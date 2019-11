Ma mère, la recensione del film erotico con Isabelle Huppert

Isabelle Huppert è una delle attrici più coraggiose e iconoclaste dei nostri tempi, capace da sempre di mettersi alla prova in ruoli scomodi che molte altre colleghe avrebbero rifiutato senza pensarci un attimo. Basti pensare alla sua magnifica interpretazione nel magnifico Elle (2016) di Paul Verhoeven, che gli è valsa una marea di riconoscimenti (tra gli altri un Premio César e un Golden Globe) per essersi prestata con tutta se stessa nella parte di una donna vittima di violenza che instaura un morboso rapporto con il suo assalitore.

L'interprete parigina, oggi splendida sessantaseienne, non era certo nuova a figure complesse e potenzialmente scostanti, così come testimonia Ma mére, film del 2004 incentrato sull'incestuoso legame che lega una madre al figlio adolescente e che ha scatenato non poche polemiche ai tempi della sua uscita, tanto da essere stato rifiutato al Festival di Cannes per via delle sue tematiche scabrose.

Fonti d'ispirazione

La sceneggiatura, firmata dallo stesso regista Christophe Honoré, è ispirata all'omonimo romanzo incompiuto dello scrittore e filosofo francese Georges Bataille e vede al centro della vicenda Hélène, donna quarantenne da poco rimasta vedova, e suo figlio Pierre, un adolescente da poco uscito da un castrante istituto cattolico. Il ragazzo ha fatto ritorno a casa solo per ricevere la notizia della morte dell'odiato padre, con il quale non scorreva buon sangue, e si attacca morbosamente alla figura della madre. Hélène non è mai stata, così come il suo compagno, una donna fedele ed è solita dedicarsi a pratiche di dominazione, sia con maschi che con femmine.

Pierre viene così svezzato dalla genitrice, che gli presenta prima la mangiauomini Réa e in seguito la più timida e dolce Hansi, affinché lo aiutino a staccarsi definitivamente da lei. Ma quando i tentativi sembrano andare a vuoto, la protagonista deve prendere una drastica scelta che cambierà per sempre le vite di entrambi.

Senza mezze misure

E in effetti Ma mère cerca di scandalizzare in più occasioni lo spettatore, con una trama che rischia di scadere nel cattivo gusto e in un'esibizione gratuita di corpi e pulsioni, estremizzando di fatto l'erotismo per tentare di osare oltre i limiti del mostrabile. Nei puritani Stati Uniti non a caso la pellicola ha ricevuto il divieto ai minori per via di "contenuti aberranti", e per quanto non sentiamo di spingerci verso tali considerazioni, l'impressione è che il regista abbia volutamente calcato la mano sui connotati più estremi del racconto.

Scene come quella in cui Pierre urina sulle foto osé ritrovate nell'ufficio del padre, con tanto di membro in bella vista, o il rapporto fugace che avviene in una strada pubblica in piena notte confermano la voglia di puntare sugli eccessi, fino a un finale nel quale tragedia e senso del ridicolo collimano rovinosamente.



Honoré approccia il materiale di partenza con uno sguardo grezzo e minimale, tipico di certo cinema d'autore transalpino (e la sua esperienza da critico in questo gli è stata di grande aiuto), non risparmiando vezzi visionari abilmente centellinati nella stratificata narrazione, risollevando parzialmente i limiti della stessa, spesso ridondante su se stessa in una scontata esibizione di corpi ed eros.

Alto e basso

Tra scene clou, in bilico tra cult e scult (il ragazzo che prega la vergine Maria dopo aver costruito una croce con del cartone, per citarne una delle tante), e un romanticismo che si fa faticosamente largo tra i passaggi più controversi, Ma mère sfrutta il fascino dei suoi interpreti per assecondare il grande pubblico in sequenze torride e ispirate: Isabelle Huppert, Louis Garrell (lanciato la stagione precedente da The Dreamers - I sognatori di Bernardo Bertolucci, anch'esso un titolo dalle dinamiche scabrose) e la splendida Emma de Caunes si mettono a nudo in più occasioni, sia interiormente che psicologicamente, per infondere un'aspra e tagliente personalità ai rispettivi personaggi, anime perse in un mondo alla deriva.