Ludo, la recensione dell'horror disponibile su Netflix

Babai, Pele, Ria e Payal sono quattro amici, due ragazze e due ragazzi, che decidono di trascorrere una notte di baldoria in giro per la città. Dopo una serata in discoteca e tra love-story in divenire i nostri rimangono accidentalmente chiusi all'interno di un centro commerciale. Il tutto sembra favorire una continuazione a base di pura trasgressione, ma i piani vengono interrotti dall'apparizione di un'inquietante coppia di anziani individui che porta con sé la scatola di uno strano gioco di origini antichissime conosciuto con il nome di Ludo. Un gioco maledetto che ben presto trascina i giovani in un incubo ad occhi aperti di stampo sovrannaturale.

Le regole del caos

Difficile giustificare un'operazione come Ludo (disponibile su Netflix), horror a basso budget che cerca di costruire un'architettura di stampo gore su una trama sconclusionata e dal respiro cortissimo. Dopo un inizio propinanteci una veloce introduzione dei protagonisti, con tanto di nomi scritti in sovrimpressione su schermo, la narrazione perde letteralmente la bussola tra ammiccamenti sessuali e luci al neon delle discoteche fino a trascinarci al luogo clou degli eventi sovrannaturali: peccato che il tutto si risolva in un crescendo di violenza ingiustificata cui i pur discreti effetti speciali e make-up nulla possono per conferire un minimo di senso logico. I flashback relativi all'origine del gioco maledetto, avente origine in un lontano passato popolato di stregoni e maledizioni, dominano la seconda parte dei novanta minuti di visione, creando di fatto la sensazione di assistere a due film in uno che si incrociano per puro caso come entità indistinte trovatesi a coesistere senza nessun reale motivo. Versi e movenze animalesche, atti cannibalistici, brutali rituali a base di sangue e membra umane, una colonna sonora psichedelica o ossessiva danno così vita ad una creatura informe e sgangherata in cui pure i giovani interpreti ci mettono del loro, risultando quantomai incapaci di mostrare qualsiasi sfumatura attoriale degna di tal nome. In un gioco al massacro il cui marcato estremismo punta più sulla quantità che sulla qualità.