Madame Web Recensione: una brutta puntata di Chicago Med con i superpoteri

So, so, so scandalous cantavano nel 2003 le Mis-Teeq, girlband r&b che con quella canzone ottenne un successo clamoroso: cantato da tutti, ripreso ogni tot dal cinema, ma fermo lì, anche perché due anni dopo il gruppo si sciolse lasciando giusto quel brano a ricordarlo, e poco altro. Ecco, nel 2003 immaginare un film sul multiverso legato a Spider-Man era davvero scandalous. Figuriamoci realizzarlo. L'anno prima era uscito lo Spidey di Sam Raimi, che cominciava a cambiare le regole del gioco, mentre il Marvel Cinematic Universe era solo un'idea matta nella testa di qualcuno.



Ma voi giustamente starete iniziando a chiedervi: perché questo preambolo? Beh, perché Madame Web è ambientato nel 2003 ed è in tutto e per tutto un cinecomic del 2003. Non di quelli diretti da Sam Raimi, chiaramente. Un film che vorrebbe vendersi come lembo della grande tela legata a Spider-Man ma che ha quasi paura a volerne fare davvero parte, perché anche questo lungometraggio diretto dall'esordiente britannica S.J. Clarkson è scandalous. Per i motivi sbagliati, però.



Madame Web o Chicago Med?

Ormai sembriamo tutti un disco rotto sulla questione. Però, dopo i due Venom e Morbius (e con Kraven in arrivo, qua tutte le uscite cinecomic del 2024), l'ennesimo film che dovrebbe essere legato in maniera indissolubile a Spider-Man senza effettivamente Spider-Man inizia veramente a rasentare il ridicolo.



Madame Web per larga parte del suo minutaggio sembra una puntata di Chicago Med spruzzata di superpoteri. La storia della Cassandra Webb di Dakota Johnson comincia addirittura in Sud America, tentando di dare una spiegazione ai poteri legati in qualche maniera ai ragni ma tirando fuori soltanto un'idea posticcia e anche poco ispirata dal punto di vista visivo. È però nella New York del 2003 che tutto succede veramente, quando un'incidente quasi mortale risveglia i poteri di Cass che inizia ad avere sfocate visioni del futuro, pronte a farsi via via sempre più pressanti. Nel mentre però è partita la caccia di Ezekiel Sims a tre ragazze che, stando alle sue di visioni, lo uccideranno una volta ottenuti "poteri ragneschi". Ecco, piccolo inciso sulla trama di Ezekiel in Madame Web. Invece di sfruttare le abilità del personaggio e dargli una capacità particolare nel rintracciare le persone, lui entra in possesso di un codice di accesso della NSA (l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense) per un software di riconoscimento facciale. Questo però senza che nessuno lo disturbi mai nel suo utilizzo, o senza che qualcuno si renda conto che c'è una persona non dell'agenzia che lo sta usando continuamente (la chicca è che appunto siamo nel 2003, due anni dopo l'Undici Settembre). Ma è soltanto una delle tante voragini di trama all'interno del film.



Chi ha paura di Spider-Man?

In qualche maniera (e con i risultati che purtroppo ricordiamo) si poteva soprassedere alla mancanza di Spider-Man in Venom e Morbius (qua la nostra recensione di Morbius). Madame Web però vive in funzione dell'Uomo Ragno, lo ha sempre fatto, perciò la presenza già dal trailer di Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor ma pure di Ezekiel Sims (tre Spider-Woman e il personaggio che introduce in qualche maniera Peter Parker al multiverso ragnesco) erano sintomo di un collegamento diretto (o il più diretto possibile) con Spidey.



Ecco, Madame Web ha addirittura paura a dirlo, Spider-Man. Il film sembra voglia ballare nel limbo dell'incertezza per non posizionarsi mai veramente, inserendosi in questo 2003 fumoso dove nulla è davvero collegato (se non a sé stesso). Un film che cerca di reggersi sulle sue gambe ma proprio nella mancanza di una direzione (a volte una qualsiasi) crolla a terra. Sembra che Madame Web non sappia mai davvero cosa vuole essere, ma di sicuro non è un film legato a Spider-Man.



Sceneggiatura e personaggi, questi sconosciuti

Uno potrebbe anche perdonare collegamenti volutamente vaghi se ci fosse un film onesto a sorreggere il tutto. Madame Web però non riesce mai a diventare interessante. In sceneggiatura il trio di ragazze giovani da proteggere sembra sia stato scritto esattamente così: trio di ragazze giovani che Cassandra Webb deve proteggere.



I personaggi non sono minimamente approfonditi, figurine interscambiabili con sviluppi basilari. E a poco vale la presenza scenica di Dakota Johnson (unico character vagamente tridimensionale), come pure quella delle altre tre attrici: avrebbero sicuramente le capacità per diventare memorabili, però Madame Web le appiattisce in ruoli sfruttati malissimo. Soprattutto la gestione delle "tre Spider-Woman" (usiamo le virgolette perché chiamarle tali sarebbe decisamente esagerato) è uno degli elementi che grida di più vendetta: senza fare spoiler, il minutaggio concesso loro da un certo punto di vista è praticamente nullo, affossando ancora di più l'appeal del prodotto e portandolo al limite della disonestà verso lo spettatore. E purtroppo anche Ezekiel Sims non funziona, da nessun punto di vista. L'interpretazione di Tahar Rahim è poco incisiva, quasi svogliata, e il personaggio stesso non è per niente approfondito, restando mosso da un singolo elemento che mai viene davvero sviscerato: se si fa mezzo passo oltre la superficie, il nulla. Soprassediamo sul suo costume e sulla natura dei suoi poteri, appiccicati lì soltanto per avere un cattivo che ricordi Spider-Man rimanendo però nella vaghezza voluta di cui vi abbiamo già parlato.



Aiuta poco anche la regia di S.J. Clarkson, che mette in luce la sua natura da esordiente: immagini accelerate per dare l'idea dell'agilità ragnesca, continui movimenti di macchina sbilenchi come a volersi dare un tono e in generale un senso poco coeso per tutto l'insieme, frutto anche di un montaggio mai davvero incisivo che sfrutta poco e male il mood alla Ricomincio da capo di alcune scene. Senza contare lo "scontro finale", un'accozzaglia di idee pessime e gestite visivamente male, che sconfina nel ridicolo per come si svolge e soprattutto per la sua conclusione (e pure per quello che succede dopo).



Cosa resta di Madame Web e del Sonyverse?

Uno dei problemi più grossi di Madame Web è che arrivati alla fine ci si chiede davvero cosa ci abbia lasciato. Perché sembra quasi di essere davanti a un film delle origini su personaggi che non abbiamo alcuna voglia di rivedere, dato che non si è mai preso la briga di approfondirli.



Vista la poca cura generale su quasi ogni aspetto (a parte i riferimenti culturali al 2003, tra le Mis-Teeq, Britney Spears e altri, che però fanno sorridere giusto chi quegli anni li ha vissuti e se li ricorda) è come essere di fronte a una Major che sta perdendo i diritti su una IP forte e deve fare un film in fretta e furia per mantenerli, curandosi poco della sua riuscita e facendolo rimanere nella più nebulosa vaghezza possibile onde evitare problemi di continuity, qualsiasi essa sia. Madame Web manca di coraggio, visione, idee e divertimento. "Almeno ha il trash" dicevamo spesso di Venom e Morbius. Qua, tirando le somme e tolte le scene finali, non c'è nemmeno quello.