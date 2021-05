Manhunt, la recensione del film di John Woo

Alla grande festa organizzata per celebrare il sessantacinquesimo anniversario della compagnia farmaceutica Tenjin Pharmaceuticals, il famoso avvocato Du Qiu, che ha difeso con successo la società in casi spinosi, comunica le sue intenzioni di cessare la collaborazione.

Il mattino dopo l'uomo si risveglia nel proprio letto e scopre con orrore che al suo fianco giace una giovane donna senza vita. Le prove, con tanto di falsi testimoni spuntati a caso, sono tutte contro di lui e Du Qiu dopo l'arrivo della polizia non trova altra soluzione se non quella di fuggire, nella speranza di provare la propria innocenza.

Le forze dell'ordine sono però in massa sulle sue tracce, spinte anche da interessi economici che hanno a che fare proprio con la Tenjin Pharmaceuticals, e l'esperto detective Satoshi Yamura ha intenzione di catturarlo a ogni costo. Allo stesso tempo quest'ultimo è però anche l'unico che comincia a dubitare della sua effettiva colpevolezza e l'entrata in scena di una coppia di misteriose e implacabili assassine di nero vestite non fa che ingarbugliare ulteriormente la situazione. Dove si nasconde la verità?



Dove tutto ebbe inizio

Una storia di rivalsa e vendetta caratterizza il ritorno di John Woo al mondo di quegli action-movie che tanta fortuna gli diedero a inizio carriera e non solo, consacrando il suo cinema a esempio di stile e forma, fonte di ispirazione per decine di colleghi e puro godimento per il grande pubblico.

E in Manhunt in più di un'occasione si respirano gradevoli atmosfere old school, con le iconiche colombe bianche - suo conosciuto tratto distintivo - e veementi sparatorie che in certi passaggi, nel contrastato legame tra i due protagonisti, possono riportare alla mente dinamiche che hanno reso storici capolavori come The Killer (1989) o la saga di A better tomorrow.

Soprattutto due lunghi passaggi, uno verso metà visione e l'altro nel rocambolesco tour de force finale, sono puro visibilio per tutti gli appassionati del genere.

Vedere i due personaggi principali affrontare decine e decine di avversari, con una manetta che li costringe a stare fianco a fianco e a sparare come fossero un'unica entità, o ancora godere di una resa dei conti dai toni esplosivi e amabilmente caotici, sembra far intravedere abbondanti sprazzi del Woo dei tempi d'oro.



Tra passato e presente

La parte che funziona meno è probabilmente la sceneggiatura, curata dallo stesso regista. Regista che ha voluto adattare un romanzo giapponese dal quale era stata tratta negli anni '70 una trasposizione autoctona per il grande schermo, con protagonista l'attore Ken Takatura, del quale Woo è sempre stato un grande fan fin dall'infanzia.

L'aggiornamento dell'originale alla realtà contemporanea non funziona del tutto e in particolar modo alcuni sviluppi di trama risultano eccessivamente forzati e arzigogolati. Si ha l'impressione che vi sia troppa carne al fuoco, tra oscure dark lady pronte a uccidere, case farmaceutiche che nascondono orribili segreti, misteri nel passato di alcune delle figure di supporto e droghe in grado di trasformare gli individui-cavia in superuomini.

Sfortunato al botteghino, con un incasso worldwide che non ha raggiunto neanche la metà dei cinquanta milioni di dollari di budget speso, Manhunt è sicuramente un titolo imperfetto e da un nome come John Woo ci si aspetta sempre e solo il meglio, ma se preso con il giusto feeling è in grado di regalare una serata all'insegna di un puro, disimpegnato, divertimento a stampo action.