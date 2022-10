Love in the Villa recensione: una simpatica romcom su Netflix

Love in the Villa (localizzato in italiano in Love in the Villa - Innamorarsi a Verona) è la nuova commedia romantica tra i film più visti su Netflix (non perdete le uscite Netflix di ottobre 2022). Il titolo, scritto e diretto da Mark Steven Johnson (Ghost Rider, C'era una volta Steve McQueen) racconta una classica avventura d'amore che in poco tempo assume contorni familiari e standardizzati, ma che riesce comunque ad intrattenere in modo simpatico. Una maestra elementare di Minneapolis parte per un viaggio già disastroso in partenza, ma che si rivelerà molto proficuo. Il più evidente scivolone della pellicola, che strappa qualche sorriso proprio grazie alla sua leggerezza intrinseca, è la rappresentazione della città di Verona.



La capitale del Veneto (ma anche in generale l'Italia) è un conglomerato di stereotipi e luoghi comuni in alcuni casi talmente tanto evidenti ed invadenti da oscurare le intuizioni più interessanti, perché lasciate in secondo piano. Con un duo esplosivo composto da Kat Graham e Tom Hopper, rispettivamente nei panni di Julie e Charlie e una colonna sonora inaspettata, Love in the Villa ci regala una piacevole storia e qualche ora spensierata lasciandoci sognare l'amore inaspettato e fortuito tanto decantato dai poeti e dai letterati.



Love in the Villa: formule collaudate che non sbagliano mai

Love in the Villa si apre, come quasi tutte le commedie romantiche (in gergo chiamate romcom), con un disastro amoroso: la protagonista, l'insegnante Julie (Kat Graham), aveva in programma un viaggio romantico in compagnia del suo ragazzo Brandon (Raymond Ablack), ma tutto va storto.



Il giovane, infatti, decide di prendersi una pausa e lei è costretta a partire da sola. La più grande tragedia, però, si verifica a Verona: scopre che dovrà condividere il soggiorno nella città veronese insieme a Charlie (Tom Hopper), un imprenditore vinicolo borioso, arrogante, ma affascinante, visto che c'è stato un disguido con le prenotazioni dei due ospiti. Se chiaramente la convivenza tra la coppia sembra molto difficile all'inizio, mano a mano che la storia avanza, nasce un legame molto forte tra Julie e Charlie che li trascina, improvvisamente, in una nuova e inaspettata avventura. La sceneggiatura del lungometraggio si concentra in particolar modo su due aspetti: sul rapporto di odio e amore tra i protagonisti e sugli eventi comici che si susseguono, trasformandosi in poco tempo in scambi romantici. Queste due linee del copione, una rivolta ai personaggi, l'altra allo sviluppo del racconto, si appoggiano a formule già ampiamente collaudate del genere, in maniera tale da non sbagliare il risultato finale.



Il linguaggio usato è per certi universale perché sfrutta la natura umana come ispirazione come fatto da altri classici e conduce lo spettatore verso territori esplorati e riconoscibili e proprio la familiarità sembra essere la chiave perseguita da Marc Stephen Johnson. Detto questo, lo script ha molte ingenuità narrative relative alla costruzione del background che in ostacolano in parte la magia dell'amore. Anche qui la scelta è ricaduta nella semplicità e nell'immediatezza senza troppa ricercatezza, non tenendo però conto che l'idea americana dell'Italia è totalmente diversa dalla realtà.



Verona, città dell'amore, del vino e dei cannoli

Love in the Villa, da questo punto di vista, è surreale in ogni aspetto: gli italiani, come al solito, sono dipinti in modo raffazzonato, gioviali e accoglienti, ma anche caotici e fin troppo espansivi. Parlando di cibo italiano ci sono alti e bassi: si passa da un momento molto divertente in cui viene realizzata una versione alternativa de la pastissada de caval, ricetta tipica veronese all'apparizione di cannoli, totalmente slegati dall'ambientazione perché siciliani.

Discutendo, invece, del ritratto storico, culturale e artistico della città di Verona, ci si limita a raccontare gli aspetti più turistici e noti, soffermandosi ovviamente sui luoghi di Romeo e Giulietta, senza nessun approfondimento su dettagli magari più interessanti e curiosi della capitale scaligera. Ecco che quindi l'effetto finale è straniante e per certi versi imbarazzante.



Se ci dimentichiamo di tutta la sezione filmica relativa ai luoghi e location, spostandoci alla regia, è evidente che Johnson abbia voluto calcare la mano con il romanticismo, dando alle inquadrature quel senso trasognato di irrealtà, un edulcorazione sincera che mostra solamente gli aspetti positivi e brillanti dell'amore, lasciando da parte il resto.

Un'idea perfettamente coerente con lo spirito di Love in the Villa e che nonostante non sia niente di originale, è forse il modo migliore per dedicarsi con attenzione e trasporto ai due protagonisti della storia. A tal proposito, la chimica tra Kat Graham e Tom Hopper è speciale e intensa e i due attori fanno davvero un grande lavoro. Hopper gioca molto sulla sua fisicità, rivelando una spontaneità notevole; la Graham è coinvolta nel progetto a tal punto da trasmettere l'entusiasmo e tenerezza del suo personaggio al pubblico. Una coppia che dona alla pellicola un'effervescenza e dinamicità che sono centrali per la riuscita del racconto.