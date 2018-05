Making Fun: The Story of Funko, la recensione del documentario Netflix

Se diamo uno sguardo al numero di aziende innovatrici nate in America nel corso degli ultimi 20 anni, è subito chiaro un punto: sono state fondate nel Nuovo Continente per una questione di forma mentis dei loro fondatori, per quello che banalmente viene chiamato ancora oggi "il sogno americano". Sembra una sciocchezza, una semplificazione, ma è vero che la patria dei fast food e dei grattacieli è nota per essere la terra delle possibilità, dove chi ha un progetto valido, grande o piccolo che sia, trova la sua strada. Non a caso grandi società che oggi fatturano miliardi come Apple o McDonald's hanno avuto modesti inizi, per poi ingrandirsi, fallire, migliorarsi e infine imporsi sul mercato con tenacia e innovazione. Se però con i due esempi citati si va su dei veri e propri colossi americani, è anche vero che sono molte le aziende che hanno visto natali simili, più piccole ma ugualmente ricche, amate e conosciute in tutto il globo, e tra queste c'è anche la Funko, cui la storia viene oggi raccontata nell'ottimo documentario Making Fun: The Story of Funko, diretto da David Romero.



La società del divertimento

Il propagarsi della cultura pop nell'ultimo decennio ha visto un incredibile incremento di quelli che oggi sono i nuovi cool, appassionati di cinema, serie TV, fumetti o videogiochi che appena un ventennio fa (ma anche meno) erano visti dagli occhi della massa come dei nerd o dei geek. Il panorama televisivo è mutato sensibilmente, proponendo produzioni di genere che hanno attirato e in alcuni casi risvegliato l'interesse di molti, partendo da Il Trono di Spade passando per The Walking Dead fino a Breaking Bad o le innumerevoli serie supereroistiche come Arrow o Gotham. Il cinema, parallelamente, ha visto il boom esponenziale del franchise e degli universi narrativi, specie a tema fumettistico, i cosiddetti cinecomic, che hanno attirato ancora più pubblico in sala, portando in modo consequenziale il medium fumetto a vivere una seconda epoca d'oro. In un simile contesto era impensabile non sfruttare tutti questi brand in termini di merchandising, e tra le società che più di tutte hanno saputo accaparrarsi licenze su licenze solleticando lo spirito collezionista del grande pubblico c'è proprio la Funko, fondata nel 1998 da Mike Becker. Si parla di venti anni fa esatti, un periodo in cui internet non era ancora diffuso e dove i modelli erano quelli del trentennio precedente. Becker lavorava nel settore delle vendite in un'azienda di abbigliamento, ed è qui che conobbe Rob Schwartz. I due entrarono subito in sintonia grazie alla loro passione per il retrò, la grande nostalgia degli anni '50 e '60, anche se per quanto li riguardava era più un fattore di attrazione artistica e riscoperta di un passato da loro non vissuto. L'hobby di Mike e Rob divenne molto presto quello di girare per l'America con due Dodge, fotografando insegne al neon e comprando dai vari mercatini delle pulci oggettistica dei favolosi anni '50 provenienti anche dalla "cultura dello spreco" dei '60. Si divertivano molto e soprattutto Rob era un ottimo designer, artista poliedrico e preparato. Quando poi conobbero il "terzo moschettiere" - come lo chiama Becker -, Sean Wilkinson, i tre pensarono di mettere su una società insieme. Per farlo, avevano in mente quattro o cinque idee, tra le quali la principale era quella relativa alle booblehead, le teste dondolanti, quindi una società di giocattoli.

Dicevamo dei piccoli inizi, ma in questo caso è importante anche sottolineare la positività dell'azienda, il suo operare in modo economicamente concreto ma sempre divertito, come si evince perfettamente dal documentario e dal profondo rapporto tra la Funko e la propria community di Funatic (così si chiamano gli appassionati). Un giorno Schwartz passa ai fatti e crea questa prima figura bobblehead: corpo umano, testa da computer. Nome: Computer Bob.

Becker ne è incantato e pensa subito che quello sarà il futuro del collezionismo e dei giocattoli. Mike desiderava infatti da sempre una figure di Big Boy, la mascotte della famosa catena di ristoranti, ma al tempo ne esistevano poche e moto costose, quindi l'idea era produrre statuette economiche e alla portata di tutti. Ecco la svolta: Becker si reca a uno dei ristoranti a Burbank e propone l'idea di un statuetta bobblehead del personaggio al proprietario, che gli dà il contatto della sezione commerciale. L'idea piace e nel momento della messa in vendita la figure di Big Boy con la testa dondolante va letteralmente a ruba, anche presso i negozi Sparky's, specializzati proprio in giocattoli (catena tra l'altro molto apprezzata da Becker). A quel punto la società a lungo sognata dai "tre moschettieri" prende vita e ha bisogno di un nome. A questo ci pensa Mike, che sceglie di definire lo scopo dell'azienda già dal nome: divertirsi. La compagnia delle bobblehead vuole regalare gioia e spensieratezza agli appassionati di giocattoli e collezionismo. Una compagnia del divertimento, in inglese Fun Company. Nasce così la Funko.



Una storia d'amore

Quella che sembrerebbe la fine del racconto è in realtà solo l'inizio, perché in venti anni di storia la Funko è cresciuta in modo esponenziale sia grazie al rapporto di Becker e dei fondatori originali con i propri fan, sia grazie alla mente imprenditoriale di Brian Mariotti, attuale C.E.O. della compagnia. Sì perché, dopo sei anni di attività, dal '98 al 2004, Becker si scoprì felice ma molto stanco, e temendo un ristagno creativo della società decise di venderla. Il suo scopo era quello di creare un'azienda nella quale poter coltivare il proprio hobby e al contempo sviluppare prodotti amati dagli appassionati. Non si considerava neanche l'Amministratore Delegato della Funko e anzi, si faceva chiamare C.O.F, Chief of Fun. Era quasi tutto in famiglia, insomma, e con pochi dipendenti, considerato tra l'altro un ambiente di lavoro molto rilassato. Per crescere, però, questo non bastava. Allora ecco arrivare Mariotti, grande fan della compagnia di Becker, prima di tutto collezionista e anche amico di Mike. Quando quest'ultimo spiegò la volontà di vendere la Funko, Mariotti non ci pensò due volte e si propose di comprarla, senza sapere nulla di come guidare una compagnia e con la paura di deludere anche l'ormai nutrita community di funatics, che proliferava agli eventi organizzati dalla società (uno più folle dell'altro). Ed è proprio con Mariotti che la cultura nerd/geek trovò un grande centro nevralgico nell'azienda fondata da Becker grazie alle Funko POP.

Nella volontà di raccontare nel dettaglio la nascita dalla Funko, Making Fun in realtà compie un doppio lavoro, riportando con dovizia i momenti topici dello sviluppo della compagnia - specie attraverso le voci dei personaggi chiave - e narrando al contempo le esperienze dei collezionisti più affezionati e anche famosi vicini alla Funko.

La storia, in sostanza, non parla solo dei giocattoli, ma di come questi abbiano avuto un impatto gigantesco sul modo di intendere il collezionismo, sugli incontri di persone che tramite il loro amore per la cultura pop si sono scoperte anime affini, tanto da sposarsi; sui rapporti umani, legami che vanno oltre le sole teste dondolandi. Making Fun racconta più generazioni e diverse estrazioni sociali: ragazzi bullizzati che non hanno mai rinunciato alla loro personalità, pugili, chitarristi, attori e lottatori di wrestling famosissimi che si dicono ferventi appassionati di Funko Pop (con collezioni incredibili!). Persone malate che grazie alla propria passione trovano il coraggio di affrontare la vita giorno per giorno. Making Fun è un inno all'amicizia, al confronto e alla cultura pop tutta, non in soli termini commerciali ma di amore, relativi all'importanza che certe storie e certi personaggi hanno avuto sulle vite di molti, sulla propria formazione e sul sentirsi fieri di come si è. David Romero coglie tutta l'umanità e l'amore che si cela dietro a queste semplici statuette in vinile, ricordandoci come non sia l'oggetto in sé ad avere valore, ma la storia che lo lega indissolubilmente al suo collezionista. Making Fun, in definitiva, parla di noi.