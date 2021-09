Man on Fire, un thriller imperfetto con Denzel Washington su Netflix

Il compianto Tony Scott non ha mai raggiunto la fama del fratello Ridley, ma è riuscito a conquistarsi un gran numero di estimatori grazie ad alcuni veri e propri cult della sua ricca carriera. Dal suadente vampire-movie con David Bowie e Catherine Deneuve, ossia Miriam si sveglia a mezzanotte (1983) all'ultimo tassello, Unstoppable (leggete qui la nostra recensione di Unstoppable Fuori controllo), prima della prematura scomparsa, il regista inglese ha firmato una trentina di titoli che hanno saputo attirare, pur a fasi alterne, notevoli fette di pubblico.



Proprio con l'ultima opera da lui girata nel 2010, Man on Fire - Il fuoco della vendetta condivide il protagonista, quel Denzel Washington che ha spesso collaborato con il regista. In quest'occasione il popolare attore è al centro di un revenge-movie duro e puro, come rimarcato anche dall'adattamento italiano del titolo, che si basa sul romanzo di A.J. Quinnell, e disponibile da qualche tempo su Netflix. Il libro era già stato trasposto su grande schermo nel meno conosciuto Un uomo sotto tiro (1987), dove a vestire il ruolo principale era Scott Glenn. Ma è nelle mani di Scott e Washington che la storia ha ottenuto un maggior successo, come confermano anche i buoni incassi derivati dal botteghino e dal mercato home video. Un successo meritato?



Man on Fire - Il fuoco della vendetta: caccia spietata

Città del Messico è dominata dalle bande criminali e i sequestri di persona avvengono molto più di frequente che negli altri angoli del mondo. Proprio per questo Samuel Ramos ha deciso di assumere una guardia del corpo affinché protegga e si prenda cura della figlia Lupita, ancora una bambina.



La scelta ricade su John Creasy, raccomandatogli dal fidato Paul Rayburn che lo conosce dai tempi in cui prestavano servizio nella CIA. Lupita cerca di stringere amicizia con il suo nuovo bodyguard, il quale però inizialmente mantiene i rapporti distanti prima di aprirsi e affezionarsi ogni giorno di più alla piccola. E quando questa viene rapita in seguito a un conflitto a fuoco che lo lascia gravemente ferito, Creasy è in cerca di vendetta. Ingiustamente accusato dell'omicidio di due poliziotti corrotti, il protagonista troverà aiuto proprio nel vecchio compare Rayburn e in una determinata giornalista locale che intende smascherare il marcio che si insinua nelle alte sfera della società messicana. E nella sua missione Creasy non avrà pietà per niente e nessuno.



Fedele alla linea

In un primo tempo il set scelto era stato quello di Napoli, ma in seguito la produzione ha deciso di spostare l'ambientazione a Città del Messico, proprio per via del maggior numero di rapimenti che vengono registrati ogni anno. E a interpretare rispettivamente Creasy e Rayburn dovevano essere Robert De Niro e Marlon Brando, così come in cabina di regia si era pensato a Michael Bay e Antoine Fuqua.



Ma Tony Scott bramava il progetto fin dagli anni '80 e ha avuto qui l'occasione di potersi finalmente sedere dietro la macchina da presa per realizzarlo. Il risultato, va detto, non è uno dei suoi lavori migliori, per quanto possegga comunque degli spunti di interesse tali da renderlo più che appetibile a un determinato target. D'altronde lo stile fragoroso e senza mezze misure con cui l'autore si è spesso approcciato al materiale a disposizione è evidente sin dai titoli di testa, con un rapido susseguirsi di immagini a trasmettere un senso di assillante tensione nell'occhio di chi guarda. Una scelta ripetuta nel corso delle due ore e venti di visione, tra flashback e sequenze ad alta dose di azione o violenza dove intervengono anche delle gratuite scritte in sovrimpressione.



Perché Man on Fire non va per il sottile e se il suo istinto piacevolmente reazionario di bronsoniana memoria, con Creasy che non ha nulla da perdere e pensa solo alla brutale vendetta, ha una sua forza possente e primigenia, altrove finisce proprio per perdersi in soluzioni abusate e non strettamente necessarie, inutilmente esasperate dall'eccessiva lunghezza complessiva.



A rendere più magnetico un insieme che viaggia su alti e bassi ci pensa l'ottimo cast, che oltre a Washington e Walken vede in parti secondarie più o meno azzeccate attori del calibro di Mickey Rourke e del nostro Giancarlo Giannini, oltre alla allora bambina prodigio Dakota Fanning. Per un film a tratti derivativo e improbabile, mai memorabile ma nemmeno dimenticabile: il classico prodotto di media qualità che Hollywood era solita regalarci tra la fine degli Anni Novanta e la prima tranche del nuovo millennio e che ancora oggi resta più che godibile.