affitto su Airbnb ospita Marcel, minuscola conchiglia antropomorfa, e sua nonna (Isabella Rossellini). Dopo l'abbandono dell'abitazione e la scomparsa improvvisa dei loro simili, amici e familiari, i due si sono ritrovati da soli in uno spazio incredibilmente vasto - date le loro ridotte dimensioni - e a volte ostile. Le due conchiglie inizieranno però presto a condividere le loro esperienze con Dean, un giovane filmmaker che ha affittato la casa per qualche tempo e che inizia a filmarli per documentare la loro presenza e via quotidiana. Quando l'uomo scoprirà la storia della famiglia di Marcel inizierà, insieme a quest'ultimo, un percorso per riunificare la comunità. Processo facilitato dai video di Marcel che il regista ha caricato online e che hanno reso la piccola creatura una vera star del web.



Benvenuti nel Marcel show



Non serve girarci attorno:. Marcel è una forza della natura, un'instancabile creatura che con gli occhi di un bambino sperimenta, gioca e sopravvive, con non poca fatica ma con una positività coinvolgente. Costantemente in scena e alla ricerca di attenzioni da parte del regista/amico, e quindi, in un certo senso, anche da parte nostra, è il motore di tutto.

Da lui partono i momenti più esilaranti, le gag improvvise ma anche le inaspettate riflessioni che aiutano ad equilibrare toni e ritmi. E puntando tutto sul piccolo essere animato, è la prima parte - quella nella quale Marcel (straordinaria la prova vocale di Jenny Slate - co-creatrice e sceneggiatrice - nella versione originale, uno dei motivi della riuscita in toto del personaggio) si presenta e lascia entrare lo spettatore nella sua vita, osservando le sue abitudini giornaliere e le difficoltà superate con ammirevole forza di volontà - ad essere fenomenale: i tempi comici e narrativi sono incalzanti ed efficaci, il frenetico umorismo infantile è delizioso e l'affezione nei confronti di quel mondo a misura di conchiglia, e dei suoi abitanti, cresce sempre più. È la forza del suo assurdo umorismo - che strappa un sorriso pur basandosi su un'idea di comicità non così brillante, forse proprio per questo ancora più efficace nella sembrare spontanea - e la costruzione del design del personaggio, delle situazioni ridicole legate ad esso, a sostenere sulle spalle parte del lungometraggio. Ma più di tutto sorprende come, proprio in quegli istanti così dinamici, la stop-motion riesca a reggere e ad adattarsi così naturalmente all'ambiente reale circostante, omogenizzando l'insieme e rendendolo più che credibile con disinvoltura.



Una natura semplice, croce e delizia del progetto



trova nella forma del documentario, un finto documentario, uno dei suoi punti forti. Questo mezzo permette di raccontare il protagonista della vicenda senza forzare troppo le svolte narrative e le interazioni con ciò che lo circonda; ma soprattutto offre l'opportunità diche spesso, nei documentari reali, nascono improvvisamente dall'invasivo penetrare della macchina da presa nella vita dei personaggi, senza costruzioni alle spalle. E qui ciò riesce con una buona fluidità, aiutando, con un po' di furba ruffianeria, ad entrare in un clima di tenerezza e calore che permea l'intera visione e non può lasciare indifferenti.

Perché il film A24, non lasciando mai Marcel, riesce a modellarne il carattere, restituire come pensa, quali siano le sue paure e aspirazioni, lavorando bene, quasi sempre, sui rapporti con i suoi simili e con gli esseri umani, sull'approccio del mollusco a temi quali comunità, solitudine, successo e identità. E lo fa con uno spirito sempre delicato e coerente, che conquista anche per la sua affascinante aura indie, nelle atmosfere surreali ma stranamente familiari (quelle vicine al cinema di Wes Anderson, per intendersi), e per il vago richiamo alla spensieratezza dello Studio Ghibli.



Ciò che pesa maggiormente, però, è una seconda metà poco ispirata, nella quale Marcel the Shell sembra finire le carte a disposizione, restando con non molto altro da dire, sbilanciato, e mostrando come il passaggio dai corti ad un'opera più lunga necessiti di un'articolazione strutturale migliore, perlomeno per dare un'adeguata chiusa a ciò che di buono si è costruito in precedenza. Nulla che oscuri la prima, eccezionale, parte, non inficiando particolarmente sulla godibilità di un progetto, al netto di tutto, piacevole.