Lupo Vichingo Recensione: un horror senza stimoli su Netflix

La riscoperta della tradizione nordica e la successiva ondata di popolarità mondiale stanno facendo fioccare opere scandinave in ogni campo dell'arte: dalla letteratura ai videogiochi (e chi è interessato farebbe bene a leggere come God of War ha riscritto le leggende norrene), si passa ovviamente per un cinema sempre ben disposto ad accogliere le tendenze del momento, soprattutto quando queste possono dominare con facilità le classifiche di visualizzazione in streaming. È su questi pretesti che si fonda uno degli ultimi dominatori del salotto di casa, perché Lupo Vichingo su Netflix - disponibile tra i titoli Netflix di Febbraio 2023 - sfrutta un incipit mitologico per costruire un horror senza particolari guizzi narrativi, mescolandolo ad un coming of age poco plausibile fino a creare un'opera blanda sia sul piano emozionale che su quello visivo.



Il divoratore degli dei

Molto spesso le leggende nascono da fatti realmente accaduti, distorti quel tanto che basta per trasformarli di volta in volta in qualcosa di sempre più grande, e sempre più improbabile. Secondo il film diretto da Stig Svendsen, lo spunto che ha creato la figura apocalittica di Fenrir, il lupo gigante nato dall'unione tra il dio Loki e la gigantessa Angrboða, è ispirato ad una creatura che i vichinghi hanno trasportato in Norvegia dopo una delle loro scorribande piratesche.

Rinchiuso in un monastero e messo sotto stretta sorveglianza, un pericoloso cucciolo viene liberato dagli esploratori norreni e riportato in patria come bottino di guerra. Quando la nave arriva in patria, però, tutto l'equipaggio è stato massacrato ed il lupacchiotto si ritrova libero di vagare per le immense foreste norvegesi. Un salto nel millennio successivo ci porta nelle sofferenze familiari della giovane Thale (Elli Müller Osborne), che dalla grande e popolosa Oslo si è appena trasferita nel paesino di Nybo insieme alla madre Liv (Liv Mjönes), al patrigno Arthur (Vidar Magnussen) ed alla sorella minore Jenny (Mia Fosshaug Laubacher). L'inserimento dell'adolescente nel tessuto sociale della città non è immediato né semplice, e non la aiuterà affatto incrociare il cammino con la creatura mannara che ha scelto un luogo poco distante per costruire la sua tana.



Inizi claudicanti

Dopo un breve incipt ambientato ai tempi delle razzie vichinghe, costruito con eccessivo semplicismo con poche frasi sullo schermo, la storia scritta da Espen Aukan e Stig Svendsen si rivolge subito ad un pubblico di giovanissimi nel raccontare le difficoltà traumatiche di una diciassettenne alle prese con una nuova città, una nuova scuola ed anche una nuova famiglia.

Dopo aver perso il padre a causa di una lunga malattia, Thale si è infatti ritrovata in casa un patrigno volenteroso, ma impossibile da paragonare al suo vero genitore: veleggiando tra la riottosa apatia propria della sua età ed il risentimento verso una madre che sta cercando di ricostruirsi una vita, la protagonista del film non si discosta affatto dallo stereotipo cinematografico dell'adolescente, e con esso arrivano gli immancabili leitmotiv sociali di una scuola costruita su gruppetti di ragazzi superficiali, senza alcuno spunto personale né folkloristico che si discosti da tanti altri film americani dedicati alla stessa fascia di pubblico.



Nonostante il titolo del film lasciasse presagire un horror che avrebbe tentato di sopperire alle mancanze di budget con qualche trovata interessante o quantomeno trash, Lupo Vichingo si dilunga con estrema pedanteria sul periodo complicato della sua scialba protagonista, costruendo intorno ad essa dialoghi artificiali e già sentiti in altre mille occasioni, recitati in maniera non sempre convincente da un cast che comprende molti giovani. Il lungo prologo adolescenziale del film Netflix si dimostra così una marcia faticosa verso una svolta horror attesa con impazienza, ma purtroppo il suo arrivo non riesce a risollevare una situazione al limite del disastro a causa di una presentazione pigra e di un'evoluzione scontata.



Conclusione molle

Le motivazioni dello svarione orrorifico non possono ricadere soltanto sui già citati limiti economici, i quali si dimostrano in tutta la loro ristrettezza nella CGI claudicante e negli effetti scenici impostati al minimo, perché il vero punto debole del film risiede in una scrittura priva di mordente che non sfrutta appieno la sua ispirazione leggendaria e finisce col creare soltanto l'ennesimo film sui lupi mannari.

Tra i prodomi di una mutazione dolorosa e l'immancabile scontro morale tra l'uomo e la bestia che dimora in esso, Lupo Vichingo porta sullo schermo una storia poco coinvolgente e dalle svolte telefonate, compreso lo scontatissimo finale che lascia le porte aperte per un eventuale sequel.



È quindi un'altra occasione persa da Netflix per raccontare le affascinanti storie delle terre del Nord, dopo il mezzo passo falso del recente Troll, quest'ultimo smaccatamente più trash e quindi giustificabile rispetto alla pellicola diretta da Stig Svendsen (recuperate qui la nostra recensione di Troll): la sua regia elementare non lesina sugli strepitosi panorami della Norvegia, e gli basta qualche panoramica per farci respirare l'aria salubre delle foreste scandinave, ma non è sufficiente a risollevare le sorti di un'opera fin troppo scolastica in tutte le sue unità.